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महिला टी20 वर्ल्ड कप: खिताबी मुकाबले में चौथी बार आमने-सामने होगी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की टीमें

ENG W vs AUS W Final Clash: महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अब तक दोनों टीमें अजेय रहीं हैं.

खिताबी मुकाबले में चौथी बार आमने-सामने होगी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की टीमें
खिताबी मुकाबले में चौथी बार आमने-सामने होगी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की टीमें (Getty Images)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 5, 2026 at 5:14 PM IST

2 Min Read
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Women's T20 World Cup 2026 Final: महिला टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले में आज (5 जुलाई) ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की टीमें आमने-सामने होंगी. ये महामुकाबला लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाएगा. जो भारतीय समय के अनुसार रात 8 बजे से शुरू होगा.

छह बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया लगातार छह जीत के साथ टूर्नामेंट में शानदार रिकॉर्ड बनाए रखने के बाद फाइनल में मजबूत दावेदार के तौर पर उतर रही है. ऑस्ट्रेलिया ने 'द ओवल' में वेस्टइंडीज पर आठ विकेट से शानदार जीत के साथ फाइनल में जगह बनाई. वहीं, मेजबान इंग्लैंड ने 'द ओवल' में खेले गए सेमीफाइनल मैच में दक्षिण अफ्रीका को 40 रनों से हराकर फाइनल में अपनी जगह पक्की की.

ऑस्ट्रेलिया अपने सातवें खिताब पर नजरें गड़ाए हुए है, जबकि इंग्लैंड दूसरी बार टाइटल उठाने की कोशिश करेगी. खास बात यह है कि ये दोनों टीमों के बीच चौथा खिताबी मुकाबला होगा. इससे पहले वे 2012, 2014 और 2018 के फाइनल में भिड़ चुकी हैं और तीनों बार ऑस्ट्रेलिया ने जीत हासिल की है. इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड के खिलाफ अपने पिछले आठ T20I मैचों में से छह जीते हैं, जिनमें लगातार पिछली तीन जीत भी शामिल हैं.

वहीं मेजबान इंग्लैंड की टीम लॉर्ड्स में अपने शानदार रिकॉर्ड का फायदा उठाएगी. लॉर्ड्स में इंग्लैंड का T20I रिकॉर्ड एकदम सही रहा है - चार मैचों में चार जीत - जिसमें 2009 में उनकी पहली T20 वर्ल्ड कप जीत भी शामिल है.

क्लोजिंग सेरेमनी
लॉर्ड्स मैदान पर होने वाले फाइनल मैच के अलावा, टूर्नामेंट के 10वें संस्करण के फाइनल में सितारों से सजी क्लोजिंग सेरेमनी (समापन समारोह) भी होगी. ग्लोबल म्यूजिक आइकन रीटा ओरा और क्लीन बैंडिट इस वेन्यू पर परफॉर्म करेंगे और इस बड़े खेल आयोजन में मनोरंजन का तड़का लगाएंगे.

कहां देख सकेंगे मैच?
महिला टी20 वर्ल्ड कप का खिताबी मुकाबला स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क टीवी चैनलों पर लाइव दिखाया जाएगा. जब मैच की लाइव स्ट्रीमिंग जिओ हॉटस्टार वेबसाइट और ऐप पर उपलब्ध होगी.'

दोनों टीमों के स्क्वाड

ऑस्ट्रेलिया: सोफी मोलिन्यू (कप्तान), एशले गार्डनर (उप-कप्तान), ताहलिया मैकग्राथ (उप-कप्तान), निकोला कैरी, किम गार्थ, लुसी हैमिल्टन, ग्रेस हैरिस, अलाना किंग, फीबी लिचफील्ड, बेथ मूनी, एलिस पेरी, मेगन शूट, एनाबेल सदरलैंड, जॉर्जिया वोल, जॉर्जिया वेयरहैम.

इंग्लैंड: नैट साइवर-ब्रंट (कप्तान), लॉरेन बेल, एलिस कैपसी, टिली कॉर्टीन-कोलमैन, चार्ली डीन, सोफिया डंकली, सोफी एक्लेस्टोन, लॉरेन फिलर, डैनी गिब्सन, एमी जोन्स, फ्रेया केम्प, हीदर नाइट, लिन्सी स्मिथ, इजी वोंग और डैनी वायट-हॉज.

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