वर्ल्ड चैंपियन खिलाड़ियों के स्वागत में उमड़ा जन सैलाब, घर पर हुआ ग्रैंड वेलकम, देखें वीडियो

World Cup Winners receives grand welcome: महिला वर्ल्ड कप जीतने वाली सभी खिलाड़ियों का उनके घर पर जोरदार तरीके से स्वागत किया गया है.

World Cup Winners Indian women Cricketers received grand welcome at home
विश्व कप विजेता भारतीय महिला क्रिकेटरों का घर पर भव्य स्वागत (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : November 7, 2025 at 5:23 PM IST

2 Min Read
हैदराबाद : भारत के वर्ल्ड चैंपियन खिलाड़ियों का अपने-अपने राज्य में जोरदार तरीके से स्वागत किया जा रहा है. अब इंडियन विमेंस क्रिकेट टीम के खिलाड़ी एक-एक कर अपने अपने घर पहुंच रहे हैं. इस दौरान उनका जमकर स्वागत किया जा रहा है. इन सभी खिलाड़ियों की एंट्री उनके परिजनों और वहां के लोगों ने ग्रैंड बना दी है. तो आइए खिलाड़ियों की अपने घर पर धमाकेदार एंट्री के बारे में जानते हैं.

बंगाल में हुई ऋचा घोष की धमाकेदार एंट्री
सिलीगुड़ी में ऋचा घोष का जोरदार स्वागत हुआ है. भारी जनसैलाब के बीच बागडोगरा हवाई अड्डे से उन्हें जीप में बैठाकर घर तक ले जाया गया. इस दौरान उनके स्वागत में भारी भीड़ देखी गई. घर पहुंचने के बाद ऋचा ने प्रेस को भी संबोधित किया.

उन्होंने पत्रकारों से कहा, 'मुझे नहीं पता कि इसे शब्दों में कैसे बयां करूं लेकिन जिस तरह से सभी ने मुझे प्यार दिया है, उसे देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है. हमने हमेशा सोचा था कि हम चैंपियन बनेंगे. बीच में हमारे तीन खराब मैच भी हुए लेकिन मैंने कभी विश्व कप से चूकने के बारे में नहीं सोचा. मुझे पता था कि जब मौका आएगा, तो हमें उसे भुनाना होगा. अब लक्ष्य अगला टी20 विश्व कप जीतना है. मुझे लगता है कि कदम दर कदम आगे बढ़ना बेहतर है'.

क्रांति गौड़ का भोपाल में हुआ धमाकेदार स्वागत
भारतीय क्रिकेट टीम की तेज गेंदबाज क्रांति गौड़ का भी मध्य प्रदेश में जोरदार स्वागत हुआ. उन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव से मुलाकात के बाद कहा, 'मुझे वास्तव में गर्व महसूस हो रहा है. राज्य के लोगों को भी गर्व होना चाहिए, कि विश्व कप की मेजबानी भारत ने की और हम विश्व कप चैंपियन हैं'.

इन भारतीय खिलाड़ियों का भी अपने-अपने राज्य में हुआ स्वागत

