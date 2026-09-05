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IND W vs PAK W: पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का किया फैसला, देखें दोनों टीमों की प्लेइंग-11

IND W vs PAK W: महिला एशिया कप के ग्रुप मैच में भारत और पाकिस्तान दुबई में आमने सामने हैं.

महिला एशिया कप के ग्रुप मैच में भारत और पाकिस्तान आमने सामने
महिला एशिया कप के ग्रुप मैच में भारत और पाकिस्तान आमने सामने (Gettey Images)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 5, 2026 at 7:50 PM IST

2 Min Read
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Women's Asia Cup 2026: भारतीय टीम महिला एशिया कप 2026 के अपने आखिरी ग्रुप मैच में आज दुबई में पाकिस्तान का सामना कर रही है. जहां फातिमा सना की कप्तानी वाली पाकिस्तानी टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है. दोनों टीमों ने अपनी अपनी प्लेइंग-11 में कोई बदलाव नहीं किया है. बता दें की भारत अपने दो मैच जीतकर पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुका है, जबकि पाकिस्तान को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए अपने बचे हुए दो मैचों में से कम से कम एक अंक हासिल करना होंगे.

टॉस जीतने के बाद फातिमा सना ने कहा, 'हम पहले बल्लेबाजी करना चाहते हैं क्योंकि हम स्कोरबोर्ड पर ज्यादा से ज्यादा रन बनाना चाहते हैं. हमारी बॉलिंग लाइन-अप अच्छी है और हम उन्हें कम स्कोर पर रोकने की कोशिश करेंगे. हम बस पिच के हिसाब से खेलना चाहते हैं.

वहीं भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने कहा कि अच्छी बात है कि हमें चेज करने का मौका मिल रहा है. सबसे जरूरी जीच ये है कि खेल का मजा लिया जाए. हम उन्हें कम स्कोर पर रोकने की कोशिश करेंगे.

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कप्तान के तौर पर हरमनप्रीत कौर का यह 150वां T20I मैच है. वह ऐसा करने वाली पहली खिलाड़ी (पुरुष या महिला) बन गई हैं. इस लिस्ट में श्रीलंका की चमारी अटापट्टू 121 T20I मैचों में कप्तानी के साथ दूसरे नंबर पर हैं.

दोनों टीमों की प्लेइंग-11

भारत की प्लेइंग XI: स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा, प्रतिका रावल, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), भारती फुलमाली, ऋचा घोष (विकेटकीपर), दीप्ति शर्मा, प्रेमा रावत, नंदनी शर्मा, श्री चरणी, क्रांति गौड़.

पाकिस्तान की प्लेइंग XI: मुनीबा अली (विकेटकीपर), सवाल जुल्फिकार, गुल फिरोजा, आयशा जफर, सदाफ शमास, फातिमा सना (कप्तान), उम्म-ए-हानी, एमान फातिमा, तूबा हसन, नशरा संधू, सादिया इकबाल.

हेड टू हेड रिकॉर्ड
हेड टू हेड में दोनों टीमें अब तक 17 बार टी20 इंटरनेशनल में आमने-सामने आ चुकी हैं, जिसमें भारत ने 14 मैच जीते हैं, जबकि पाकिस्तान सिर्फ तीन बार जीत पाया है. वहीं महिला एशिया कप में दोनों टीमें 9 बार आमने-सामने हुई हैं, जिसमें से भारत ने 7 बार जीत दर्ज की है जबकि पाकिस्तान को दो बार जीत मिली है.

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