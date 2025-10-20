महिला विश्व कप 2025: अभी भी भारत सेमीफाइनल में पहुंच सकता है, जानें कैसे?
Womens World Cup 2025 semifinalist: लगातार तीन वर्ल्ड कप मैच हारने के बावजूद भारतीय महिला टीम अभी भी सेमीफाइनल की रेस में बनी हुई है.
Published : October 20, 2025 at 11:07 AM IST
हैदराबाद: भारतीय महिला टीम वर्ल्ड कप 2025 में लगातार तीन मैच हार गई. रविवार 19 अक्टूबर को उन्हें इंग्लैंड के हाथो 4 रनों से हार का सामना करना पड़ा. इससे पहले टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका से भी अपने मैच हार गई थी.
महिला वर्ल्ड कप 2025 के अपने पांचवें मैच भारतीय टीम को टॉस हारने के बाद पहले गेंदबाजी करनी पड़ी और इंग्लैंड को 8 विकेट पर 288 रनों पर रोकने में सफल रही. लेकिन बल्लेबाज 289 रनों को चेस करने में असफल रहे, जिसकी वजह से उन्हें चार रनों से हार का सामना करना पड़ा. भारत को आखिरी ओवर में 14 रन चाहिए थे, लेकिन लिंसे स्मिथ की शानदार गेंदबाजी की वजह से अमनजोत कौर और स्नेह राणा केवल 9 रन ही बना सकी.
इंग्लैंड के लिए हीथर नाइट ने 86 गेंदों में शानदार शतक जड़ा, उन्होंने 91 गेंदों में 109 रनों की पारी खेली. जबकि एमी जोन्स (56) ने अर्धशतक लगाया. भारत के लिए दीप्ति शर्मा ने चार विकेट लेकर शानदार प्रदर्शन किया. वहीं भारती की ओर से मंधाना (88), हरमनप्रीत कौर (70) और दीप्ति शर्मा (50) रन बनाए, लेकिन अपनी टीम को जीत नहीं दिला सके.
One final spot up for grabs in the #CWC25 semis 👀— ICC (@ICC) October 19, 2025
Latest state of play ➡️ https://t.co/cKhyvyafqI pic.twitter.com/lhyzVIHgCh
भारत अभी भी सेमीफाइनल में पहुंच सकता है
इस हार के बावजूद भारतीय टीम के सेमीफाइनल में पहुंचने की संभावना पूरी तरह से जिंदा है. अंक तालिका में भारत के पॉइंट्स 5 मैचों के बाद 4 हैं जबकि न्यूजीलैंड के भी उतने ही मैचों के बाद 4 ही हैं. लेकिन नेट रन रेट में वो भारत से पीछे पांचवें नंबर पर हैं. अब भारत के दो मैच और बचे हैं. जिसमें उनका अगला मुकाबला 23 अक्टूबर को नवी मुंबई में न्यूजीलैंड से है और दूसरा मैच 26 अक्टूबर को बांग्लादेश से है.
सेमीफाइनल में पहुंचने का समीकरण
- भारत को सीधे सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए अपने बचे हुए दोनों मैच जीतने होंगे.
- अगर भारत अपने बचे हुए दो मैचों में से एक हारता है और एक जीतता है तो फिर उसे फिर नेट रन रेट पर निर्भर होना पड़ेगा और ये देखना होगा की न्यूजीलैंड, बांग्लादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान नेट रन रेट में उससे आगे न निकल जाए.
- अगर भारत अपने दोनों मैच हार जाता है तो वो सीधा टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा.