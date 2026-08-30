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WDPL 2026: नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स ने सेंट्रल दिल्ली क्वीन्स को 6 विकेट से हराकर फ़ाइनल में बनाई जगह

नई दिल्ली: अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए विमेंस दिल्ली प्रीमियर लीग के एक रोमांचक मुकाबले में नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स विमेंस ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सेंट्रल दिल्ली क्वीन्स विमेंस को 6 विकेट से करारी शिकस्त दी. सेंट्रल दिल्ली क्वीन्स से मिले 123 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स ने अपनी बेहतरीन और संभली हुई बल्लेबाजी के दम पर 18.4 ओवरों में 4 विकेट खोकर (123/4) इस मुकाबले को आसानी से अपने नाम कर लिया. इस धमाकेदार जीत के साथ ही नॉर्थ दिल्ली की टीम ने टूर्नामेंट के फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है.

अर्चना ने 44 गेंदों में नाबाद 49 रन बनाकर इस जीत में अहम भूमिका निभाई. उन्होंने अपनी पारी में चार चौके लगाए. उन्हें समायरा राघव का अच्छा साथ मिला, जिन्होंने 19 गेंदों में नाबाद 20 रन बनाकर टीम को जीत दिलाई. नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स को शिवी शर्मा ने तेज शुरुआत दिलाई. उन्होंने नौ गेंदों में 8 रन बनाए (दो चौके जड़े) और फिर तीसरे ओवर में सुमिति सोनी का शिकार बनीं. इसके बाद कप्तान आयुषी सोनी ने 25 गेंदों में 22 रन बनाए (तीन चौके शामिल थे) और सुमिति सोनी की गेंद पर आर प्रियदर्शिनी के हाथों स्टंप आउट हो गईं.

नजमा ने चटकाए तीन विकेट

नजमा ने 10 गेंदों में 14 रन बनाए (दो चौके जड़े), जबकि विकेटकीपर-बल्लेबाज़ रिया शोकीन तीन रन पर आउट हो गईं. हालांकि, अर्चना और समायरा ने सुनिश्चित किया कि टीम को और कोई परेशानी न हो और नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स ने आसानी से छह विकेट से जीत हासिल कर ली. इससे पहले नॉर्थ दिल्ली की गेंदबाज़ी के दबाव के कारण सेंट्रल दिल्ली क्वीन्स निर्धारित 20 ओवरों में 122/7 रन ही बना सकी.