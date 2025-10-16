ETV Bharat / sports

ग्रेटर नोएडा में होगा वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल, जानिए किन तारीखों को खेले जाएंगे मुकाबले

हैदराबाद : ग्रेटर नोएडा के शहीद विजय सिंह पथिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 14 से 21 नवंबर तक होने वाले विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल 2025 में दुनिया के शीर्ष मुक्केबाज अपनी धाक जमाएंगे. भारत द्वारा पहली बार आयोजित इस सप्ताह भर चलने वाले इस आयोजन में 2025 के चरण विजेताओं सहित शीर्ष मुक्केबाज एक साथ आएंगे और प्रतिष्ठित विश्व मुक्केबाजी कप ट्रॉफी के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे.

इस प्रतियोगिता में दस भार वर्गों में पुरुष और महिला दावेदार ओलंपिक शैली की मुक्केबाजी में शीर्ष सम्मान के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे. पहले 2024 संस्करण की सफलता के आधार पर जिसमें इंग्लैंड, अमेरिका और मंगोलिया में चरण आयोजित किए गए थे और उसके बाद इंग्लैंड में फाइनल आयोजित किए गए थे. भारत इस वर्ष के फाइनल में चार स्वर्ण, छह रजत और सात कांस्य सहित 17 पदकों के साथ वैश्विक पदक तालिका में शीर्ष पांच में स्थान पर हैय

इस अवसर पर बोलते हुए भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष अजय सिंह ने कहा, 'विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल की मेजबानी यह दर्शाती है कि भारतीय मुक्केबाजी न केवल प्रदर्शन के मामले में बल्कि विश्व स्तरीय आयोजनों को आयोजित करने की हमारी क्षमता में भी कितनी प्रगति कर चुकी है. भारत 2030 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करने वाला है और 2036 में ओलंपिक खेलों का आयोजन करने की आकांक्षा रखता है यह उस दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है'.

उन्होंने आगे कहा, 'पिछले कुछ वर्षों में हमने ऐसी प्रणालियां विकसित की हैं जिनसे लगातार अंतरराष्ट्रीय पदक विजेता तैयार होते रहे हैं और यह टूर्नामेंट हमें अपनी धरती पर उस प्रगति को प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करता है. यह हमारे और हमारे मुक्केबाजों दोनों के लिए एक निर्णायक क्षण है'.