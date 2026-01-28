नीदरलैंड्स ने रचा इतिहास, पहली बार महिला टी20 वर्ल्ड कप में किया क्वालीफाई
Women's T20 World Cup 2026: महिला टी20 वर्ल्ड कप इंग्लैंड और वेल्स में 12 जून से शुरू होगा.
Published : January 28, 2026 at 8:31 PM IST
कीर्तिपुर (नेपाल): नीदरलैंड्स ने बुधवार को टूर्नामेंट के इतिहास में पहली बार महिला T20 वर्ल्ड कप में जगह बनाकर इतिहास रच दिया. टीम ने नेपाल के कीर्तिपुर में खेले गए यूरोपियन क्वालिफायर मैच में बारिश से प्रभावित मैच में USA को हराकर क्वालिफिकेशन हासिल किया.
अपने ग्रुप में टॉप पर रहने के बाद, नीदरलैंड्स ने अपनी जीत का सिलसिला जारी रखा, USA को हराया और इस बड़े टूर्नामेंट में अपनी जगह पक्की की. साथ ही, खिलाड़ियों को अपनी इस ऐतिहासिक उपलब्धि का जश्न अनोखे अंदाज में मनाते देखा गया, जब वे पिच को बारिश से बचाने के लिए बिछाए गए कवर्स पर फिसल रही थी.
Netherlands are all set to make their first-ever appearance in the ICC Women's T20 World Cup 🤩#T20WorldCup pic.twitter.com/qUhCLLNVgf— ICC (@ICC) January 28, 2026
नीदरलैंड्स ने USA को 21 रनों से हराया
टॉस जीतकर USA ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, लेकिन विपक्षी गेंदबाजों ने उन्हें कम स्कोर पर रोक दिया. गार्गी भोगले (36) और इसानी वाघेला (32 नॉट आउट) ही दो ऐसी खिलाड़ी थीं जो क्रीज पर सहज दिख रही थीं. हालांकि, पांच खिलाड़ी सिर्फ सिंगल डिजिट में ही रन बना पाईं. हन्ना लैंडहीर गेंदबाजों में सबसे सफल रहीं, उन्होंने तीन विकेट लिए.
जवाब में, नीदरलैंड्स 12 ओवर में दो विकेट पर 90 रन बनाकर लक्ष्य की ओर बढ़ रहा था, लेकिन बारिश के कारण खेल रुक गया, जो फिर से शुरू नहीं हो सका. उस समय डच टीम DLS के हिसाब से आगे थी, इसलिए उन्हें विजेता घोषित कर दिया गया.
Celebration of Netherlands' Women Cricket Team. 🥳— Himanshu Pareek (@Sports_Himanshu) January 28, 2026
-They first time qualified for the T20 World Cup. pic.twitter.com/1D07zxkzFr
ग्रुप स्टेज में अजेय
नीदरलैंड्स क्वालिफायर के ग्रुप स्टेज में अजेय रहा. उन्होंने ग्रुप B में टॉप पर रहने के लिए जिम्बाब्वे, स्कॉटलैंड, नेपाल और थाईलैंड को हराया. इसके बाद टीम ने पहले सुपर सिक्स मैच में USA को हराकर क्वालिफिकेशन पक्का किया, जबकि आयरलैंड और बांग्लादेश के खिलाफ दो मैच अभी बाकी थे.
महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 में 12 टीमें
इंग्लैंड और वेल्स में 12 जून से शुरू होने वाले इस टूर्नामेंट में कुल 12 टीमें हिस्सा लेंगी. 10 टीमें इस इवेंट के लिए क्वालीफाई कर चुकी हैं, जबकि स्कॉटलैंड, आयरलैंड, USA और थाईलैंड आखिरी दो टीमों के लिए मुकाबला कर रही हैं. इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, भारत, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, वेस्टइंडीज, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और नीदरलैंड्स पहले ही इस ग्लोबल इवेंट के लिए क्वालीफाई कर चुके हैं.