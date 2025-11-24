विश्व कप में गोल्ड विजेता नुपुर श्योराण लौटी भिवानी, हुआ भव्य स्वागत, अब कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स में मेडल का लक्ष्य
भिवानी की मुक्केबाज नुपुर श्योराण विश्व मुक्केबाजी कप में स्वर्ण जीतकर लौटीं. भिवानी में नुपुर का भव्य स्वागत किया गया.
Published : November 24, 2025 at 5:20 PM IST
भिवानी: ‘मिनी क्यूबा’ कहलाने वाले बॉक्सिंग के गढ़ भिवानी में सोमवार का दिन गर्व और उल्लास से भरा रहा. दरअसल, विश्व मुक्केबाजी कप में स्वर्ण पदक जीतकर लौटी अंतरराष्ट्रीय स्टार मुक्केबाज नुपुर श्योराण भिवानी पहुंची. लोगों ने फूल-मालाओं, ढोल-नगाड़ों और नारेबाजी के बीच चैंपियन बेटी का जोरदार स्वागत किया.
नुपुर ने बताया अगला लक्ष्य: कैप्टन हवा सिंह बॉक्सिंग अकादमी की खिलाड़ी नुपुर श्योराण ने कहा कि, "मेरा अगला बड़ा लक्ष्य 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन खेलों में देश के लिए पदक जीतना है. मेरी इस सफलता के पीछे सबसे बड़ा हाथ मेरी मां मुकेश श्योराण, पिता और कोच भीम अवार्डी संजय श्योराण का है. मेरे माता-पिता और कोच का विश्वास मेरी ताकत है. वही मुझे आगे बढ़ने की ऊर्जा देते हैं."
साल 2025 में ही जीते तीन वर्ल्ड मेडल: नुपुर के पिता संजय श्योराण ने बताया कि, "नुपुर ने साल 2025 में अकेले तीन वर्ल्ड मेडल जीते हैं, जिनमें दो स्वर्ण और एक रजत शामिल है. नुपुर अब तक 80 किलोग्राम से अधिक भार वर्ग में खेल रही थीं और अब वह कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स के लिए अपनी तैयारी एक नए प्लान के साथ शुरू करेंगी. नुपुर तीसरी पीढ़ी की बॉक्सर हैं.वर्तमान में विश्व चैंपियन और विश्व रैंकिंग में नंबर-1 पर हैं."
भिवानी और देश के लिए प्रेरणा बनी नुपुर: कैप्टन हवा सिंह बॉक्सिंग अकादमी के पदाधिकारियों और खेल प्रेमियों ने नुपुर की उपलब्धि पर गर्व जताया. उन्होंने कहा कि नुपुर न केवल भिवानी की, बल्कि पूरे देश की प्रेरणा बन चुकी हैं. उनकी यह जीत भारतीय महिला मुक्केबाजी के लिए एक बड़ा मील का पत्थर है.
ये भी पढ़ें: हिसार हुआ गर्वित: पेडवाड़ के सूर्यकांत बने देश के CJI, शहर में हवन, रक्तदान शिविर का आयोजन, ढोल-नगाड़े बजाकर मनाया गया जश्न