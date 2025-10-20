महिला विश्व कप 2025: जीता हुआ मैच भारत कैसे हार गया ? कप्तान हरमनप्रीत ने दिया ये जवाब
Women’s World Cup 2025: इंग्लैंड के खिलाफ भारतीय महिला टीम 289 रनों के लक्ष्य का पीछा करने से चार रन पीछे रह गई.
Published : October 20, 2025 at 10:05 AM IST
हैदराबाद: महिला विश्व कप 2025 के एक अहम और जीते हुए मैच में भारत को इंग्लैंड के हाथों चार रनों से हार का सामना करना पड़ा. भारतीय टीम 289 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए एक समय 234/3 के स्कोर पर खड़ी थी और ऐसा लग रहा था कि ये मैच भारत आसानी से जीत जाएगा, तभी स्मृति मंधाना 88 रन बनाकर लिंसे स्मिथ का शिकार हो गईं, जिसका नतीजा यह हुआ कि भारत केवल 4 रनों मैच हार गया.
इस हार ने भारत के अभियान को अधर में लटका दिया है. क्योंकि तीन टीमें-ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और इंग्लैंड-सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई कर चुकी है और भारत और न्यूजीलैंड में से कोई एक ही टीम सेमीफाइनल में जा सकती है. दोनों टीमों के दो-दो मैच बचे हैं, जिसमें से एक मैच दोनों का आपस में ही है.
Poor shot selection or imbalance in the side? What's costing #TeamIndia in crucial matches? 🤔— Star Sports (@StarSportsIndia) October 19, 2025
📹 #ReemaMalhotra's post-match analysis after their defeat against England.#CWC25 👉 #INDvNZ | THU, 23rd OCT, 2 PM! pic.twitter.com/JHi0clyQPg
जीता हुआ मैच भारत कैसे हार गया ?
अहम मैच में इंग्लैंड से चार रन से मिली हार के बाद, भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने कहा कि स्मृति मंधाना का आउट होना हमारे लिए टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि जो लक्ष्य पर पूरी तरह से नियंत्रण में दिख रहा था वो मंधाना के आउट होते ही अचानक बहुत दूर नजर आने लगा.
हरमनप्रीत ने मैच के अंत में कहा, 'मुझे लगता है कि स्मृति का विकेट हमारे लिए टर्निंग पॉइंट था और मुझे अब भी लगता है कि हमारे पास जरूरत से ज्यादा बल्लेबाज थे. मुझे नहीं पता कि आगे क्या होगा, लेकिन इंग्लैंड को इस जीत का श्रेय जाता है. वे हारे नहीं. उन्होंने अच्छी गेंदबाजी जारी रखी और लगातार विकेट लेते रहे.'
आखिरी क्षणों में भारतीय टीम के लड़खड़ाने का एहसास हरमनप्रीत के लिए बर्दाश्त से बाहर था. उन्होंने कहा, 'यह बुरा है क्योंकि आपने इतनी मेहनत की है और अंत तक अच्छा प्रदर्शन करते रहे, लेकिन आखिरी 5-6 ओवर आपकी योजना के मुताबिक नहीं गए. यह सबसे बुरा है, लेकिन निश्चित रूप से यह बहुत ही दिल तोड़ने वाला पल है.'
A must-win match. Two early wickets down... but #SmritiMandhana stood tall!— Star Sports (@StarSportsIndia) October 19, 2025
Kudos to her for a valiant innings! 👏
Watch her next in #CWC25 👉 #INDvNZ | THU, 23rd OCT, 2 PM! pic.twitter.com/73OuteEG8z
भारत को अगले दो मैच जीतने जरूरी
उन्होंने आगे कहा, 'हम अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं, हम हार नहीं मान रहे हैं, लेकिन अब हमें उस आखिरी सीमा को पार करना होगा क्योंकि पिछले तीन मैचों में हमने अच्छा क्रिकेट खेला है. लेकिन दुर्भाग्य से हम हार गए और उम्मीद है कि अगला मैच हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा और हम उस सीमा को पार कर लेंगे.'
बता दें कि भारत अब लगातार तीन मैच हार चुका है, इसलिए गुरुवार को नवी मुंबई में न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाला मुकाबला लगभग नॉकआउट जैसा हो गया है, क्योंकि इस मैच को जो टीम जीतेगी वो आगे निकल जाएगी. इसके बाद भारत का आखिरी लीग मैच बांग्लादेश के खिलाफ है.