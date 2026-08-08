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महिला एशिया कप का देखें फुल शेड्यूल, भारत और पाकिस्तान इस तारीख को होंगे आमने-सामने

महिला एशिया कप 2026 का पूरा शेड्यूल यहां देखें.

महिला एशिया कप 2026 का पूरा शेड्यूल जारी
महिला एशिया कप 2026 का पूरा शेड्यूल जारी (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 8, 2026 at 5:26 PM IST

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हैदराबाद: महिला एशिया कप 2026 का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया गया है. टी20 फॉर्मेट में खेले जाने वाले इस टूर्नामेंट की शुरुआत 28 अगस्त को यूएई में होगी. फाइनल मैच 13 सितंबर को खेला जाएगा.

T20 फॉर्मेट में अब तक खेले गए पांच टूर्नामेंट्स में से भारत ने तीन बार खिताब जीता है. यह छठा मौका होगा जब यह टूर्नामेंट खेल के सबसे छोटे फॉर्मेट में खेला जाएगा. भारत और पाकिस्तान के बीच की पुरानी प्रतिद्वंद्विता फिर से देखने को मिलेगी. ये दोनों चिर-प्रतिद्वंद्वी टीमें 5 सितंबर को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में एक-दूसरे से भिड़ेंगी.

टूर्नामेंट में कुल 8 टीमें भाग ले रही हैं. जिसमें भारत को पाकिस्तान, थाईलैंड और हांगकांग के साथ ग्रुप A में रखा गया है. जबकि ग्रुप B में श्रीलंका, बांग्लादेश, यूएई और इंडोनेशिया को रखा गया है.

भारत अपने अभियान की शुरुआत 30 अगस्त को थाईलैंड के खिलाफ मैच से करेगा. सभी मैच दुबई में स्थानीय समयानुसार शाम 6:30 बजे शुरू होंगे.

भारत का शुरुआती शेड्यूल
30 अगस्त: भारत बनाम थाईलैंड
3 सितंबर: भारत बनाम हांगकांग
5 सितंबर: भारत बनाम पाकिस्तान

सबसे सफल टीम
महिला एशिया कप में भारत सबसे सफल टीम है. उसने कुल 7 बार यह खिताब अपने नाम किया है. हालांकि 2024 के संस्करण में श्रीलंका ने भारत को हराकर पहली बार यह खिताब अपने नाम किया था और वो वर्तमान चैंपियन है.

महिला एशिया कप के विनर्स
2004: भारत
2005: भारत
2006: भारत
2008: भारत
2012: भारत
2016: भारत
2018: बांग्लादेश
2022: भारत
2024: श्रीलंका

भारत बनाम पाकिस्तान
भारत की नजरें अपना आठवां महिला एशिया कप खिताब जीतने पर होंगी. वहीं दूसरी ओर, पाकिस्तान अब तक यह ट्रॉफी नहीं जीत पाया है. 2012 तथा 2016 के टूर्नामेंट्स के फाइनल में उसे भारत से हार का सामना करना पड़ा है. दोनों टीमों के बीच हालिया मुकाबले में, भारत ने महिला T20 वर्ल्ड कप के ग्रुप स्टेज मैच में पाकिस्तान को 64 रनों से बुरी तरह हराया था.

महिला एशिया कप 2026 का पूरा शेड्यूल
28 अगस्त: थाईलैंड बनाम हांगकांग
29 अगस्त: श्रीलंका बनाम UAE
30 अगस्त: भारत बनाम थाईलैंड
31 अगस्त: बांग्लादेश बनाम इंडोनेशिया
1 सितंबर: पाकिस्तान बनाम थाईलैंड
2 सितंबर: श्रीलंका बनाम इंडोनेशिया
3 सितंबर: भारत बनाम हांगकांग
4 सितंबर: UAE बनाम इंडोनेशिया
5 सितंबर: भारत बनाम पाकिस्तान
6 सितंबर: श्रीलंका बनाम बांग्लादेश
7 सितंबर: पाकिस्तान बनाम हांगकांग
8 सितंबर: बांग्लादेश बनाम UAE
10 सितंबर: सेमीफाइनल
11 सितंबर: सेमीफाइनल
13 सितंबर: फाइनल

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