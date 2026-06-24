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महिला टी20 वर्ल्ड कप: पाकिस्तान की एक और करारी हार, ऑस्ट्रेलिया ने 113 रनों से रौंदा

इसके जवाब में पाकिस्तान 13.4 ओवर में 86 रन पर आउट हो गया. जिसमें सलामी बल्लेबाज मुनीबा अली ने सर्वाधिक 32 रन बनाए. वहीं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पेरी, सोफी मोलिनी और सदरलैंड ने दो-दो विकेट लिए.

लीड्स: ऑस्ट्रेलिया ने एलिस पेरी के ऑलराउंड प्रदर्शन की मदद से पाकिस्तान को 113 रन से करारी शिकस्त देकर महिला टी20 वर्ल्ड कप में अपना विजय अभियान जारी रखा. पेरी ने 48 गेंद पर नौ चौके और एक छक्के की मदद से 71 रन बनाए. पेरी और जॉर्जिया वोल (39) ने दूसरे विकेट के लिए 100 रन की साझेदारी की. इसक बाद एनाबेल सदरलैंड (27) और निकोला कैरी (26) ने भी उपयोगी योगदान दिया. जिससे ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए सात विकेट पर 199 रन बनाए.

ऑस्ट्रेलिया का विजयी अभियान जारी

ऑस्ट्रेलिया अभी तक टूर्नामेंट में अपने चारों मैच जीते हैं लेकिन उसकी सेमीफाइनल में जगह पक्की नहीं हुई है. क्योंकि ग्रुप ए के प्रतिद्वंद्वी दक्षिण अफ्रीका और भारत भी चार-चार जीत हासिल कर सकते हैं और ऐसे में अंतिम चार में पहुंचने वाली टीम का फैसला नेट रन रेट के आधार पर होगा. ऑस्ट्रेलिया का आखिरी मैच रविवार को लॉर्ड्स में भारत के खिलाफ होगा ऑस्ट्रेलिया अभी तक हमेशा इस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंचा है.

टूर्नामेंट में पाकिस्तान का बुरा हाल

जारी टूर्नामेंट में पाकिस्तान की टीम अभी तक एक भी मैच नहीं जीत सकी है. पहले मैच में उसे भारत से 64 रनों से हार का सामना करना पड़ा था, जबकि दूसरे मैच में साउथ अफ्रीके ने उन्हें 2 विकेट से मात दी और तीसरे मैच में बांग्लादेश ने भी उनको 23 रनों से हराकर टूर्नामेंट से ही बाहर कर दिया. उसके बाद अब ऑस्ट्रेलिया ने उन्हें 113 रनों से मात दी है. पाकिस्तान का आखिरी ग्रुप मैच 27 जून को नीदरलैंड्स से होगा, जिसमें वो मैच जीतकर अपनी साख बचाने की कोशिश करेगी.

श्रीलंका के सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदें जिंदा

टूर्नामेंट के एक अन्य मैच में कप्तान चमारी अटापट्टू के नाबाद 106 रन की मदद से श्रीलंका ने 27 गेंद शेष रहते हुए आयरलैंड को नौ विकेट से हराकर सेमीफाइनल में पहुंचने की अपनी उम्मीदों को जिंदा रखा. आयरलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए पांच विकेट पर 130 रन बनाए. उसकी तरफ से कप्तान गैबी लुईस ने 50 गेंदों में 59 रन बनाए. श्रीलंका ने 15.3 ओवर में एक विकेट पर 134 रन बनाकर आसान जीत दर्ज की. अटापट्टू ने अपनी 61 गेंद की पारी में 17 चौके और दो छक्के लगाए.

चार टीमें टूर्नामेंट से बाहर

अभी तक टूर्नामेंट से चार टीमें आधिकारिक तौर से बाहर हुई हैं. जिसमें पाकिस्तान, नीदरलैंड्स, स्कॉटलैंड और आयरलैंड के नाम शामिल हैं. भारतीय टीम का अगला मैच 25 जून को बांग्लादेश के खिलाफ है. जो भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे शुरू होगा.