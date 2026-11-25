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वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप: डी गुकेश ने पहले गेम में सिंदारोव को ड्रॉ पर रोका

वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप: डी गुकेश ने पहले गेम में सिंदारोव को ड्रॉ पर रोका ( AP )

Gukesh vs Sindarov game 1: वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2026 जेनेवा में शुरु हो गया है. 14 मैचों की इस प्रतियोगिता का समापन 12 दिसंबर को एक समापन समारोह के साथ होगा. मंगलवार को चैंपियनशिप के पहले मुकाबले में मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन भारत के डी गुकेश ने उज्बेकिस्तान के खिलाड़ी जावोखिर सिंदारोव के साथ ड्रॉ खेला. 'थ्रीफोल्ड रिपिटिशन' (एक ही स्थिति का तीन बार दोहराव) के बाद दोनों खिलाड़ी ड्रॉ पर सहमत हुए.

काले मोहरों से खेल रहे गुकेश ने एक बार फिर अपनी खासियत दिखाई और कम समय होने के बावजूद उन्होंने सटीक चालें चलीं. एक समय उज्बेकिस्तान के खिलाड़ी को मामूली बढ़त हासिल थी. सिंदारोव ने अंततः एक प्यादे की कुर्बानी देकर मुकाबले को थोड़ा जटिल बनाने की कोशिश की, लेकिन भारतीय खिलाड़ी ने घड़ी की सुइयां तेजी से चलने के बावजूद सभी सही चालें चलीं और मुकाबला ड्रॉ करा लिया.

इस पहले गेम से दोनों खिलाड़ियों को आधा-आधा अंक मिला. अब बुधवार को दूसरे गेम के लिए दोनों खिलाड़ी फिर से बोर्ड पर आमने-सामने होंगे, जिसमें गुकेश सफेद मोहरों से खेलेंगे. वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप में कुल 14 गेम खेले जाएंगे (AP)