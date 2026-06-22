महिला टी20 वर्ल्ड कप: भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने दक्षिण अफ्रीका से मिली हार पर क्या बोली?
IND W vs SA W in T20 World Cup: भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने खराब फील्डिंग को हार का जिम्मेदार ठहराया.
Published : June 22, 2026 at 10:23 AM IST
Women's T20 World Cup 2026: भारतीय महिला टीम के लिए रविवार (21 जून) का दिन अच्छा नहीं रहा. उन्होंने इंग्लैंड में जारी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में साउथ अफ्रीका के हाथों टूर्नामेंट में पहली हार का सामना करना पड़ा. 159 रनों के लक्ष्य को दक्षिण अफ्रीका ने 5 गेंद और 6 विकेट शेष रहते हुए ही हासिल कर लिया.
खराब फील्डिंग बनी हार की वजह
मैच के बाद भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने दक्षिण अफ्रीका से मिली हार के बाद कहा कि टीम मिले मौकों का फायदा नहीं उठा सकी. मारिजान कैप ने जीवनदान का पूरा फायदा उठाते हुए 45 गेंद में सात चौके और चार छक्के लगाते हुए 81 रनों की नाबाद पारी खेली. जिससे दक्षिण अफ्रीका ने भारतीय टीम को पांच गेंद रहते छह विकेट से हरा दिया.
The setback is behind them. The focus is on what's next. 💪🇮🇳— Star Sports (@StarSportsIndia) June 21, 2026
Captain #HarmanpreetKaur believes #TeamIndia will learn from this performance and come back stronger in the next match.#T20WorldCup #INDvSA pic.twitter.com/kDE7NCcf2o
कैप का कैच दो बार राधा यादव ने छोड़ा. इससे दक्षिण अफ्रीका ने 19.1 ओवर में चार विकेट पर 161 रन बनाकर दूसरी जीत दर्ज की जिससे टीम अंक तालिका में चार अंक लेकर भारत (चार अंक) के बाद तीसरे स्थान पर पहुंच गई है.
भारतीय टीम ने दीप्ति शर्मा के 29 रन और कप्तान हरमनप्रीत कौर के 24 रन की मदद से मुश्किल और असमान उछाल वाली पिच पर 20 ओवर में सात विकेट पर 158 रन बनाए. सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा ने 15 गेंद में 31 रन की पारी खेली.
हम मौके का फायदा नहीं उठा सके
हरमनप्रीत ने मैच के बाद कहा, 'हमारे पास कुछ मौके आए थे लेकिन हम उन्हें भुना नहीं पाए. हम हमेशा यह बात करते हैं कि हमें अच्छा क्षेत्ररक्षण करना है. लेकिन कैप ने हमसे मैच छीन लिया. उन्होंने हमें मौके दिए लेकिन हम उनका फायदा नहीं उठा सके. लेकिन अभी दो मैच बाकी हैं और हम बेहतर करने का प्रयास करेंगे.'
Heads up, focus forward. 🇮🇳#TeamIndia remain in a strong position as the race to a semi-final spot heats up. 💪#T20WorldCup #INDvSA #HarmanpreetKaur pic.twitter.com/wC57tKn1qD— Star Sports (@StarSportsIndia) June 21, 2026
बाएं हाथ की स्पिनर श्री चरणी ने चार ओवर में एक मेडन से 24 रन देकर तीन विकेट झटके. हरमन ने आगे कहा कि श्री चरणी और शेफाली ने अच्छी गेंदबाजी की लेकिन क्षेत्ररक्षकों से उन्हें अधिक मदद नहीं मिली. भारत अब टूर्नामेंट में अपना अगला मैच 25 जून को बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगा.