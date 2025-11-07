वर्ल्ड चैंपियन खिलाड़ियों के स्वागत में उमड़ा जन सैलाब, घर पर हुआ ग्रैंड वेलकम, देखें वीडियो
World Cup Winners receives grand welcome: महिला वर्ल्ड कप जीतने वाली सभी खिलाड़ियों का उनके घर पर जोरदार तरीके से स्वागत किया गया है.
Published : November 7, 2025 at 5:23 PM IST
हैदराबाद : भारत के वर्ल्ड चैंपियन खिलाड़ियों का अपने-अपने राज्य में जोरदार तरीके से स्वागत किया जा रहा है. अब इंडियन विमेंस क्रिकेट टीम के खिलाड़ी एक-एक कर अपने अपने घर पहुंच रहे हैं. इस दौरान उनका जमकर स्वागत किया जा रहा है. इन सभी खिलाड़ियों की एंट्री उनके परिजनों और वहां के लोगों ने ग्रैंड बना दी है. तो आइए खिलाड़ियों की अपने घर पर धमाकेदार एंट्री के बारे में जानते हैं.
बंगाल में हुई ऋचा घोष की धमाकेदार एंट्री
सिलीगुड़ी में ऋचा घोष का जोरदार स्वागत हुआ है. भारी जनसैलाब के बीच बागडोगरा हवाई अड्डे से उन्हें जीप में बैठाकर घर तक ले जाया गया. इस दौरान उनके स्वागत में भारी भीड़ देखी गई. घर पहुंचने के बाद ऋचा ने प्रेस को भी संबोधित किया.
#WATCH | West Bengal: Cricketer Richa Ghosh returned to her home in Siliguri today, amid a grand welcome. She is a part of the World Cup-winning Indian Women's team. pic.twitter.com/o0YjHF6JRX— ANI (@ANI) November 7, 2025
उन्होंने पत्रकारों से कहा, 'मुझे नहीं पता कि इसे शब्दों में कैसे बयां करूं लेकिन जिस तरह से सभी ने मुझे प्यार दिया है, उसे देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है. हमने हमेशा सोचा था कि हम चैंपियन बनेंगे. बीच में हमारे तीन खराब मैच भी हुए लेकिन मैंने कभी विश्व कप से चूकने के बारे में नहीं सोचा. मुझे पता था कि जब मौका आएगा, तो हमें उसे भुनाना होगा. अब लक्ष्य अगला टी20 विश्व कप जीतना है. मुझे लगता है कि कदम दर कदम आगे बढ़ना बेहतर है'.
क्रांति गौड़ का भोपाल में हुआ धमाकेदार स्वागत
भारतीय क्रिकेट टीम की तेज गेंदबाज क्रांति गौड़ का भी मध्य प्रदेश में जोरदार स्वागत हुआ. उन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव से मुलाकात के बाद कहा, 'मुझे वास्तव में गर्व महसूस हो रहा है. राज्य के लोगों को भी गर्व होना चाहिए, कि विश्व कप की मेजबानी भारत ने की और हम विश्व कप चैंपियन हैं'.
#WATCH | Bhopal: After meeting MP CM Mohan Yadav, Cricketer Kranti Goud, who was a part of World Cup-winning Women's Cricket Team, says, " ...i feel really proud, people of the state must be proud too, that world cup was hosted by india and we are the world cup champions..." pic.twitter.com/eIJbID8g8a— ANI (@ANI) November 7, 2025
इन भारतीय खिलाड़ियों का भी अपने-अपने राज्य में हुआ स्वागत
VIDEO | Mumbai: Maharashtra CM Devendra Fadnavis and Deputy CM Ajit Pawar felicitate World Cup champions Smriti Mandhana, Jemimah Rodrigues, and Radha Yadav.— Press Trust of India (@PTI_News) November 7, 2025
VIDEO | Mohali: Women’s World Cup champions Amanjot Kaur and Harleen Deol arrive at Mohali airport to a grand welcome. Family members, fans, and supporters celebrate their homecoming with dhol, cheers, and tricolour flags as the cricketers return to their hometown after India’s… pic.twitter.com/24seHKQr7W— Press Trust of India (@PTI_News) November 7, 2025
VIDEO | Undavalli: Cricketers Shree Charani and Mithali Raj meet Andhra Pradesh CM N Chandrababu Naidu (@ncbn) and Minister Nara Lokesh (@naralokesh) at the CM's residence.— Press Trust of India (@PTI_News) November 7, 2025
#WATCH | Telangana | Member of the World Cup-winning Indian Women's Team, Indian Cricketer Arundhati Reddy, receives a grand welcome as she arrives in Hyderabad. pic.twitter.com/dpbQiWH5X0— ANI (@ANI) November 6, 2025