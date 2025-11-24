ETV Bharat / sports

विश्व कप में गोल्ड विजेता नुपुर श्योराण लौटी भिवानी, हुआ भव्य स्वागत, अब कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स में मेडल का लक्ष्य

अंतरराष्ट्रीय स्टार मुक्केबाज नुपुर श्योराण ( Etv Bharat )

भिवानी: ‘मिनी क्यूबा’ कहलाने वाले बॉक्सिंग के गढ़ भिवानी में सोमवार का दिन गर्व और उल्लास से भरा रहा. दरअसल, विश्व मुक्केबाजी कप में स्वर्ण पदक जीतकर लौटी अंतरराष्ट्रीय स्टार मुक्केबाज नुपुर श्योराण भिवानी पहुंची. लोगों ने फूल-मालाओं, ढोल-नगाड़ों और नारेबाजी के बीच चैंपियन बेटी का जोरदार स्वागत किया. नुपुर श्योराण लौटी भिवानी (ETV Bharat) नुपुर ने बताया अगला लक्ष्य: कैप्टन हवा सिंह बॉक्सिंग अकादमी की खिलाड़ी नुपुर श्योराण ने कहा कि, "मेरा अगला बड़ा लक्ष्य 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन खेलों में देश के लिए पदक जीतना है. मेरी इस सफलता के पीछे सबसे बड़ा हाथ मेरी मां मुकेश श्योराण, पिता और कोच भीम अवार्डी संजय श्योराण का है. मेरे माता-पिता और कोच का विश्वास मेरी ताकत है. वही मुझे आगे बढ़ने की ऊर्जा देते हैं."