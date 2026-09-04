IND W vs HKC W: स्मृति मंधाना के रिकॉर्ड शतक से भारत की हांगकांग पर रिकॉर्ड जीत
हांगकांग को 137 रन से हराकर भारत महिला एशिया कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया.
Published : September 4, 2026 at 6:00 AM IST
Women's Asia Cup 2026: भारत ने महिला एशिया कप टी20 क्रिकेट टूर्नामेंट के ग्रुप ए मैच में गुरुवार को हांगकांग पर 137 रन की एकतरफा बड़ी जीत दर्ज करके सेमीफाइनल में पहुंच गया है. ये भारतीय महिला टीम की टी20 में दूसरी सबसे बड़ी जीत है.
दुबई में खेले गए इस मैच में भारत के 194 रन के कड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए हांगकांग के बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों के सामने ज्यादा देर तक नहीं टिक सके और 16.2 ओवर में सिर्फ 56 रन पर ऑलआउट हो गई. कप्तान नताशा माइल्स ने सर्वाधिक 15 रन बनाए. उनके अलावा सिर्फ मरीना लैमप्लो (14) और यास्मिन दसवानी (11) की दोहरे अंक में पहुंच सकी. हांगकांग ने अपने अंतिम छह विकेट सिर्फ चार रन पर ही गंवा दिए.
A dominant win for India against Hong Kong, China at the Asia Cup 💪— ICC (@ICC) September 3, 2026
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भारत की तरफ से ऑफ स्पिनर दीप्ति शर्मा (नौ रन पर तीन विकेट), तेज गेंदबाज नंदिनी शर्मा (छह रन पर दो विकेट), लेग स्पिनर प्रेमा रावत (12 रन पर दो विकेट) और बाएं हाथ की स्पिनर श्री चरणी (16 रन पर दो विकेट) ने शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन किया.
इससे पहले भारत ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी की और 20 ओवर में 5 विकेट पर 193 रनों का बड़ा स्कोर खड़ा किया. जिसमें स्मृति मंधाना ने अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ पारी खेली. उन्होेंने 64 गेंद में 14 चौकों और 7 छक्कों से 124 रन रन बनाए. इसके अलावा शेफाली वर्मा (28) के साथ पहले विकेट के लिए आठ ओवर में 74 रन जोड़े, जिससे भारत बड़ा स्कोर खड़ा करने में सफल रहा.
The star of the show 🤩⭐️— BCCI Women (@BCCIWomen) September 3, 2026
Vice-captain @mandhana_smriti is adjudged the Player of the Match for her exhilarating performance as #TeamIndia are through to the semis of the #WomensAsiaCup #INDvHK pic.twitter.com/TQRaDiTM3R
स्मृति मंधाना की रिकॉर्ड सेंचुरी
स्मृति ने मैच में शानदार पारी खेली. उन्होंने चौके के साथ 57 गेंद में अपना दूसरा टी20 शतक पूरा किया. इसके साथ उन्होंने कई रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिए. आइए उन रिकॉर्ड पर एक नजर डालते हैं.
🚨 Record Alert 🚨— BCCI Women (@BCCIWomen) September 3, 2026
Smriti Mandhana is now the leading run-getter in women's internationals 🫡🫡
She surpasses former #TeamIndia captain Mithali Raj 👏👏#WomensAsiaCup | #INDvHK pic.twitter.com/qqxNYJcunz
महिला टी20 एशिया कप में सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर
124 - स्मृति मंधाना (भारत) बनाम हांकांग, दुबई, 2026
119* - चमारी अटापट्टू (श्रीलंका) बनाम मलेशिया, दांबुला, 2024
97* - मिताली राज (भारत) बनाम मलेशिया, कुआलालंपुर, 2018
महिला इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन
10880 - स्मृति मंधाना
10868 - मिताली राज
10740 - सूजी बेट्स
10273 - शार्लेट एडवर्ड्स
10007 - स्टेफनी टेलर
महिला इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक
18 - स्मृति मंधाना
17 - मेग लैनिंग
17 - लॉरा वोल्वार्ड्ट
17 - हेले मैथ्यूज