वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप: गुकेश-सिंदारोव के बीच लगातार तीसरी गेम ड्रॉ पर समाप्त
Gukesh vs Sindarov Game 3: लगातार तीन गेम ड्रॉ होने के बाद दोनों खिलाड़ियों के का स्कोर अब 1.5 - 1.5 है.
Published : November 27, 2026 at 9:51 AM IST
World Chess Championship 2026: वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2026 का फाइनल मुकाबला स्विट्जरलैंड के जेनेवा में खेला जा रहा है. मौजूदा चैंपियन डोमाराजू गुकेश और चैलेंजर जावोखिर सिंदारोव के बीच लगातार तीसरा गेम भी ड्रॉ पर समाप्त हो गया. जिसके बाद दोनों खिलाड़ियों का स्कोर 1.5 - 1.5 हो गया है.
तीसरे गेम में दोनों खिलाड़ियों ने शानदार खेल का प्रदर्शन किया. भले ही यह मुकाबला ड्रॉ रहा, लेकिन तीसरा गेम बेहद रोमांचक था, जिसने शतरंज प्रेमियों को देर शाम तक स्क्रीन से बांधे रखा. इस वर्ल्ड चैंपियनशिप में यह पहला गेम था जब दोनों खिलाड़ी 40-चालों के टाइम कंट्रोल को पार कर गए. एक समय गुकेश के पास समय का बड़ा फायदा था, लेकिन वे इसे जीत में नहीं बदल सके क्योंकि सिंदारोव ने भारी समय के दबाव के बावजूद सटीक चालें चलीं. अंततः 60 चालों के बाद दोनों खिलाड़ी ड्रॉ पर सहमत हो गए.
Surprises on the board, incredibly high accuracy and a hard-fought battle! ♟️🔥 Both 🇮🇳 Gukesh D and 🇺🇿 Javokhir Sindarov looked for their chances, but Game 3 ended in a draw! Did you enjoy the FIDE Predictor? #GukeshSindarov https://t.co/PA8EA2VcBq— International Chess Federation (@FIDE_chess) November 26, 2026
हालांकि इस ड्रॉ का एक फायदा गुकेश को मिला है, क्योंकि चौथे गेम में उनके पास सफेद मोहरे होंगे. शुक्रवार के दिन कोई गेम नहीं होगा क्योंकि ये दिन विश्राम का दिन रहेगा.
बता दें कि इस वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप में कुल 14 गेम खेले जाएंगे. मुकाबले में सबसे पहले 7.5 अंक हासिल करने वाला खिलाड़ी वर्ल्ड चैंपियन बन जाएगा. यदि 14 गेम्स के बाद स्कोर बराबर रहता है तो विजेता का फैसला करने के लिए टाईब्रेकर मुकाबले खेले जाएंगे.
इस मुकाबले की कुल पुरस्कार राशि 25 लाख डॉलर है. प्रत्येक जीत पर दो लाख डॉलर मिलेंगे जबकि शेष पुरस्कार राशि दोनों खिलाड़ियों के बीच बराबर बांटी जाएगी. टाईब्रेकर की स्थिति में विजेता को 13 लाख डॉलर और उपविजेता को 12 लाख डॉलर मिलेंगे.