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वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप: गुकेश-सिंदारोव के बीच लगातार तीसरी गेम ड्रॉ पर समाप्त

वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप: गुकेश-सिंदारोव के बीच लगातार तीसरी गेम ड्रॉ पर समाप्त ( AP )

World Chess Championship 2026: वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2026 का फाइनल मुकाबला स्विट्जरलैंड के जेनेवा में खेला जा रहा है. मौजूदा चैंपियन डोमाराजू गुकेश और चैलेंजर जावोखिर सिंदारोव के बीच लगातार तीसरा गेम भी ड्रॉ पर समाप्त हो गया. जिसके बाद दोनों खिलाड़ियों का स्कोर 1.5 - 1.5 हो गया है.

तीसरे गेम में दोनों खिलाड़ियों ने शानदार खेल का प्रदर्शन किया. भले ही यह मुकाबला ड्रॉ रहा, लेकिन तीसरा गेम बेहद रोमांचक था, जिसने शतरंज प्रेमियों को देर शाम तक स्क्रीन से बांधे रखा. इस वर्ल्ड चैंपियनशिप में यह पहला गेम था जब दोनों खिलाड़ी 40-चालों के टाइम कंट्रोल को पार कर गए. एक समय गुकेश के पास समय का बड़ा फायदा था, लेकिन वे इसे जीत में नहीं बदल सके क्योंकि सिंदारोव ने भारी समय के दबाव के बावजूद सटीक चालें चलीं. अंततः 60 चालों के बाद दोनों खिलाड़ी ड्रॉ पर सहमत हो गए.