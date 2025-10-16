ग्रेटर नोएडा में होगा वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल, जानिए किन तारीखों को खेले जाएंगे मुकाबले
विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल में मुक्केबाज अपनी प्रतिभा दिखाते हुए आएंगे. ग्रेटर नोएडा के शहीद विजय सिंह पथिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मैच होंगे.
By IANS
Published : October 16, 2025 at 6:45 PM IST|
Updated : October 16, 2025 at 6:55 PM IST
हैदराबाद : ग्रेटर नोएडा के शहीद विजय सिंह पथिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 14 से 21 नवंबर तक होने वाले विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल 2025 में दुनिया के शीर्ष मुक्केबाज अपनी धाक जमाएंगे. भारत द्वारा पहली बार आयोजित इस सप्ताह भर चलने वाले इस आयोजन में 2025 के चरण विजेताओं सहित शीर्ष मुक्केबाज एक साथ आएंगे और प्रतिष्ठित विश्व मुक्केबाजी कप ट्रॉफी के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे.
इस प्रतियोगिता में दस भार वर्गों में पुरुष और महिला दावेदार ओलंपिक शैली की मुक्केबाजी में शीर्ष सम्मान के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे. पहले 2024 संस्करण की सफलता के आधार पर जिसमें इंग्लैंड, अमेरिका और मंगोलिया में चरण आयोजित किए गए थे और उसके बाद इंग्लैंड में फाइनल आयोजित किए गए थे. भारत इस वर्ष के फाइनल में चार स्वर्ण, छह रजत और सात कांस्य सहित 17 पदकों के साथ वैश्विक पदक तालिका में शीर्ष पांच में स्थान पर हैय
इस अवसर पर बोलते हुए भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष अजय सिंह ने कहा, 'विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल की मेजबानी यह दर्शाती है कि भारतीय मुक्केबाजी न केवल प्रदर्शन के मामले में बल्कि विश्व स्तरीय आयोजनों को आयोजित करने की हमारी क्षमता में भी कितनी प्रगति कर चुकी है. भारत 2030 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करने वाला है और 2036 में ओलंपिक खेलों का आयोजन करने की आकांक्षा रखता है यह उस दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है'.
उन्होंने आगे कहा, 'पिछले कुछ वर्षों में हमने ऐसी प्रणालियां विकसित की हैं जिनसे लगातार अंतरराष्ट्रीय पदक विजेता तैयार होते रहे हैं और यह टूर्नामेंट हमें अपनी धरती पर उस प्रगति को प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करता है. यह हमारे और हमारे मुक्केबाजों दोनों के लिए एक निर्णायक क्षण है'.
2025 विश्व मुक्केबाजी कप का पहला चरण ब्राजील के फोज डू इगुआकु में आयोजित हुआ, जहां भारतीय पुरुष दल ने छह पदक जीते, जिनमें से सबसे खास 70 किग्रा वर्ग में हितेश गुलिया का स्वर्ण पदक रहा. अभिनाश जामवाल (65 किग्रा) ने रजत पदक जीता, जबकि जदुमणि सिंह (50 किग्रा), मनीष राठौर (55 किग्रा), सचिन सिवाच (60 किग्रा) और विशाल (90 किग्रा) ने कांस्य पदक जीता था.
कप का दूसरा चरण पोलैंड में आयोजित किया गया, जबकि तीसरा चरण कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित किया गया, जहां भारत की शीर्ष राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजों ने हिस्सा लिया. साक्षी चौधरी (54 किग्रा), जैस्मीन लैम्बोरिया (57 किग्रा) और नुपुर श्योराण (80+ किग्रा) ने स्वर्ण पदक जीतकर तहलका मचा दिया, जबकि अनुभवी पूजा रानी (80 किग्रा) और उभरती हुई स्टार मीनाक्षी हुड्डा (48 किग्रा) ने रजत पदक जीता था. संजू खत्री (60 किग्रा) ने कांस्य पदक जीता था.
कुलीन वर्ग में पुरुष वर्ग में हितेश और अभिनाश ने विश्व मुक्केबाजी कप में अपने पदकों की संख्या में एक-एक रजत पदक जोड़ा, जबकि जुगनू अहलावत ने रजत पदक के साथ पोडियम स्थान हासिल किया. निखिल दुबे (75 किग्रा) और नरेंद्र बेरवाल (90+ किग्रा) ने एक-एक कांस्य पदक जीता था.