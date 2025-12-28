ETV Bharat / sports

रंगारंग कार्यक्रम के साथ रांची में हीरो हॉकी इंडिया लीग (महिला) के दूसरे सीजन का आगाज, रांची रॉयल्स और एसजी पाइपर्स के बीच शुरुआती मुकाबला

रांची के मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में महिला हॉकी इंडिया लीग शुरू हो गई.

हॉकी इंडिया लीग का उद्घाटन (ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : December 28, 2025 at 8:34 PM IST

Updated : December 28, 2025 at 8:50 PM IST

रांची: झारखंड की राजधानी रांची के मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा हॉकी स्टेडियम में हीरो हॉकी इंडिया लीग (महिला) के दूसरे सीजन की भव्य शुरुआत की गई. मुकाबले से पहले आयोजित रंगारंग उद्घाटन समारोह ने पूरे स्टेडियम को उत्साह और जोश से भर दिया. उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक कल्पना सोरेन शामिल हुईं. समारोह को और आकर्षक बनाने में मिस वर्ल्ड 2017 और बॉलीवुड स्टार मानुषी छिल्लर की विशेष प्रस्तुति ने चार चांद लगाए.

उद्घाटन के अवसर पर कल्पना सोरेन ने कहा कि हॉकी झारखंड की पहचान है और यहां की नस-नस में बसती है. उन्होंने कहा कि झारखंड की बच्चियां संसाधनों के अभाव में भी पेड़ों की टहनियों से हॉकी खेला करती थीं और आज राज्य की खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश और प्रदेश का नाम रोशन कर रही हैं. उन्होंने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हीरो हॉकी इंडिया लीग जैसे आयोजन झारखंड की खेल प्रतिभा को नई ऊंचाई देंगे.

हॉकी इंडिया लीग के उद्घाटन समारोह का दृश्य (ईटीवी भारत)

उद्घाटन मुकाबला रांची रॉयल्स और एसजी पाइपर्स के बीच खेला गया. इस मैच में दोनों टीमों ने अपने मजबूत और अनुभवी खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतरकर लीग के दूसरे सीजन की शानदार शुरुआत की.

रांची रॉयल्स - टीम खिलाड़ी सूची:

  • मारिया सोफिया डार्ने
  • लुसिना वॉन डर हेडे
  • अगोस्टिना अलोंसो
  • इशिका चौधरी
  • नेहा
  • निक्की प्रधान (कप्तान)
  • बिचू देवी खारिबाम (गोलकीपर)
  • सबीन प्लोनिसेन
  • म्यूजिक कुमारी
  • हन्ना कॉटर
  • रुतुजा दादासो पिसल
  • अगुस्तिना अल्बेर्तारियो
  • दीपिका सोरेंग
  • साक्षी राणा
  • नंदी
  • मारिया ऑर्टिज
  • ललथंतलुआंगी
  • मधुरी किंडो (गोलकीपर)
  • अलबेला रानी टोप्पो
  • ब्यूटी डुंगडुंग

एसजी पाइपर्स – खिलाड़ी सूची:

  • ज्योति सिंह
  • सुमन देवी थौडाम
  • शर्मिला देवी
  • वियाना टेरेसा
  • प्रीति दुबे
  • कैटलिन नोब्स
  • शिलेइमा चानू खैडेम
  • शिल्पी डाबस
  • क्रिस्टीना कोसेंटिनो (गोलकीपर)
  • प्रिसिला जार्डेल
  • इशिका
  • लोला रिएरा
  • उदिता
  • जुआना कास्टेलारो
  • बंसारी सोलंकी (गोलकीपर)
  • नवनीत कौर (कप्तान)
  • सुनेलिता टोप्पो
  • वैलेंटिना कोस्टा
  • मनीषा
  • दीपिका

हीरो हॉकी इंडिया लीग (महिला) 2025-26 का यह सीजन 20 दिसंबर से 10 जनवरी 2026 तक रांची में खेला जा रहा है. लीग के दूसरे सीजन की शुरुआत ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि झारखंड न केवल हॉकी की मजबूत परंपरा रखता है, बल्कि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के आयोजनों के लिए भी एक महत्वपूर्ण केंद्र बन चुका है.

HOCKEY INDIA LEAGUE IN RANCHI
HOCKEY LEAGUE IN JHARKHAN
JAIPAL SINGH MUNDA STADIUM
महिला हॉकी इंडिया लीग
HOCKEY INDIA LEAGUE

