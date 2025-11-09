वर्ल्ड चैंपियन दीप्ति शर्मा महाकालेश्वर मंदिर पहुंची, भस्म आरती में लिया हिस्सा, देखें वीडियो
Deepti Sharma visit Mahakaleshwar: वर्ल्ड कप विजेता दीप्ति शर्मा ने उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर का दौरा किया और भस्म आरती में शामिल हुईं।
Published : November 9, 2025 at 5:30 PM IST
हैदराबाद : भारतीय महिला क्रिकेट टीम को वर्ल्ड चैंपियन बनाने में स्टार ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा ने अहम योगदान है. वो आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 की प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहीं हैं. दीप्ति ने 9 मैचों 7 पारियों में 215 रन बनाए. इस दौरान उन्होंने 3 अर्धशतक भी लगाए. उन्होंने इसके साथ ही 22 विकेट भी चटकाए थे.
दीप्ति शर्मा ने महाकालेश्वर मंदिर में किए दर्शन
अब वर्ल्ड चैंपियन दीप्ति शर्मा रविवार को मध्यप्रदेश के उज्जैन स्थित श्री महाकालेश्वर मंदिर पहुंची. उन्होंने सुबह की आरती में हिस्सा लिया. दीप्ति के अभी उनके घर उत्तर प्रदेश के आगरा पहुंचने का इंतजार किया जा रहा है, जहां पर उनके भव्य स्वागत की तैयारियां की जा रही हैं. दीप्ति इंडियन महिला टीम की सीनियर खिलाड़ी है. उन्होंने भारत के लिए 2017 और 2022 में वर्ल्ड कप खेला है. उन्होंने टीम इंडिया के लिए अपना तीसरा वनडे वर्ल्ड कप खेला और टीम इंडिया को वर्ल्ड चैंपियन बनाया.
VIDEO | Ujjain: Cricket World Cup Champion Deepti Sharma, who played a critical role in India’s World Cup triumph and won Player of the Series, attends the morning Aarti at Mahakal Temple with her family.#DeeptiSharma #MahakalTemple #CricketWorldCup— Press Trust of India (@PTI_News) November 9, 2025
(Full video available on… pic.twitter.com/rzHATaDlIQ
उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में सुबह पवित्र भस्म-आरती में भी हिस्सा लिया. महाकालेश्वर में भस्म आरती को एक आध्यात्मिक रूप से शक्तिशाली अनुष्ठान माना जाता है, जो सुबह-सुबह किया जाता है. यह भक्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है.
टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हराकर अपनी पहली आईसीसी ट्रॉफी जीती और दीप्ति को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया क्योंकि उन्होंने 22 विकेट लेकर सबसे ज्यादा विकेट लेने वालों की लिस्ट में टॉप पर रहीं. उन्होंने फाइनल मैच में 58 रनों की जुझारू पारी और 5-39 के स्पेल डाला.
#WATCH Ujjain, Madhya Pradesh: Indian cricketer Deepti Sharma offered prayers at Shri Mahakaleshwar Temple.— ANI (@ANI) November 9, 2025
(Source: Temple Media Cell) pic.twitter.com/WDrjyRyxoy
दीप्ति ने फाइनल जीतने के बाद कहा था कि, 'ईमानदारी से कहूं तो यह एक सपने जैसा लगता है क्योंकि हम उस भावना से बाहर नहीं निकल पाए हैं. बहुत अच्छा लग रहा है, मैं वर्ल्ड कप फाइनल में इस तरह से योगदान दे पाई. हमने हमेशा सोचा है कि हम हर मैच से मिली सीख का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं. उन (लोगों) की वजह से ही यह संभव हो पाया। एक टीम के तौर पर हम बहुत खुश हैं'.
