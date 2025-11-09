ETV Bharat / sports

वर्ल्ड चैंपियन दीप्ति शर्मा महाकालेश्वर मंदिर पहुंची, भस्म आरती में लिया हिस्सा, देखें वीडियो

Deepti Sharma visit Mahakaleshwar: वर्ल्ड कप विजेता दीप्ति शर्मा ने उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर का दौरा किया और भस्म आरती में शामिल हुईं।

Deepti Sharma
दीप्ति शर्मा (ians)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : November 9, 2025 at 5:30 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद : भारतीय महिला क्रिकेट टीम को वर्ल्ड चैंपियन बनाने में स्टार ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा ने अहम योगदान है. वो आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 की प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहीं हैं. दीप्ति ने 9 मैचों 7 पारियों में 215 रन बनाए. इस दौरान उन्होंने 3 अर्धशतक भी लगाए. उन्होंने इसके साथ ही 22 विकेट भी चटकाए थे.

दीप्ति शर्मा ने महाकालेश्वर मंदिर में किए दर्शन
अब वर्ल्ड चैंपियन दीप्ति शर्मा रविवार को मध्यप्रदेश के उज्जैन स्थित श्री महाकालेश्वर मंदिर पहुंची. उन्होंने सुबह की आरती में हिस्सा लिया. दीप्ति के अभी उनके घर उत्तर प्रदेश के आगरा पहुंचने का इंतजार किया जा रहा है, जहां पर उनके भव्य स्वागत की तैयारियां की जा रही हैं. दीप्ति इंडियन महिला टीम की सीनियर खिलाड़ी है. उन्होंने भारत के लिए 2017 और 2022 में वर्ल्ड कप खेला है. उन्होंने टीम इंडिया के लिए अपना तीसरा वनडे वर्ल्ड कप खेला और टीम इंडिया को वर्ल्ड चैंपियन बनाया.

उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में सुबह पवित्र भस्म-आरती में भी हिस्सा लिया. महाकालेश्वर में भस्म आरती को एक आध्यात्मिक रूप से शक्तिशाली अनुष्ठान माना जाता है, जो सुबह-सुबह किया जाता है. यह भक्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है.

टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हराकर अपनी पहली आईसीसी ट्रॉफी जीती और दीप्ति को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया क्योंकि उन्होंने 22 विकेट लेकर सबसे ज्यादा विकेट लेने वालों की लिस्ट में टॉप पर रहीं. उन्होंने फाइनल मैच में 58 रनों की जुझारू पारी और 5-39 के स्पेल डाला.

दीप्ति ने फाइनल जीतने के बाद कहा था कि, 'ईमानदारी से कहूं तो यह एक सपने जैसा लगता है क्योंकि हम उस भावना से बाहर नहीं निकल पाए हैं. बहुत अच्छा लग रहा है, मैं वर्ल्ड कप फाइनल में इस तरह से योगदान दे पाई. हमने हमेशा सोचा है कि हम हर मैच से मिली सीख का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं. उन (लोगों) की वजह से ही यह संभव हो पाया। एक टीम के तौर पर हम बहुत खुश हैं'.

ये खबर भी पढ़ें : प्रतिका रावल ने झूठ से उठाया पर्दा, सामने आकर खुद बताई अपनी सच्चाई

TAGGED:

DEEPTI SHARMA
DEEPTI SHARMA VISIT TEMPLE
WORLD CUP WINNER
ICC WOMENS WORLD CUP 2025
DEEPTI SHARMA VISIT MAHAKALESHWAR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

भारत दुनिया के सबसे बड़े स्कॉच बाजार के रूप में उभरेगा : संगठन

Grok AI में शामिल हुआ एक बेहतरीन फीचर, लॉन्ग प्रेस करके तस्वीर से बना सकते हैं वीडियो

राहुल गांधी बने मार्शल आर्ट गुरु, जिलाध्यक्षों को सिखाए किक, बोले-मोहब्बत से करो वार

भारत की पहली कार्मेलाइट नन मदर एलिसवा को 'ब्लेस्ड' घोषित किया गया

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.