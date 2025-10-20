ETV Bharat / sports

महिला विश्व कप 2025: अभी भी भारत सेमीफाइनल में पहुंच सकता है, जानें कैसे?

हैदराबाद: भारतीय महिला टीम वर्ल्ड कप 2025 में लगातार तीन मैच हार गई. रविवार 19 अक्टूबर को उन्हें इंग्लैंड के हाथो 4 रनों से हार का सामना करना पड़ा. इससे पहले टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका से भी अपने मैच हार गई थी.

महिला वर्ल्ड कप 2025 के अपने पांचवें मैच भारतीय टीम को टॉस हारने के बाद पहले गेंदबाजी करनी पड़ी और इंग्लैंड को 8 विकेट पर 288 रनों पर रोकने में सफल रही. लेकिन बल्लेबाज 289 रनों को चेस करने में असफल रहे, जिसकी वजह से उन्हें चार रनों से हार का सामना करना पड़ा. भारत को आखिरी ओवर में 14 रन चाहिए थे, लेकिन लिंसे स्मिथ की शानदार गेंदबाजी की वजह से अमनजोत कौर और स्नेह राणा केवल 9 रन ही बना सकी.

इंग्लैंड के लिए हीथर नाइट ने 86 गेंदों में शानदार शतक जड़ा, उन्होंने 91 गेंदों में 109 रनों की पारी खेली. जबकि एमी जोन्स (56) ने अर्धशतक लगाया. भारत के लिए दीप्ति शर्मा ने चार विकेट लेकर शानदार प्रदर्शन किया. वहीं भारती की ओर से मंधाना (88), हरमनप्रीत कौर (70) और दीप्ति शर्मा (50) रन बनाए, लेकिन अपनी टीम को जीत नहीं दिला सके.