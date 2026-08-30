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महिला हॉकी वर्ल्ड कप 2026: अर्जेंटीना ने फाइनल में 9 बार की चैंपियन नीदरलैंड्स को हराया

Women's Hockey World Cup 2026: एमस्टेलवीन (नीदरलैंड्स) में खेले गए महिला हॉकी वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में अर्जेंटीना ने नीदरलैंड्स को एक रोमांचक मुकाबले में हरा दिया. रेगुलर टाइम के बाद दोनों टीमें 1-1 से बराबरी पर थीं. शूटआउट में अर्जेंटीना ने 3-1 से जीत हासिल की.

पिछली बार वर्ल्ड कप 2022 में अर्जेंटीना को नीदरलैंड ने 3 -1 से ही हराया था. इससे पहले अर्जेंटीना ने 2002 और 2010 में नीदरलैंड को हराकर ही खिताब जीता था जबकि नौ बार की चैंपियन नीदरलैंड लगातार चौथी और कुल मिलाकर दसवीं बार चैंपयियन बनने से चूक गया.

रेगुलर टाइम स्कोर 1-1 से बराबर रहा

मैच की बात करें तो नीदरलैंड्स ने 30वें मिनट में बढ़त बनाई, जब यिब्बी जानसेन ने डच टीम के लिए गोल किया. ऐसा लग रहा था कि नतीजा नीदरलैंड्स के पक्ष में जाएगा, लेकिन अर्जेंटीना ने मैच के आखिर में बराबरी का गोल कर दिया. अर्जेंटीना की गोलकीपर क्रिस्टीना कोसेंटिनो ने मैच में शानदार प्रदर्शन किया और उन्हें 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया.

अर्जेंटीना ने फाइनल में 9 बार की चैंपियन नीदरलैंड्स को हराया (AP)

अर्जेंटीना पेनल्टी शूटआउट में कैसे जीता?

नीदरलैंड्स की पियन सैंडर्स अपना मौका चूक गईं, और ग्रैनाटो ने तुरंत अपना मौका भुनाकर अर्जेंटीना को बढ़त दिला दी. कोसेंटिनो ने विपक्षी खिलाड़ी को गोल करने से रोकने के लिए शानदार बचाव किया. अर्जेंटीना की ब्रिसा ब्रुगेसर ने कोने में बेहतरीन शॉट लगाकर अपना मौका भुनाया, जिससे टीम को 2-0 की बढ़त मिल गई.

मारिज्जन वीन ने संयम बनाए रखा और नीदरलैंड्स के लिए पहला गोल किया. जो डियाज ने अगला गोल किया, लेकिन 'बैक-स्टिक' नियम के उल्लंघन के कारण उनके गोल को रद्द कर दिया गया. फ्रीके मोस नीदरलैंड्स के अगले प्रयास में गोल करने में नाकाम रहीं, और सोफिया काइरो के आखिरी गोल ने नीदरलैंड्स की वर्ल्ड कप खिताब की उम्मीदों को खत्म कर दिया.