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वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2026: शतरंज की दुनिया का अगला बादशाह कौन होगा?

डी गुकेश और जावोखिर सिंदारोव ( AP )

जेनेवा (स्विट्जरलैंड): वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2026 का आज (24 नवंबर) से आगाज हो रहा है. जिसमें मौजूदा चैंपियन भारत के डी गुकेश का सामना उज्बेकिस्तान के जावोखिर सिंदारोव से होगा. बता दें कि ये महामुकाबला मैजूदा वर्ल्ड चेस चैंपियन और 2026 कैंडिडेट्स टूर्नामेंट के चैंपियन के बीच खेला जाता है.

24 नवंबर से शुरू होने वाला ये चैंपियनशिप 12 दिसंबर तक चलेगी. जिसमें दोनों खिलाड़ियों के बीच कुल 14 क्लासिकल बाजियां खेली जाएंगी. जो भी खिलाड़ी पहले 7.5 अंक हासिल करेगा, उसे वर्ल्ड चैंपियन घोषित कर दिया जाएगा. एक गेम जीतने पर 1 पॉइंट मिलता है, जबकि ड्रॉ होने पर दोनों खिलाड़ियों को आधा पॉइंट मिलता है. अगर 14 गेम पूरे होने के बाद स्कोर बराबर रहता है तो फिर टाईब्रेकर के जरिए विजेता का फैसला होगा.

हर मैच भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे शुरू होगा. मंगलवार को होने वाले पहले मैच में गुकेश काले मोहरों के साथ शुरुआत करेंगे. गुकेश को बड़ी चुनौती का सामना

अपने वर्ल्ड चैंपियन के खिताब को बचाने के लिए गुकेश को बड़ी चुनौती का सामना होगा. क्योंकि उज्बेकिस्तान का यह ग्रैंडमास्टर इस समय बेहतरीन फॉर्म में हैं. वह फिलहाल 2782 की रेटिंग के साथ FIDE रैंकिंग में चौथे स्थान पर हैं. जबकि चेन्नई के रहने वाले गुकेश 2710 की रेटिंग के साथ 26वें स्थान पर हैं. बता दें कि वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप का यह मुकाबला इसलिए भी खास है, क्योंकि इसमें हिस्सा ले रहे दोनों खिलाड़ी अब तक के सबसे युवा है. दोनों ग्रैंडमास्टर 20 वर्ष की उम्र में ही शतरंज की दुनिया में बड़ी उपलब्धियां हासिल कर चुके हैं. डी गुकेश और जावोखिर सिंदारोव (AP)