ETV Bharat / sports

वर्ल्ड चैंपियन दीप्ति शर्मा महाकालेश्वर मंदिर पहुंची, भस्म आरती में लिया हिस्सा, देखें वीडियो

दीप्ति शर्मा ( ians )

हैदराबाद : भारतीय महिला क्रिकेट टीम को वर्ल्ड चैंपियन बनाने में स्टार ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा ने अहम योगदान है. वो आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 की प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहीं हैं. दीप्ति ने 9 मैचों 7 पारियों में 215 रन बनाए. इस दौरान उन्होंने 3 अर्धशतक भी लगाए. उन्होंने इसके साथ ही 22 विकेट भी चटकाए थे. दीप्ति शर्मा ने महाकालेश्वर मंदिर में किए दर्शन

अब वर्ल्ड चैंपियन दीप्ति शर्मा रविवार को मध्यप्रदेश के उज्जैन स्थित श्री महाकालेश्वर मंदिर पहुंची. उन्होंने सुबह की आरती में हिस्सा लिया. दीप्ति के अभी उनके घर उत्तर प्रदेश के आगरा पहुंचने का इंतजार किया जा रहा है, जहां पर उनके भव्य स्वागत की तैयारियां की जा रही हैं. दीप्ति इंडियन महिला टीम की सीनियर खिलाड़ी है. उन्होंने भारत के लिए 2017 और 2022 में वर्ल्ड कप खेला है. उन्होंने टीम इंडिया के लिए अपना तीसरा वनडे वर्ल्ड कप खेला और टीम इंडिया को वर्ल्ड चैंपियन बनाया.