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महिला टी20 वर्ल्ड कप का आगाज, ओपनिंग मैच में इंग्लैंड की रिकॉर्ड तोड़ शुरुआत, श्रीलंका को 87 रनों से दी मात

महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 के ओपनिंग मैच में इंग्लैंड ने टूर्नामेंट के इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर 219 रन बनाया.

ओपनिंग मैच में इंग्लैंड ने श्रीलंका को 87 रनों से हराया
ओपनिंग मैच में इंग्लैंड ने श्रीलंका को 87 रनों से हराया (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 13, 2026 at 10:27 AM IST

3 Min Read
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बर्मिंघम: मेजबान इंग्लैंड ने शुक्रवार (12 जून) को एजबेस्टन में श्रीलंका को 87 रनों से हराकर महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 की शानदार शुरुआत की. उन्होंने टूर्नामेंट का अब तक का सबसे बड़ा स्कोर 219/1 बनाया.

219/1 का स्कोर इंग्लैंड के अब तक के महिला T20 इंटरनेशनल के सबसे बड़े स्कोर से ज्यादा था. जिसमें वाइट-हॉज के 62 गेंदों पर नाबाद 105 रनों की पारी सबसे खास थी. उन्होंने अपनी पारी में 13 चौके और एक छक्का भी लगाया.

श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले मेजबान इंग्लैंड को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया. जिसका पूरा फायदा इंग्लैंड की दोनों ओपनर बल्लेबाजों ने उठाया और पहले विकेट के लिए एमी जोन्स और डैनी वायट-हॉज ने 135 रनों की साझेदारी करके बड़े स्कोर की नींव रख दी.

जोन्स ने सिर्फ 38 गेंदों पर 53 रन बनाकर अपनी सातवीं T20I हाफ-सेंचुरी पूरी की लेकिन वो 14वें ओवर में आउट हो गईं. लेकिन दूसरी तरफ वायट-हॉज ने टूर्नामेंट की बेहतरीन पारियों में से एक खेलते हुए अपना दबदबा बनाए रखा. उन्होंने श्रीलंका के अच्छे गेंदबाजी आक्रमण के ख़िलाफ़ शानदार खेल दिखाते हुए 62 गेंदों पर नाबाद 105 रन बनाए, जिसमें 13 चौके और एक छक्का शामिल था.

दूसरी इंग्लिश महिला बल्लेबाज
यह पारी वायट-हॉज के लिए खास तौर पर गर्व की बात थी, क्योंकि वह T20 वर्ल्ड कप में सेंचुरी लगाने वाली दूसरी इंग्लिश महिला और टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में ऐसा करने वाली सातवीं महिला बन गईं. इसके अलावा कप्तान नैट साइवर-ब्रंट ने सिर्फ 22 गेंदों में 46 रन की जबरदस्त पारी खेली, जिससे टीम का स्कोर 219/1 तक पहुंच गया.

श्रीलंकी की 87 रनों से हार
219 रनों के बड़े स्कोर का पीछा करते हुए श्रीलंका की शुरुआत अच्छी नहीं रही और उन्होंने 39 के ही स्कोर पर अपने तीन विकेट खो दिए. हर्षिता समरविक्रमा ने 29 रन (3 चौके और 1 छक्का) बनाकर श्रीलंका की पारी को संभाला, लेकिन वो भी ज्यादा देर तक क्रीज पर नहीं टिक सकीं.

इसके बाद निलेक्षिका सिल्वा ने निचले क्रम में संघर्ष किया और श्रीलंका के लिए सबसे ज्यादा 39 रन बनाए, लेकिन लक्ष्य का पीछा करते हुए वे इंग्लैंड के दबदबे को चुनौती नहीं दे पाईं और पूरी टीम 132 रन पर ऑलआउट हो गई.

इंग्लैंड की तरफ से फ्रेया कैम्प ने शानदार वेरिएशन के साथ गेंदबाजी की. एक समय तो वह हैट्रिक लेने के करीब थीं और उन्होंने चार ओवर में 22 रन देकर 4 विकेट हासिल कीं. जिससे श्रीलंका को बड़ी हार का सामना करना पड़ा. डैनी वायट-हॉज को शानदार शतकीय पारी की वजह से प्लेयर ऑफ दि मैच का अवॉर्ड दिया गया.

घरेलू जमीन पर इंग्लैंड का दबदबा बरकरार
यह इंग्लैंड की एक शानदार जीत थी और इसने घरेलू वर्ल्ड कप मैचों में अपने अजेय सिलसिले को जारी रखा. इंग्लैंड की महिला टीम घरेलू जमीन पर कभी कोई वर्ल्ड कप - चाहे ODI हो या T20I- नहीं हारी है और उनका यह दबदबा खिताब बचाने के उनके इरादे को साफ दिखाता है.

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