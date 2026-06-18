महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026: हरमनप्रीत कौर ने जीत के बाद इन दो खिलाड़ियों की तारीफ की
Women's T20 World Cup 2026: नीदरलैंड के खिलाफ शानदार जीत के बाद कप्तान हरमनप्रीत ने स्मृति और शैफाली की तारीफ की.
Published : June 18, 2026 at 10:12 AM IST
लीड्स: महिला टी20 विश्व कप 2026 के दूसरे मैच में भारत ने बुधवार (17 जून) को नीदरलैंड पर 95 रनों से शानदार जीत दर्ज की. यह महिला टी20 विश्व कप में टीम की सबसे बड़ी जीत है. इस जीत से भारत ग्रुप ए में शीर्ष स्थान पर पहुंच गया. मैच के बाद भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा की तारीफों के पुल बांधें.
हरमनप्रीत कौर ने कहा, 'हमने बल्लेबाजी में काफी अच्छा प्रदर्शन किया. विकेट बल्लेबाजी के लिए इतना अच्छा नहीं था लेकिन जिस तरह से शेफाली और स्मृति ने बल्लेबाजी की और हमें मंच प्रदान किया वो काफी शानदार था.'
शेफाली के प्रदर्शन पर उन्होंने कहा, 'जब भी टीम को जरूरत होती है शेफाली हमेशा गेंदबाजी के लिए तैयार रहती है. वह हमें विकेट दिलाती रहती है, मुझे भरोसा है कि वह भविष्य में एक अच्छी ऑलराउंडर साबित होंगी.'
बात दें कि मैच में मंधाना ने 74 रनों की पारी खेली थी, जिसकी वजह से उकनो ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ का अवॉर्ड दिया गया, जबकि शेफाली ने पहले बैट से 55 रन बनाए और फिर गेंद से 20 रन देकर तीन विकेट लेकर हरफनमौला प्रदर्शन किया.
उन्होंने आगे कहा, 'हमने जैसा पहले दोनों मुकाबलों के बारे में सोचा था हमें उसके अनुकूल ही परिणाम मिले हैं और हम आगे इसे जारी रखना चाहेंगे.' भारतीय महिला टीम ने टूर्नामेंट के पहले मैच में पाकिस्तान को 64 रनों से मात दी थी.
वहीं नीदरलैंड की कप्तान बाबेटे डि लीडे ने कहा, 'भारत ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की. हमने गेंदबाजी में अच्छी वापसी की और उन्हें 209 रन पर रोका. इस सपाट विकेट पर हमारे पास मौका था लेकिन हम भुना नहीं पाए. हम क्षेत्ररक्षण में और बेहतर कर सकते थे और गेंदबाजी में भी हमने काफी अतिरिक्त गेंदें डालीं, इन सब पर हमें काम करना होगा. भारत ने अच्छी गेंदबाजी की. यह हमारे लिए अच्छा सबक था. भारत के खिलाफ खेलना हमेशा खास होता है.'