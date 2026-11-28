महिला हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी: भारत ने सेमीफाइनल में मलेशिया को हराया, चीन से होगा खिताबी मुकाबला
मौजूदा चैंपियन भारतीय महिला हॉकी टीम ने मलेशिया को 6-2 से हराकर छठी बार फाइनल में प्रवेश किया.
Published : November 28, 2026 at 10:26 AM IST
भोपाल (मध्य प्रदेश): भारतीय महिला हॉकी टीम का भोपाल में जारी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन जारी है. शुक्रवार को भारतीय टीम ने सेमीफाइनल में मलेशिया को 6-2 से मात दी. इस जीत के साथ भारत ने छठी बार टूर्नामेंट के फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है. भारत की बेटियां अब रिकॉर्ड चौथी बार और लगाता तीसरी बार खिताब जीतने से केवल एक कदम दूर है.
भारत की तरफ से मुमताज खान (10वें मिनट), नवनीत कौर (18वें मिनट), टूर्नामेंट की शीर्ष स्कोरर दीपिका (25वें और 30वें मिनट), सुनेलिता टोप्पो (33वें मिनट) और इशिका (57वें मिनट) ने गोल किए. वहीं मलेशिया के लिए नूर अजहर (27वें मिनट) और नूरामीरा जुल्किफली (52वें मिनट) ने गोल दागे, लेकिन यह जीत के लिए काफी नहीं था.
𝐈𝐍𝐃𝐈𝐀 𝐁𝐎𝐎𝐊 𝐓𝐇𝐄𝐈𝐑 𝐒𝐏𝐎𝐓 𝐈𝐍 𝐓𝐇𝐄 𝐅𝐈𝐍𝐀𝐋! 🇮🇳🔥 The defending champions seal a 6-2 victory over Malaysia in the semi-final of the Madhya Pradesh Women’s Asian Champions Trophy Bhopal 2026! India will now face China in the final as they look to retain their title! 🏑💪 #HockeyIndia #IndiaKaGame #MPAsianCT2026 #HockeyIsBack #NamasteAsia— Hockey India (@TheHockeyIndia) November 27, 2026
भारतीय महिला टीम के पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया है. वो अब तक अजेय रही है. उसने लीग मैच में मलेशिया, थाईलैंड, दक्षिण कोरिया, चीन और जापान को मात दी. इसी वजह से भारतीय महिला टीम वर्ल्ड रैंकिंग में पहली बार चौथे स्थान पर पहुंच गई.
खिताबी मुकाबला
अब शनिवार (28 नवंबर) को फाइनल में भारत का सामना चीन से होगा. टूर्नामेंट के पहले सेमीफाइनल में चीन ने जापान को 1-0 से हराकर फाइनल का टिकट हासिल किया. चीन के लिए झांग हेयांग ने 60वें मिनट में निर्णायक गोल किया. भारत की नजरें अपने चौथे 'महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी' खिताब पर होंगी, ताकि वे अपने शानदार सफर का विजयी समापन कर सकें.
इससे पहले दिन के एक अन्य मुकाबले में साउथ कोरिया ने थाईलैंड को 4-1 से हराकर पांचवां स्थान हासिल किया.