स्नेह राणा बचपन में 22 खिलाड़ियों के बीच होती थी अकेली लड़की, WC चैंपियन ने इंटरव्यू में खोले दिल के राज
स्नेह राणा विश्व कप जीतने वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सदस्य हैं, एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में खोले दिल के राज
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 12, 2025 at 2:54 PM IST
धीरज सजवाण
देहरादून: किसी भी खेल में खिलाड़ी और टीम का सपना उसकी सबसे बड़ी प्रतियोगिता यानी विश्व जीतना होता है. भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इस बार विश्व कप चैंपियन होने का गौरव हासिल किया है. इस टीम के धुरंधरों में उत्तराखंड की बेटी स्नेह राणा भी शामिल है. वर्ल्ड चैंपियन स्नेह राणा ने ईटीवी भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत में अपने संघर्ष के दिनों को याद किया. वो खुश हैं कि जिन गलियों में उन्होंने क्रिकेट का एबीसीडी शुरू किया था. वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद उन्हीं गलियों में उनका शानदार स्वागत हुआ.
महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप चैंपियन स्नेह राणा का इंटरव्यू: वर्ल्ड कप जीत कर आई भारतीय महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ी स्नेह राणा के घर पर इन दिनों शुभकामनाएं देने वाले लोगों का तांता लगा हुआ है. देहरादून जिले के मालसी गांव में रहने वाली स्नेह राणा ने क्रिकेट के क्षेत्र में सबसे बड़ा मुकाम हासिल किया है. इस मौके पर ईटीवी भारत की टीम ने भारतीय महिला क्रिकेटर स्नेह राणा से खास बातचीत. स्नेह ने वर्ल्ड कप के दौरान उनके क्या कुछ अनुभव थे वो बताए. साथ ही उनकी अब तक की क्रिकेट जर्नी को लेकर भी चर्चा हुई.
वर्ल्ड कप जीतना बेहद खास अहसास: वर्ल्ड कप की जीत को लेकर स्नेह राणा ने कहा कि यह एहसास उनके लिए और उनकी पूरी टीम के साथ परिवार और रिश्तेदारों के लिए बेहद खास है. उन्होंने कहा कि लंबे इंतजार के बाद वर्ल्ड कप की ट्रॉफी हमारे पास आई है. विश्व चैंपियन बनने पर काफी अच्छा महसूस हो रहा है. स्नेह राणा ने कहा कि-
शासकीय आवास पर वर्ल्ड कप विजेता भारतीय टीम की सदस्य, उत्तराखंड की बेटी @SnehRana15 जी ने भेंट की। इस अवसर पर अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से देश और प्रदेश का नाम विश्व में रोशन करने पर उन्हें बधाई व शुभकामनाएँ दी।— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) November 11, 2025
स्नेह राणा जी का समर्पण, अनुशासन और निरंतर उत्कृष्ट प्रदर्शन खेल जगत की… pic.twitter.com/xOtaIUJF5G
वर्ल्ड कप को लेकर जहां एक तरफ अपनी प्रैक्टिस शुरू की तो वहीं मेंटली सोचना बहुत पहले से शुरू कर दिया था कि इस बार वर्ल्ड कप ट्रॉफी उठानी है. वर्ल्ड कप की इस ट्रॉफी का लक्ष्य केवल अपने और अपनी टीम के लिए ही नहीं, बल्कि पूर्व खिलाड़ियों और अन्य सभी क्रिकेट समर्थकों के लिए भी रखा था. महिला क्रिकेट को स्थापित करने और इस मुकाम तक पहुंचाने में उन लोगों का भी लंबा संघर्ष रहा है.
-स्नेह राणा, महिला क्रिकेट विश्व कप चैंपियन टीम की सदस्य-
स्नेह राणा ने संघर्ष के दिनों को याद किया: ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए भारतीय विश्व कप चैंपियन क्रिकेटर स्नेह राणा ने अपने संघर्षपूर्ण सफर को याद किया. स्नेह राणा ने बताया कि-
Privileged to have met the supreme commander Shrimati @Droupati_Murmu ji. Stepping into the Rashtrapati Bhawan itself was a moment of immense pride and honor. Just feeling blessed. #PresidentofIndia #IndianWomenCricketTeam #WorldChampions pic.twitter.com/ifLDUvmRKj— Sneh Rana (@SnehRana15) November 7, 2025
मेरा यह सफर काफी उतार-चढ़ाव भरा रहा है. जिस घर में मैं अभी मौजूद हूं, उस घर से निकलकर क्रिकेट दुनिया के उच्चतम प्लेटफार्म तक जाना यादगार जर्नी है. इस बात की मुझे बहुत खुशी है. उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य से जहां उस समय क्रिकेट एसोसिएशन भी अस्तित्व में नहीं थी, मैंने पंजाब से खेलकर अपने अपने खेल को आगे बढ़ाया.
-स्नेह राणा, महिला क्रिकेट विश्व कप चैंपियन टीम की सदस्य-
स्नेह राणा ने बताई अपनी पूरी क्रिकेट जर्नी: स्नेह ने बताया कि 2011 से लेकर 2014 तक मैंने पंजाब से खेला. 2014 में ही उनका इंडियन टीम में डेब्यू हुआ. साल 2015 से उन्होंने रेलवे से खेलना शुरू किया. उन्होंने कहा कि इस तरह से उनका सफर काफी उतार-चढ़ाव भरा रहा है. जब वह पीछे मुड़कर देखती हैं, तो उन्हें काफी प्राउड फील होता है कि वह एक छोटे से गांव से निकलकर इस मुकाम तक पहुंची हैं.
A hearty thanks to Hon'ble CM of Uttrakhand for appreciating and recognising my efforts. It was a pleasure having a conversation with you sir. https://t.co/qfvR3DOERa— Sneh Rana (@SnehRana15) November 6, 2025
9 साल की उम्र से स्नेह ने शुरू किया क्रिकेट, गांव के मैदान में होती थी अकेली लड़की: भारतीय महिला क्रिकेटर स्नेह राणा ने वर्ल्ड कप में हुई उनकी टीम की जीत और उनकी जीत का श्रेय अपने माता-पिता, बहन, जीजा और उन सभी दोस्तों को दिया, जिन्होंने उन्हें इस लंबे सफर को तय करने में सपोर्ट किया है. स्नेह राणा ने पूरे भारत के क्रिकेट फैंस हैं जो उनके लिए दुआ करते हैं, उनका भी आभार व्यक्त किया. स्नेह राणा ने बताया कि उन्होंने इसी घर से क्रिकेट खेलना शुरू किया और उनके घर से खासतौर से पिता की तरफ से उन्हें काफी सपोर्ट बचपन से ही दिया गया.
Thank you for hosting us and letting us endure this euphoric occasion of meeting you. Hon'ble Prime Minister @narendramodi your words were therapeutic and very inspiring. This World Cup victory belongs to the entire Nation. pic.twitter.com/YOU1dboZqy— Sneh Rana (@SnehRana15) November 5, 2025
स्नेह राणा ने कहा कि-
बचपन में मैं इसी घर से 10 किलोमीटर दूर परेड ग्राउंड खेलने जाया करती थी. मेरे पिता मुझे वहां लेकर जाया करते थे. 9 साल की उम्र में मैंने अकादमी ज्वाइन कर ली थी. हर जगह मेरे पिता मेरे साथ थे. इसी घर के आस-पास हमारा एक लोकल ग्राउंड हुआ करता था. वहां सारे लड़के खेला करते थे. उनके बीच मैं अकेली लड़की हुआ करती थी. अपने घर की इसी गली में मैंने क्रिकेट की शुरुआत की. आज वर्ल्ड कप जीतकर आए हैं. हमारी बड़ी और ज्वाइंट फैमिली थी तो बचपन में भाई-बहन इतने सारे हो जाते थे कि वह आपस में ही पूरी टीम बनाकर खेलते थे.
-स्नेह राणा, महिला क्रिकेट विश्व कप चैंपियन टीम की सदस्य-
घुटने की चोट ने किया परेशान, फिर की वापसी: स्नेह राणा बताती हैं कि 2016 में उन्हें घुटने में चोट आई थी. वो दौर काफी मुश्किल भरा था. शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी. उनके परिवार और उनके दोस्त उनके आसपास ही थे जिन्होंने उनके लिए प्रेरणा का काम किया. उनके दिमाग में हमेशा यही रहता था कि उनके परिवार के लोगों ने, उनके दोस्तों ने, नातेदारों ने उनके लिए काफी संघर्ष किए हैं तो उनकी भी जिम्मेदारी है कि उनके सपनों को पूरा करें.
📸 you can hear 🎶🏆— ICC Cricket World Cup (@cricketworldcup) November 3, 2025
Watch the #CWC25 Final Highlights ➡️ https://t.co/NP95K1ay4b pic.twitter.com/HsG9kjlJJr
स्नेह राणा ने बताया कि उनके मन में कभी भी कितनी भी बुरी स्थिति में भी क्रिकेट को छोड़ने का विचार नहीं आया. जब उनके घुटने की चोट का ट्रीटमेंट चल रहा था तो बस उनके मन में यही था कि जल्दी से रिकवर हों और एक बार फिर से वह मैदान में जाएं. उसके बाद वापस इंडिया टीम में सलेक्ट हुई. उन्होंने कहा कि इस रिकवरी में और वापस इंडिया टीम में जगह पाने के लिए उन्हें पूरे 5 साल का समय लगा. इस दौरान उनका धैर्य काम आया और आज वह इस मुकाम पर हैं.
This moment shall be etched in my life forever. We are World Champions today. We have waited so long for this day.@JayShah sir you told me, you missed my bowling in the finals but all well that ends well.— Sneh Rana (@SnehRana15) November 3, 2025
And this ended absolutely fantastically.#CWC25 #WorldChampions #Dream pic.twitter.com/2QiFeHfqpW
आने वाले WPL और डोमेस्टिक की तैयारी करेंगी स्नेह राणा: स्नेह राणा का कहना है कि वर्ल्ड कप जीतने के बाद उनकी टीम का कॉन्फिडेंस काफी बढ़ा हुआ है. उन्होंने बताया कि-
Comebacks are better than setbacks. https://t.co/9f3dn8QqEI— Sneh Rana (@SnehRana15) July 16, 2025
अब आने वाले समय में वुमेन प्रीमियर लीग और डोमेस्टिक क्रिकेट होने हैं और उनकी तैयारी में लगूंगी. मुझे पूरी तरह से क्लियरिटी है कि मैं टीम में किस भूमिका में मौजूद हूं. अपने इस रोल को और मजबूत करना होता है. मैं बॉलिंग में कुछ नया आजमाने और कुछ नया शुरू करने जा रही हूं. आने वाले समय में इस पर काम करेंगे.
-स्नेह राणा, महिला क्रिकेट विश्व कप चैंपियन टीम की सदस्य-
उत्तराखंड में क्रिकेट के क्षेत्र में आया है बड़ा बदलाव- स्नेह: विश्व कप चैंपियन क्रिकेटर स्नेह राणा बताती हैं कि उनकी नजर में अब उत्तराखंड में पुरुष क्रिकेट हो या फिर महिला क्रिकेट दोनों में काफी बदलाव आया है. जब से उत्तराखंड को बीसीसीआई से मान्यता मिली है, तब से राज्य में क्रिकेट काफी बेहतर हो गया है. उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में टैलेंट पहले से ही काफी था. एसोसिएशन ना होने की वजह से उन्हें प्लेटफार्म नहीं मिल पा रहा था.
Maiden series win against England in England. This win is really special. Congratulations to the entire team for all-round performance and display of grit on the field.#INDvsENG #SeriesWin #Champions pic.twitter.com/zVwfFhzvHu— Sneh Rana (@SnehRana15) July 13, 2025
सीएयू बनने के बाद बदली राज्य की क्रिकेट: स्नेह राणा ने कहा कि उनके समय में महिला क्रिकेट को उतना बढ़ावा नहीं दिया जाता था. हर कोई स्टेट से बाहर जाने की स्थिति में नहीं था. वह अकेली बाहर निकल गईं, तो आज इस मुकाम पर हैं. प्रदेश में क्रिकेट एसोसिएशन आने के बाद अब काफी अच्छे खिलाड़ी निकल कर सामने आ रहे हैं. उन्होंने उत्तराखंड की उभरती महिला क्रिकेटरों का जिक्र करते हुए कहा कि राघवी बिष्ट, प्रेमा रावत, नंदनी कश्यप जैसी कई ऐसे फीमेल क्रिकेटर हैं जो आने वाले समय में एक बड़ा मुकाम हासिल करने का पोटेंशियल रखती हैं.
Thank you for a warm welcome 'England'.— Sneh Rana (@SnehRana15) June 18, 2025
You've been kind to me.🙏
Manifesting the best. #INDvsENG #TeamIndia pic.twitter.com/xUNzMfiLJ1
स्नेह राणा का रिकॉर्ड: स्नेह राणा ने अब तक सिर्फ 4 टेस्ट मैच खेले हैं. इन टेस्ट मैचों में उन्होंने 5 पारियों में 121 रन बनाए हैं. उनका उच्चतम स्कोर 80 नॉट आउट है. 5 टेस्ट में उनके नाम एक अर्धशतक है. 4 टेस्ट मैचों की 7 पारियों में स्नेह राणा 23 विकेट ले चुकी हैं. 77 रन देकर 8 विकेट उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है. वो 2 बार एक पारी में 4 विकेट, एक बार 5 विकेट और मैच में एक बार 10 विकेट ले चुकी हैं.
स्नेह राणा देश के लिए 44 एकदिवसीय इंटरनेशनल मैच खेल चुकी हैं. इन मैचों में वो 380 रन बनाने में सफल रहीं. 53 नॉट आउट उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है. वनडे में उनके नाम एक अर्धशतक है. 44 वनडे में उनके नाम 57 विकेट हैं. सर्वश्रेष्ठ बॉलिंग प्रदर्शन 43 रन देकर 5 विकेट है.
ये भी पढ़ें:
- उत्तराखंड पहुंचीं स्नेह राणा, एयरपोर्ट पर ढोल नगाड़ों के साथ हुआ जोरदार स्वागत, देखें वीडियो
- विश्व कप विजेता स्नेह राणा को सीएम धामी ने फोन पर दी बधाई, ₹50 लाख देने की घोषणा
- हरमन ने विनिंग मोमेंट पर किया हैरतअंगेज खुलासा, स्मृति, स्नेह और शेफाली ने बताए कई राज
- जानिए पीएम मोदी ने विश्व विजेता टीम के साथ की क्या बात? देखिए दिल छू लेने वाला ये वीडियो