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महिला एशिया कप का देखें फुल शेड्यूल, भारत और पाकिस्तान इस तारीख को होंगे आमने-सामने

महिला एशिया कप 2026 का पूरा शेड्यूल जारी ( IANS )

हैदराबाद: महिला एशिया कप 2026 का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया गया है. टी20 फॉर्मेट में खेले जाने वाले इस टूर्नामेंट की शुरुआत 28 अगस्त को यूएई में होगी. फाइनल मैच 13 सितंबर को खेला जाएगा. T20 फॉर्मेट में अब तक खेले गए पांच टूर्नामेंट्स में से भारत ने तीन बार खिताब जीता है. यह छठा मौका होगा जब यह टूर्नामेंट खेल के सबसे छोटे फॉर्मेट में खेला जाएगा. भारत और पाकिस्तान के बीच की पुरानी प्रतिद्वंद्विता फिर से देखने को मिलेगी. ये दोनों चिर-प्रतिद्वंद्वी टीमें 5 सितंबर को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में एक-दूसरे से भिड़ेंगी. टूर्नामेंट में कुल 8 टीमें भाग ले रही हैं. जिसमें भारत को पाकिस्तान, थाईलैंड और हांगकांग के साथ ग्रुप A में रखा गया है. जबकि ग्रुप B में श्रीलंका, बांग्लादेश, यूएई और इंडोनेशिया को रखा गया है. भारत अपने अभियान की शुरुआत 30 अगस्त को थाईलैंड के खिलाफ मैच से करेगा. सभी मैच दुबई में स्थानीय समयानुसार शाम 6:30 बजे शुरू होंगे. भारत का शुरुआती शेड्यूल

30 अगस्त: भारत बनाम थाईलैंड

3 सितंबर: भारत बनाम हांगकांग

5 सितंबर: भारत बनाम पाकिस्तान