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महिला हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी: भारत ने सेमीफाइनल में मलेशिया को हराया, चीन से होगा खिताबी मुकाबला

भारतीय महिला हॉकी टीम ( FIH )

भोपाल (मध्य प्रदेश): भारतीय महिला हॉकी टीम का भोपाल में जारी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन जारी है. शुक्रवार को भारतीय टीम ने सेमीफाइनल में मलेशिया को 6-2 से मात दी. इस जीत के साथ भारत ने छठी बार टूर्नामेंट के फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है. भारत की बेटियां अब रिकॉर्ड चौथी बार और लगाता तीसरी बार खिताब जीतने से केवल एक कदम दूर है.

भारत की तरफ से मुमताज खान (10वें मिनट), नवनीत कौर (18वें मिनट), टूर्नामेंट की शीर्ष स्कोरर दीपिका (25वें और 30वें मिनट), सुनेलिता टोप्पो (33वें मिनट) और इशिका (57वें मिनट) ने गोल किए. वहीं मलेशिया के लिए नूर अजहर (27वें मिनट) और नूरामीरा जुल्किफली (52वें मिनट) ने गोल दागे, लेकिन यह जीत के लिए काफी नहीं था.