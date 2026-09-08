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महिला एशिया कप: सेमीफाइनल में पाकिस्तान बनाम श्रीलंका कन्फर्म, जानें भारत का किससे होगा महामुकाबला?

पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान ने 20 ओवर 8 विकेट पर 143 रन बनाए. जिसमें दाएं हाथ की बल्लेबाज शवाल जुल्फिकार ने 35 गेंदों में 47 रन बनाकर सबसे ज्यादा स्कोर किया. जिसमें सात चौके शामिल थे. उसके बाद 28 वर्षीय नशरा ने हांगकांग की बल्लेबाजों को क्रीज पर टिकने नहीं दिया, नियमित अंतराल पर विकेट गिरते रहे जिससे पूरी टीम 19 ओवर में 71 रनों पर ऑलआउट हो गई.

Women's Asia Cup Semifinal: महिला टी20 एशिया कप में भारत से करारी हार के बाद पाकिस्तान ने शानदार वापसी की. उन्होंने अपने आखिरी ग्रुप मैच में हांगकांग को 72 रन से हराकर सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली. बाएं हाथ की स्पिनर नशरा संधू ने T20I में पहली बार छह विकेट लेकर पाकिस्तान की जीत में अहम भूमिका निभाई. उन्होंने 4 ओवर में केवल 7 रन देकर 6 विकेट हासिल किए. जिसकी वजह से उनको प्लेयर ऑफ दि मैच का अवॉर्ड दिया गया.

नशरा संधू ने रचा इतिहास

नशरा ने मैच में 4-0-7-6 के आंकड़े के साथ अपना स्पेल पूरा किया. यह T20I में किसी पाकिस्तानी महिला क्रिकेटर का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन भी था. उन्होंने 2022 में सिलहट, बांग्लादेश में श्रीलंका के खिलाफ ओमाइमा सोहेल के चार ओवर में 13 रन देकर 5 विकेट लेने के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया.

साथ ही, चमारी अटापट्टू के 5 रन देकर 7 विकेट लेने के बाद यह इस टूर्नामेंट का दूसरा छह-विकेट हॉल था. इसके अलावा संधू T20I क्रिकेट में पांच-विकेट हॉल लेने वाली तीसरी पाकिस्तानी गेंदबाज बनीं. निदा डार ने 2018 में श्रीलंका के खिलाफ यह कारनामा किया था, जबकि ओमाइमा सोहेल ने 2022 में उसी टीम के खिलाफ ऐसा ही किया था.

पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचा

इस जीत के साथ पाकिस्तान ने आठ टीमों वाले टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली तीसरी टीम बन गई है. इससे पहले ग्रुप ए से भारत और ग्रुप बी से श्रीलंका पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है. चौथी टीम का फैसला बांग्लादेश और यूएई के मैच से होगा. जो आज रात में खेला जाएगा. जीतने वाली टीम सीधी सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई कर जाएगी जहां उसका सामना भारत से होगा. वहीं दूसरे सेमीफाइनल का फिक्सचर तय है, जो पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच 11 सितंबर को खेला जाएगा. पाकिस्तान ग्रुप A में दूसरे स्थान पर है, जबकि श्रीलंका ग्रुप बी में पहले स्थान पर है.