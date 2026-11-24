वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2026: शतरंज की दुनिया का अगला बादशाह कौन होगा?
वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2026 का फाइनल मुकाबला भारत और उज्बेकिस्तान के ग्रैंडमास्टर्स के बीच खेला जाएगा.
Published : November 24, 2026 at 10:26 AM IST
जेनेवा (स्विट्जरलैंड): वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2026 का आज (24 नवंबर) से आगाज हो रहा है. जिसमें मौजूदा चैंपियन भारत के डी गुकेश का सामना उज्बेकिस्तान के जावोखिर सिंदारोव से होगा. बता दें कि ये महामुकाबला मैजूदा वर्ल्ड चेस चैंपियन और 2026 कैंडिडेट्स टूर्नामेंट के चैंपियन के बीच खेला जाता है.
24 नवंबर से शुरू होने वाला ये चैंपियनशिप 12 दिसंबर तक चलेगी. जिसमें दोनों खिलाड़ियों के बीच कुल 14 क्लासिकल बाजियां खेली जाएंगी. जो भी खिलाड़ी पहले 7.5 अंक हासिल करेगा, उसे वर्ल्ड चैंपियन घोषित कर दिया जाएगा. एक गेम जीतने पर 1 पॉइंट मिलता है, जबकि ड्रॉ होने पर दोनों खिलाड़ियों को आधा पॉइंट मिलता है. अगर 14 गेम पूरे होने के बाद स्कोर बराबर रहता है तो फिर टाईब्रेकर के जरिए विजेता का फैसला होगा.
हर मैच भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे शुरू होगा. मंगलवार को होने वाले पहले मैच में गुकेश काले मोहरों के साथ शुरुआत करेंगे.
Which opening will be played in Game 1? ♟ Salesforce FIDE World Championship 2026 🇮🇳 Gukesh D 🆚 Javokhir Sindarov 🇺🇿 📍 Geneva, Switzerland 🇨🇭 🗓 Games: November 24 – December 12, 2026 #GukeshSindarov https://t.co/A0hTREmtHd— International Chess Federation (@FIDE_chess) November 23, 2026
गुकेश को बड़ी चुनौती का सामना
अपने वर्ल्ड चैंपियन के खिताब को बचाने के लिए गुकेश को बड़ी चुनौती का सामना होगा. क्योंकि उज्बेकिस्तान का यह ग्रैंडमास्टर इस समय बेहतरीन फॉर्म में हैं. वह फिलहाल 2782 की रेटिंग के साथ FIDE रैंकिंग में चौथे स्थान पर हैं. जबकि चेन्नई के रहने वाले गुकेश 2710 की रेटिंग के साथ 26वें स्थान पर हैं.
बता दें कि वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप का यह मुकाबला इसलिए भी खास है, क्योंकि इसमें हिस्सा ले रहे दोनों खिलाड़ी अब तक के सबसे युवा है. दोनों ग्रैंडमास्टर 20 वर्ष की उम्र में ही शतरंज की दुनिया में बड़ी उपलब्धियां हासिल कर चुके हैं.
गुकेश बनाम सिंदारोव हेड टू हेड
दोनों खिलाड़ियों के आपसी मुकाबलों के रिकॉर्ड में सिंदारोव को बढ़त हासिल है. क्लासिकल मुकाबलों में सिंदारोव ने दो जीत दर्ज की हैं, जबकि एक बाजी ड्रॉ रही है. गुकेश तीन मुकाबलों में उनसे जीत हासिल नहीं कर सके हैं. अब दोनों के बीच ये महामुकाबला तय करेगा कि शतरंज की दुनिया का अगला बादशाह कौन होगा?
वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप की इनामी राशी
इस वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप की कुल इनामी राशि 25 लाख डॉलर (करीब 22 करोड़ रुपये) है. प्रत्येक जीत पर 2 लाख डॉलर दिए जाएंगे, जबकि शेष इनामी राशि दोनों खिलाड़ियों के बीच बराबर बांटी जाएगी. मुकाबला अगर टाईब्रेकर तक पहुंचता है तो विजेता को 13 लाख डॉलर और उपविजेता को 12 लाख डॉलर मिलेंगे.
मौजूदा वर्ल्ड चेस चैंपियन कौन है?
भारत के ग्रांडमास्टर डी गुकेश मौजूदा वर्ल्ड चैंपिनय हैं. वो दिसंबर 2024 में महज 18 साल की उम्र में सिंगापुर में चीन के ग्रैंडमास्टर डिंग लिरेन को हराकर इतिहास के सबसे युवा वर्ल्ड चैंपियन बने थे.
टॉप ग्रैंडमास्टर मैग्नस कार्लसन और हिकारू नाकामुरा ने सिंदारोव को उनके मौजूदा फॉर्म के कारण इस खिताब का प्रबल दावेदार माना है. वहीं दिग्गज गैरी कास्पारोव ने भारतीय खिलाड़ी को इसलिए चुना क्योंकि उनके पास वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलने का ज्यादा अनुभव है.
वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप कब से शुरू हुआ?
अब तक 22 वर्ल्ड चेस चैंपियन हो चुके हैं. जर्मनी के इमैनुएल लास्कर, रुस के गैरी कास्परोव और अनातोली कार्पोव के नाम छह-छह खिताब जीतने का रिकॉर्ड है. जबकि भारत के विश्वनाथन आनंद के पास पांच टाइटल हैं. बता दें कि आधिकारिक वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप की शुरुआत 1886 में हुई थी, जब विल्हेम स्टीनिट्ज ने जोहान्स जुकेर्टॉर्ट को हराया था. लेकिन 1948 से FIDE इसका आयोजन कर रहा है.