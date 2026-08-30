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महिला हॉकी वर्ल्ड कप 2026: अर्जेंटीना ने फाइनल में 9 बार की चैंपियन नीदरलैंड्स को हराया

अर्जेंटीना की महिला टीम ने पेनल्टी शूटआउट में नीदरलैंड्स को हराकर अपना तीसरा हॉकी वर्ल्ड कप खिताब जीत लिया है.

महिला हॉकी वर्ल्ड कप 2026
अर्जेंटीना महिला हॉकी टीम बनी चैंपियन (Gettey Images)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 30, 2026 at 1:21 PM IST

3 Min Read
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Women's Hockey World Cup 2026: एमस्टेलवीन (नीदरलैंड्स) में खेले गए महिला हॉकी वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में अर्जेंटीना ने नीदरलैंड्स को एक रोमांचक मुकाबले में हरा दिया. रेगुलर टाइम के बाद दोनों टीमें 1-1 से बराबरी पर थीं. शूटआउट में अर्जेंटीना ने 3-1 से जीत हासिल की.

पिछली बार वर्ल्ड कप 2022 में अर्जेंटीना को नीदरलैंड ने 3 -1 से ही हराया था. इससे पहले अर्जेंटीना ने 2002 और 2010 में नीदरलैंड को हराकर ही खिताब जीता था जबकि नौ बार की चैंपियन नीदरलैंड लगातार चौथी और कुल मिलाकर दसवीं बार चैंपयियन बनने से चूक गया.

रेगुलर टाइम स्कोर 1-1 से बराबर रहा
मैच की बात करें तो नीदरलैंड्स ने 30वें मिनट में बढ़त बनाई, जब यिब्बी जानसेन ने डच टीम के लिए गोल किया. ऐसा लग रहा था कि नतीजा नीदरलैंड्स के पक्ष में जाएगा, लेकिन अर्जेंटीना ने मैच के आखिर में बराबरी का गोल कर दिया. अर्जेंटीना की गोलकीपर क्रिस्टीना कोसेंटिनो ने मैच में शानदार प्रदर्शन किया और उन्हें 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया.

अर्जेंटीना ने फाइनल में 9 बार की चैंपियन नीदरलैंड्स को हराया
अर्जेंटीना ने फाइनल में 9 बार की चैंपियन नीदरलैंड्स को हराया (AP)

अर्जेंटीना पेनल्टी शूटआउट में कैसे जीता?
नीदरलैंड्स की पियन सैंडर्स अपना मौका चूक गईं, और ग्रैनाटो ने तुरंत अपना मौका भुनाकर अर्जेंटीना को बढ़त दिला दी. कोसेंटिनो ने विपक्षी खिलाड़ी को गोल करने से रोकने के लिए शानदार बचाव किया. अर्जेंटीना की ब्रिसा ब्रुगेसर ने कोने में बेहतरीन शॉट लगाकर अपना मौका भुनाया, जिससे टीम को 2-0 की बढ़त मिल गई.

मारिज्जन वीन ने संयम बनाए रखा और नीदरलैंड्स के लिए पहला गोल किया. जो डियाज ने अगला गोल किया, लेकिन 'बैक-स्टिक' नियम के उल्लंघन के कारण उनके गोल को रद्द कर दिया गया. फ्रीके मोस नीदरलैंड्स के अगले प्रयास में गोल करने में नाकाम रहीं, और सोफिया काइरो के आखिरी गोल ने नीदरलैंड्स की वर्ल्ड कप खिताब की उम्मीदों को खत्म कर दिया.

अर्जेंटीना ने अपना तीसरा खिताब जीता
अर्जेंटीना ने इससे पहले 2002 और 2010 में खिताब जीता था. अब, उन्होंने नीदरलैंड्स पर पेनल्टी शूटआउट में जीत के साथ अपना तीसरा खिताब जीता. नीदरलैंड्स इस टूर्नामेंट की सबसे सफल टीम रही है, जिसने 9 खिताब जीते हैं. अर्जेंटीना ने तीन खिताब जीते हैं.

टूर्नामेंट के अवॉर्ड्स

हीरो टॉप स्कोरर: यिब्बी जानसेन (नीदरलैंड्स) – 8 गोल

JSW राइजिंग स्टार: जो डियाज (अर्जेंटीना)

बेस्ट गोलकीपर: जोसलिन बार्ट्राम (ऑस्ट्रेलिया)

टूर्नामेंट की बेस्ट प्लेयर: शार्लेट एंगलबर्ट (बेल्जियम)

बता दें कि पुरुषों का फाइनल मैच भी अर्जेंटीना और नीदरलैंड्स के बीच खेला जाएगा. जो भारतीय समय के अनुसार शाम 5:30 बजे शुरू होगा.

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