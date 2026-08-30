IND W vs THA W मैच की लाइव स्ट्रीमिंग, जानें भारत में कब और कहां देख सकेंगे मैच?
Women's Asia Cup 2026: महिला एशिया कप 2026 में आज भारत अपने अभियान की शुरुआत थाईलैंड के खिलाफ मैच से करेगा.
Published : August 30, 2026 at 3:26 PM IST
IND W vs THA W Live Streaming: महिला एशिया कप 2026 का आगाज युएई में हो चुका है. टी20 फॉर्मेट में खेले जाने वाले इस टूर्नामेंट में अब तक दो मैच खेले जा चुके हैं. हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम 30 अगस्त से थाईलैंड के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेगी.
इस मैच में, भारतीय महिला टीम अपने अनुभवी और युवा दोनों तरह के खिलाड़ियों से शानदार प्रदर्शन की उम्मीद करेगी. दूसरी ओर, थाई महिला टीम सामूहिक प्रयास से भारतीय टीम को चुनौती देने की कोशिश करेगी.
हेड-टू-हेड रिकॉर्ड
भारतीय और थाई महिला क्रिकेट टीमों के बीच कुल पांच T20 इंटरनेशनल मैच खेले गए हैं. जिसमें भारतीय महिलाओं का दबदबा रहा है और उन्होंने सभी पांचों मैच जीते हैं, जबकि थाईलैंड अभी तक कोई जीत हासिल नहीं कर पाया है. इसलिए, हेड-टू-हेड रिकॉर्ड में भारत का पलड़ा भारी है.
Time to roll the opening credits 🎬— BCCI Women (@BCCIWomen) August 30, 2026
Inching closer to #TeamIndia’s opening Match Day of ACC #WomensAsiaCup 2026 😎 pic.twitter.com/XSUygkjcbC
पिच और मौसम की रिपोर्ट
यह भारतीय और थाई महिला टीमों के बीच तीसरा T20 एशिया कप मैच होगा. दोनों टीमें दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में आमने-सामने होंगी, जहां टूर्नामेंट के सभी मैच खेले जा रहे हैं. अब तक वहां खेले गए दो मैचों में से एक मैच पहले बैटिंग करने वाली टीम ने जीता, जबकि दूसरा मैच टारगेट का पीछा करने वाली टीम ने जीता है.
दुबई की पिच को आम तौर पर बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों के लिए संतुलित माना जाता है. शुरुआती ओवरों में तेज गेंदबाजों को नई गेंद से कुछ मदद मिल सकती है, जबकि मैच आगे बढ़ने पर स्पिनर असरदार साबित हो सकते हैं. अगर बल्लेबाज शुरुआती चुनौतियों से पार पा लेते हैं, तो बड़ा स्कोर बनने की संभावना है.
भारत और थाईलैंड के बीच ग्रुप A मैच के दौरान दुबई में बहुत ज्यादा गर्मी रहने की उम्मीद है. अधिकतम तापमान 40 से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है, जबकि रात का तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है.
Last year’s runners-up, Team India, begin their #DPWorldWomensAsiaCup2026 campaign against a high-flying Thailand side looking to make it two wins in two! 🇮🇳🇹🇭— AsianCricketCouncil (@ACCMedia1) August 30, 2026
Tickets exclusively through the District App!#INDWvTHAIW #ACC pic.twitter.com/m0wudf5Olv
भारत बनाम थाईलैंड मैच की लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स
भारतीय और थाईलैंड महिला टीमों के बीच मैच भारतीय समयानुसार रात 8:00 बजे शुरू होगा और टॉस शाम 7:30 बजे होगा. भारत में इस मैच का सीधा प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जा रहा है और फैंस इसे सोनी टेन 1 और टेन 3 चैनलों पर देख सकते हैं. इसके अलावा, मैच को दूरदर्शन के स्पोर्ट्स चैनल DD भारती पर मुफ्त में देख सकते हैं. जबकि मैच की लाइव स्ट्रीमिंग सोनी लिव (SonyLIV) ऐप पर उपलब्ध होगी.
महिला एशिया कप 2026 की टीमें
टूर्नामेंट में कुल 8 टीमें भाग ले रही हैं. जिसमें भारत को पाकिस्तान, थाईलैंड और हांगकांग के साथ ग्रुप A में रखा गया है. जबकि ग्रुप B में श्रीलंका, बांग्लादेश, यूएई और इंडोनेशिया को रखा गया है.
भारत के ग्रुप मैच के शेड्यूल
30 अगस्त: भारत बनाम थाईलैंड
3 सितंबर: भारत बनाम हांगकांग
5 सितंबर: भारत बनाम पाकिस्तान
महिला एशिया कप की सबसे सफल टीम
महिला एशिया कप में भारत सबसे सफल टीम है. उसने कुल 7 बार यह खिताब अपने नाम किया है. हालांकि 2024 के संस्करण में श्रीलंका ने भारत को हराकर पहली बार यह खिताब अपने नाम किया था और वो वर्तमान में चैंपियन है. एक बार ये खिताब बांग्लादेश ने भी अपने नाम किया है.