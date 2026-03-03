ETV Bharat / sports

उत्तराखंड की 12 साल की वंडर गर्ल कायरा भंडारी, टेबल टेनिस में 5 कैटेगरी में खेलेंगी नेशनल चैंपियनशिप

कायरा ने टेबल टेनिस ही क्यों चुना: कायरा ने टेबल टेनिस इस खेल की तेजी से प्रभावित होकर खेलना शुरू किया. दुनिया के सबसे तेज गेम्स में से एक टेबल टेनिस ताकत, फुर्ती और एकाग्रता का गेम होता है. एक 9 फीट लंबे और 5 फीट चौड़े टेबल पर जो जमीन से 2.5 फीट ऊंचा होता है, उसी पर टेबल टेनिस प्लेयर को अपनी पूरी कला, एकाग्रता और दमखम दिखाना होता है.

अपने जीते मेडल और ट्रॉफी के साथ 12 साल की कायरा भंडारी (Photo Source- Kaira Family)

कायरा ने छह साल की उम्र से टेबल टेनिस खेलना शुरू किया: ईटीवी भारत से लखनऊ के अपने विकासनगर स्थित ट्रेनिंग सेंटर में कायरा भंडारी ने बातचीत की. कायरा ने बताया कि मात्र 6 साल की उम्र में उन्होंने टेबल टेनिस खेलना शुरू कर दिया था. उन्होंने अपने स्कूल में कुछ बच्चों को टेबल टेनिस खेलते देखा और वहीं से उसके अंदर रुचि जगी और यह खेल खेलना शुरू किया.

कायरा भंडारी आने वाले 5 साल में ओलंपिक और एशियाई गेम खेलना चाहती हैं. उनकी इच्छा है कि वह गोल्ड मेडल जीतें और भारत का राष्ट्रगान बजे. तिरंगा ऊपर जाए और गर्व से उसकी सलामी लें. इसके लिए वो जी तोड़ मेहनत कर रही हैं.

लखनऊ में ट्रेनिंग ले रही हैं कायरा: पैडलर (टेबल टेनिस खिलाड़ी) कायरा भंडारी लखनऊ में ट्रेनिंग करती हैं. उनकी मम्मी लतिका भंडारी लखनऊ में बेटी के साथ रहकर उसकी ट्रेनिंग में फुल सपोर्ट कर रही हैं. कायरा विकासनगर में इंटरनेशनल कोच पराग अग्रवाल की पैसिफिक टेबल टेनिस अकादमी में रोजाना 7 से 8 घंटे के करीब अभ्यास करती हैं. इसके साथ ही इंटरनेशनल ऑनलाइन स्कूल में पढ़ाई भी कर रही हैं.

12 साल की उम्र में 5 कैटेगरी में जीते मेडल: हाल ही में हरिद्वार में आयोजित उत्तराखंड स्टेट टेबल टेनिस चैंपियनशिप में कायरा ने अंडर-13 में सिल्वर, अंडर-15 और अंडर-19 में गोल्ड, अंडर-17 में ब्रॉन्ज और सीनियर वुमेंस कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीतकर अपनी बहुमुखी प्रतिभा का परिचय दिया है. अब यह युवा सनसनी नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप (National Table Tennis Championship 2026) में पांच अलग-अलग श्रेणियों में राज्य का प्रतिनिधित्व करने जा रही है.

12 साल की टेबल टेनिस की वंडर गर्ल कायरा: उत्तराखंड की धरती ने कई प्रतिभाओं को जन्म दिया है और इन्हीं में से एक हैं, मात्र 12 साल की टेबल टेनिस खिलाड़ी कायरा भंडारी. महिला दिवस के मौके पर हम आपको मिलवा रहे हैं टेबल टेनिस की इस 'वंडर गर्ल' से, जिसने अपनी उम्र से कहीं बड़े कारनामे कर दिखाए हैं. अब कायरा नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप में भाग लेने जा रही हैं.

12 साल की उम्र में टेबल टेनिस में कमाल कर रही हैं उत्तराखंड की कायरा भंडारी (Video- ETV Bharat)

लखनऊ/देहरादून: भारत में एक अनुमान के अनुसार 99 फीसदी लड़के विभिन्न खेल खेलते हैं. इसके विपरीत सिर्फ 30 प्रतिशत बच्चियां ही गेम्स खेलती हैं. पीएम मोदी के 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' और 'खेलो इंडिया' जैसे प्रेरणादायी कार्यक्रमों ने माहौल को बदला है. अब बेटियां भी खेल की दुनिया में हाथ आजमा रही हैं. उत्तराखंड की एक बेटी कायरा भंडारी (Kaira Bhandari) ने भी पढ़ाई के साथ खेल को चुना. आज ये 12 साल की बच्ची टेबल टेनिस (Table Tennis) में अच्छे-अच्छों को कड़ा मुकाबला दे रही है. कायरा रिकॉर्ड 5 इवेंट में भाग लेकर और सभी में मेडल जीतकर देश भर में चर्चा का विषय बनी हुई है. पेश है महिला दिवस (Women's Day 2026) पर ईटीवी भारत की ये खास रिपोर्ट.

अब तक कौन-कौन सी प्रतियोगिताएं खेलीं और कौन से मेडल जीते हैं? हाल ही में हरिद्वार में आयोजित उत्तराखंड स्टेट टेबल टेनिस चैंपियनशिप में कायरा भंडारी ने अंडर-13 में सिल्वर, अंडर-15 और अंडर-19 में गोल्ड, अंडर-17 में ब्रॉन्ज और सीनियर वुमेंस कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीतकर अपनी बहुमुखी प्रतिभा का परिचय दिया है. एक ही प्रतियोगिता में पांच मेडल जीत कर कायरा ने 12 साल की उम्र में ही उत्तराखंड की सीनियर टीम में जगह बना ली.

टेबल टेनिस के मैच के दौरान कायरा (Photo Source- Kaira Family)

चार कैटेगरी के फाइनल में पहुंची, दो में जीते गोल्ड मेडल: 12 साल की नन्ही उम्र में 5 कैटेगरी में खेलना और हर प्रतियोगिता में मेडल जीतने को लेकर कायरा ने कहा कि फाइनल मैच के दौरान उनसे थोड़ी सी चूक हो गई थी जिसकी वजह से वह दो गोल्ड मेडल चूक गईं. उन्होंने दो फाइनल जीते और दो फाइनल मैच वह हार गईं. एक सेमीफाइनल मैच में उसको हार का सामना करना पड़ा था.

कायरा ने उत्तराखंड टेबल टेनिस चैंपियनशिप में सिर्फ 12 साल की उम्र में 4 अंडर कैटेगरी और सीनियर वुमेंस में कुल 5 मेडल जीतकर तहलका मचा दिया (Photo Source- Kaira Family)

जब टूर पर जाती हैं तो मां ज्यादा रहती हैं साथ: पैडलर कायरा भंडारी के कोच पराग अग्रवाल (Parag Aggarwal International Table Tennis Coach) बताते हैं कि देहरादून की रहने वाली कायरा के पहले कोच ने उनको मेरे पास लखनऊ भेजा था. पिछले 3 साल से वह मेरे साथ ही ट्रेनिंग कर रही हैं. कायरा की मां लतिका भंडारी बताती हैं कि पहले मैं और कायरा के पापा दोनों ही अलग-अलग समय पर साथ जाते थे. अब जब यहां लखनऊ में ट्रेनिंग कर रही है तो मैं ही इसके साथ रहती हूं.

खेल के साथ पढ़ाई को कैसे मैनेज कर पाती हैं? कायरा भंडारी ने बताया कि वह इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाई करती हैं जो कि ऑनलाइन है. इसलिए स्कूल में समय देने की जरूरत नहीं पड़ती. एक निश्चित समय पर ऑनलाइन पढ़ाई होती है. इसके अलावा रोजाना ट्रेनिंग सेंटर में 7 से 8 घंटे की ट्रेनिंग करती हैं. इस तरह से पूरा दिन मैनेज हो जाता है. कोच पराग अग्रवाल का कहना है कि अच्छे खिलाड़ी पढ़ाई और खेल दोनों को अच्छे से मैनेज कर लेते हैं, उन्हें ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती.

ये हैं कायरा के मनपसंद खिलाड़ी और प्रतिद्वंदी: कायरा ने बताया कि सभी नेशनल चैंपियनशिप अलग-अलग शहरों में खेली जाएंगी. सभी की तैयारी जोरदार हैं. कोचिंग सेंटर में पूरा समय दिया जा रहा है. उनका कहना है कि नेशनल के बाद वह इंटरनेशनल टीम में जगह बनाना चाहती हैं.

अपने कोच पराग अग्रवाल और मां लतिका के साथ कायरा (Photo- ETV Bharat)

अगले 5 साल में एशियाड और ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने का लक्ष्य लेकर चल रही हैं. शरत कमल और मनिका बत्रा का खेल कायरा भंडारी को बहुत पसंद है. कायरा को कर्नाटक की साक्ष्या संतोष और हरियाणा के अवनी दुआ मजबूत प्रतिद्वंदी लगती हैं.

पढ़ाई में देती हैं पूरा ध्यान: 12 साल की कायरा भंडारी अभी कक्षा 7 में पढ़ती हैं. उन्होंने बताया कि साइंस उनका मनपसंद विषय है. साइंस में बायोलॉजी ज्यादा पसंद है. इसके साथ ही उन्हें इंग्लिश सब्जेक्ट भी अच्छा लगता है. कायरा ने बताया कि उन्होंने रस्किन बॉन्ड और सुधा मूर्ति की कई किताबें पढ़ी हैं. इन किताबों को पढ़कर नया अनुभव होता है.

पूर्व हॉकी खिलाड़ी मीर रंजन नेगी कायरा भंडारी के परिवार के रिश्तेदार हैं (Photo Source- Kaira Family)

खाने में कायरा को ये है पसंद: एक खिलाड़ी होने के नाते वैसे तो कायरा का सेट डाइट चार्ट होता है. इसमें प्रॉपर प्रोटीन, कार्ब, विटामिन और मिनरल्स से भरपूर भोजन का ध्यान रखा जाता है. लेकिन उन्हें बिरयानी बहुत पसंद है.

मां लतिका दक्षिण भारत से हैं तो कायरा को इडली और डोसा भी पसंद हैं. जब 2 से 3 महीने में लखनऊ से ट्रेनिंग के बाद घर देहरादून जाती हैं, तो पापा से चाऊमीन और मोमोज की फरमाइश करती हैं.

कायरा को ये खेल भी हैं पसंद: कायरा को टेबल टेनिस के अलावा अन्य खेलों में टेनिस और वुशु पसंद हैं. पहले कायरा वुशु भी खेल चुकी हैं. अब टेबल टेनिस में ज्यादा व्यस्त रहने के कारण उन्हें वुशु के लिए समय नहीं मिल पाता है. देहरादून जाने पर उन्हें पापा के साथ ही अपनी दादी के साथ समय बिताना अच्छा लगता है. इसके साथ ही अपने दो पेट डॉगी 'मून' (Moon) और 'जो' (Zoe) के साथ भी कायरा खेलती हैं.

मैच के दौरान कोच पराग अग्रवाल से टिप्स लेतीं कायरा (Photo Source- Kaira Family)

महिला दिवस पर कायरा का संदेश: महिला दिवस पर अपने संदेश में कायरा भंडारी ने कहा कि- समाज में जेंडर इक्वेलिटी होनी चाहिए. सभी बच्चियों को स्पोर्ट्स खेलना चाहिए. खेल से फिजिकली तो फिट रहते ही हैं, ब्रेन भी रिफ्रेश होता है. उत्तराखंड की उभरती टेबल टेनिस प्लेयर कायरा भंडारी ने अभिभावकों से कहा कि उन्हें अपनी बच्चियों को अच्छी शिक्षा देने के साथ खेलकूद के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए.

इंटरनेशनल वुमेंस डे 2026: अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 2026 मार्च महीने की 8 तारीख को मनाया जाता है. इंटरनेशनल वुमेंस डे हर साल एक खास थीम के साथ मनाया जाता है. इस साल की थीम दान से लाभ है. यानी जब आप किसी को कुछ देते हैं, तो बदले में आपको भी लाभ होता है. इस थीम का उद्देश्य लैंगिक समानता को बढ़ावा देना है. अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की शुरुआत यूरोप और उत्तरी अमेरिका में महिला श्रमिकों को समान वेतन और मताधिकार के लिए 20वीं सदी की शुरुआत में उठी थी. यूनाइटेड नेशन ने 1975 में आधिकारिक रूप से 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेंस डे के रूप में मनाना शुरू किया.

अपने कोच पराग अग्रवाल के साथ कायरा (Photo Source- Kaira Family)

इंटरनेशनल रैंकिंग में भारतीय टीमें: ITTF World Team Ranking की बात करें तो इस समय भारतीय पुरुष टीम की रैंकिंग 12 है. भारत की वुमेंस टीम पुरुष टीम से एक रैंकिंग अधिक 11 नंबर पर है. अंडर 19 गर्ल्स की रैंकिंग दुनिया भर में 5वीं है. अंडर 15 गर्ल्स में भारत की रैंकिंग 4 है. बड़ी बात ये है कि भारत की पुरुष और महिला दोनों टेबल टेनिस टीमों ने लंदन में होने वाली 2026 वर्ल्ड टीम टेबल टेनिस चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई कर लिया है.

कायरा के परदादा थे बड़े शिक्षाविद: कायरा भंडारी के परदादा (Great grandfather) बहुत बड़े शिक्षा विद रहे. प्रोफेसर चरण सिंह भंडारी इलाहाबाद (अब प्रयागराज) विश्वविद्यालय के पीजी के इंग्लिश लिटलेचर के गोल्ड मेडलिस्ट रहे.

प्रैक्टिस के बाद घर पर फुर्सत में कायरा (Photo Source- Kaira Family)

कायरा के पिता सिद्धार्थ सिंह भंडारी ने बताया कि उनके दादाजी ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में छात्रों को पढ़ाया. उनकी लिखी कई किताबें अभी साउथ अफ्रीका समेत यूरोप के देशों में विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाती हैं. सिद्धार्थ भंडारी ने बताया कि उनके दादा प्रोफेसर चरण सिंह भंडारी ने मार्क ट्वेन की लिखी 'द एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर' नाम के उपन्यास को री एडिट किया था.

आगे चलकर कायरा एशियाड और ओलंपिक में देश के लिए मेडल जीतना चाहती हैं (Photo Source- Kaira Family)

पूर्व हॉकी प्लेयर मीर रंजन नेगी हैं कायरा के रिश्तेदार: भारतीय हॉकी टीम के पूर्व गोलकीपर मीर रंजन नेगी कायरा के फूफा लगते हैं. मीर रंजन नेगी पर शाहरुख खान ने 'चक दे इंडिया' मूवी बनाई थी. शाहरुख ने खुद इस फिल्म में मीर रंजन नेगी का किरदार निभाया था. हालांकि उन्होंने अपने किरदार का नाम कबीर खान रखा था. कायरा ने ईटीवी भारत को बताया कि वो जब भी खेलने के लिए इंदौर जाती हैं, तो अपने फूफा मीर रंजन नेगी के घर जरूर जाती हैं. मीर रंजन नेगी को जब समय मिलता है, तो वो कायरा का मैच देखने स्टेडियम पहुंचते हैं. दरअसल मीर रंजन नेगी की भी उत्तराखंड मूल के ही हैं.

