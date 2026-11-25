वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप: डी गुकेश ने पहले गेम में सिंदारोव को ड्रॉ पर रोका
वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप में कुल 14 गेम खेले जाएंगे. जिसके 7.5 पॉइंट्स पहले होंगे, वो वर्ल्ड चैंपियन बन जाएगा.
Published : November 25, 2026 at 9:37 AM IST
Gukesh vs Sindarov game 1: वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2026 जेनेवा में शुरु हो गया है. 14 मैचों की इस प्रतियोगिता का समापन 12 दिसंबर को एक समापन समारोह के साथ होगा. मंगलवार को चैंपियनशिप के पहले मुकाबले में मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन भारत के डी गुकेश ने उज्बेकिस्तान के खिलाड़ी जावोखिर सिंदारोव के साथ ड्रॉ खेला. 'थ्रीफोल्ड रिपिटिशन' (एक ही स्थिति का तीन बार दोहराव) के बाद दोनों खिलाड़ी ड्रॉ पर सहमत हुए.
काले मोहरों से खेल रहे गुकेश ने एक बार फिर अपनी खासियत दिखाई और कम समय होने के बावजूद उन्होंने सटीक चालें चलीं. एक समय उज्बेकिस्तान के खिलाड़ी को मामूली बढ़त हासिल थी. सिंदारोव ने अंततः एक प्यादे की कुर्बानी देकर मुकाबले को थोड़ा जटिल बनाने की कोशिश की, लेकिन भारतीय खिलाड़ी ने घड़ी की सुइयां तेजी से चलने के बावजूद सभी सही चालें चलीं और मुकाबला ड्रॉ करा लिया.
इस पहले गेम से दोनों खिलाड़ियों को आधा-आधा अंक मिला. अब बुधवार को दूसरे गेम के लिए दोनों खिलाड़ी फिर से बोर्ड पर आमने-सामने होंगे, जिसमें गुकेश सफेद मोहरों से खेलेंगे.
बता दें कि चैंपियनशिप में दोनों खिलाड़ियों के बीच कुल 14 क्लासिकल गेम खेले जाएंगे. जो भी खिलाड़ी पहले 7.5 अंक हासिल करेगा, उसे वर्ल्ड चैंपियन घोषित कर दिया जाएगा. एक गेम जीतने पर 1 पॉइंट मिलता है, जबकि ड्रॉ होने पर दोनों खिलाड़ियों को आधा-आधा पॉइंट मिलता है. अगर 14 गेम पूरे होने के बाद स्कोर बराबर रहता है तो फिर टाईब्रेकर के जरिए विजेता का फैसला होगा.
ये भी उल्लेखनीय है कि इस मुकाबले से पहले, 20 वर्षीय भारतीय खिलाड़ी गुकेश शतरंज में अब तक के सबसे युवा वर्ल्ड चैंपियन हैं. फिलहला वो 2710 की रेटिंग के साथ 26वें स्थान पर हैं. जबकि सिंदारोव 2782 की रेटिंग के साथ रैंकिंग में चौथे स्थान पर हैं.