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IND W vs PAK W मैच की लाइव स्ट्रीमिंग, जानें भारत में कब और कहां देख सकेंगी मैच?

IND W vs PAK W: महिला एशिया कप में आज भारत का सामना अपने चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान से होगा.

भारतीय महिला टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर और पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना
भारतीय महिला टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर और पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना (Gettey Images)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 5, 2026 at 1:42 PM IST

3 Min Read
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Women's Asia Cup 2026: दुबई में खेले जा रहे महिला T20 एशिया कप में में आज (5 सितंबर) भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा. ये ग्रुप 'ए' में भारत का आखिरी मुकाबला भी है. भारतीय महिला टीम पहले ही अपने दो मैच जीतकर सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर चुकी है. उन्होंने अपने पहले मैच में थाईलैंड को 94 और दूसरे ग्रूप मैच में हांगकांग को 137 रनों से मात दी थी. फिर भी भारतीय टीम अपने आखिरी ग्रुप मैच को जीतकर पूरे जोश के साथ नॉकआउट में जाना चाहेंगे.

वहीं पाकिस्तान की टीम को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए बचे हुए दो मैचों में से सिर्फ एक पॉइंट की जरूरत है, लेकिन इस मैच में हार से उनकी उम्मीदों पर असर पड़ सकता है. फातिमा सना की अगुवाई वाली टीम पाकिस्तान ने अपने पहले मैच में थाईलैंड पर 35 रनों से जीत दर्ज की थी. उनका आज भारत के खिलाफ ग्रुप में दूसरा मैच है. जबकि तीसरा मैच हांगकांग से 7 सितंबर को खेलना होगा.

भारत का टॉप ऑर्डर शानदार फॉर्म में
हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली भारतीय टीम पाकिस्तान के खिलाफ जीत की प्रबल दावेदार मानी जा रही है, भले ही टूर्नामेंट में उनका मिडिल-ऑर्डर उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाया हो. लेकिन भारत का टॉप ऑर्डर शानदार फॉर्म में है. खासकर उप-कप्तान स्मृति मंधाना और उनकी ओपनिंग पार्टनर शेफाली वर्मा.

स्मृति ने तो हांगकांग के खिलाफ 124 रन बनाकर कई रिकॉर्ड बनाने के बाद इस मैच में उतर रही हैं. उन्होंने अंतरराष्ट्रीय महिला क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में अपनी पूर्व साथी खिलाड़ी मिताली राज का रिकॉर्ड तोड़ा है. उन्होंने अपना 18वां अंतरराष्ट्रीय शतक भी लगाया और महिला क्रिकेट के सभी फॉर्मेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने का नया रिकॉर्ड भी बनाया. उम्मीद है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ भी एक बड़ी पारी खेलेंगी.

हेड टू हेड रिकॉर्ड
पाकिस्तान के खिलाफ भारत का रिकॉर्ड शानदार रहा है और दोनों टीमों के बीच हुए पिछले 11 मैचों में से भारत ने 10 मैच जीते हैं. दोनों टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड को देखें तो महिला T20I में दोनों टीमें 17 बार आमने-सामने आ चुकी हैं, जिसमें भारत ने 14 मैच जीते हैं, जबकि पाकिस्तान सिर्फ तीन बार जीत पाया है. वहीं महिला एशिया कप में दोनों टीमें 9 बार आमने-सामने हुई हैं, जिसमें से भारत ने 7 बार जीत दर्ज की है जबकि पाकिस्तान को दो बार जीत मिली है.

IND W vs PAK W लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स
भारत और पाकिस्तान के बीच महिला एशिया कप 2026 का मैच भारतीय समय के अनुसार रात 8 बजे UAE के दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में शुरू होगा. टेलीविजन पर इस मैच का प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर होगा, जबकि मैच की लाइव स्ट्रीमिंग सोनी लिव ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी. इसके अलावा भारतीय फैंस इस बड़े मुकाबले को दूरदर्शन के DD स्पोर्ट्स चैनल पर भी लाइव देख सकते हैं.

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