रंगारंग कार्यक्रम के साथ रांची में हीरो हॉकी इंडिया लीग (महिला) के दूसरे सीजन का आगाज, रांची रॉयल्स और एसजी पाइपर्स के बीच शुरुआती मुकाबला

रांची: झारखंड की राजधानी रांची के मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा हॉकी स्टेडियम में हीरो हॉकी इंडिया लीग (महिला) के दूसरे सीजन की भव्य शुरुआत की गई. मुकाबले से पहले आयोजित रंगारंग उद्घाटन समारोह ने पूरे स्टेडियम को उत्साह और जोश से भर दिया. उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक कल्पना सोरेन शामिल हुईं. समारोह को और आकर्षक बनाने में मिस वर्ल्ड 2017 और बॉलीवुड स्टार मानुषी छिल्लर की विशेष प्रस्तुति ने चार चांद लगाए.

उद्घाटन के अवसर पर कल्पना सोरेन ने कहा कि हॉकी झारखंड की पहचान है और यहां की नस-नस में बसती है. उन्होंने कहा कि झारखंड की बच्चियां संसाधनों के अभाव में भी पेड़ों की टहनियों से हॉकी खेला करती थीं और आज राज्य की खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश और प्रदेश का नाम रोशन कर रही हैं. उन्होंने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हीरो हॉकी इंडिया लीग जैसे आयोजन झारखंड की खेल प्रतिभा को नई ऊंचाई देंगे.

हॉकी इंडिया लीग के उद्घाटन समारोह का दृश्य (ईटीवी भारत)

उद्घाटन मुकाबला रांची रॉयल्स और एसजी पाइपर्स के बीच खेला गया. इस मैच में दोनों टीमों ने अपने मजबूत और अनुभवी खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतरकर लीग के दूसरे सीजन की शानदार शुरुआत की.

रांची रॉयल्स - टीम खिलाड़ी सूची: