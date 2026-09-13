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IND W vs SL W: महिला एशिया कप का फाइनल आज, भारत की नजरें आठवें खिताब पर

स्मृति मंधाना (154 ) ने एक शानदार शतक लगाया लेकिन दो मैचों में दोहरे अंक तक नहीं पहुंच सकी. शेफाली के प्रदर्शन में निरंतरता रही है. शेफाली को अपने चिर परिचित स्ट्रोक्स खेलने में भी परेशानी नहीं आई जबकि दूसरे बल्लेबाज जूझते नजर आये हैं.

शेफाली वर्मा और दीप्ति शर्मा से उम्मीदें टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करने वाली भारतीय खिलाड़ी शेफाली वर्मा और दीप्ति शर्मा से एक बार फिर अच्छा प्रदर्शन करने की उम्मीद होगी. शेफाली ने अब तक दो अर्धशतक समेत 168 रन बनाए हैं जो टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन हैं. इसके अलावा उन्होंने धीमी और स्पिनरों की मददगार दुबई अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की पिच पर भी सहज बल्लेबाजी की है.

दोनों टीमें फाइनल तक के सफर में अपराजेय रही हैं. भारत ने जहां बांग्लादेश को सेमीफाइनल में मात देकर फाइनल में प्रवेश किया है वहीं श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराकर फाइनल का टिकट हासिल किया है. बता दें कि श्रीलंका ने पिछली बार 2024 के एशिया कप फाइनल में भारत को आठ विकेट से हराया था. इसलिए भारतीय टीम के पास हिसाब बराबर करने का ये सुनहरा मौका भी होगा.

Women's Asia Cup 2026 Final: दुबई में जारी महिला टी20 एशिया कप अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका है. आज (13 सितंबर) टूर्नामेंट का फाइनल मैच खेला जाना है. जिसमें सात बार की चैंपियन भारत का सामना मौजूदा चैंपियन श्रीलंका से होगा.

श्रीलंका की कप्तान चामारी अटापट्टू के साथ सर्वाधिक 11 विकेट ले चुकी दीप्ति ने गेंदबाजी के अलावा बल्ले के जौहर भी दिखाये हैं. बांग्लादेश के खिलाफ सेमीफाइनल में छह गेंद में 13 रन बनाकर उन्होंने भारत को 150 रन के पास पहुंचाया. दीप्ति के साथ श्री चरणी और प्रेमा रावत ने भी उम्दा स्पिन गेंदबाजी की है और इन तीनों ने टूर्नामेंट में अपना दबदबा बनाये रखा है.

IND W vs SL W: हेड टू हेड रिकॉर्ड

भारत और श्रीलंका का पिछला मुकाबला 30 दिसंबर 2025 को तिरुवनंतपुरम में हुआ था. उस मैच में भारत ने श्रीलंका को 15 रनों से हराया था. भारत ने उस T20 सीरीज में श्रीलंका का 5-0 से सफाया किया था. दोनों टीमों के बीच अब तक 31 टी20 मैच खेले गए हैं. जिसमें भारत ने 25 मैच जीते और श्रीलंका केवल 5 मैच ही जीत सका, जबकि एक मैच में कोई नतीजा नहीं निकल सका. वहीं ऐशिया कप में ये दोनों टीमें अब तक 5 टी20 मैच खेल चुकी है. जिसमें भारत 4-1 से आगे है. हालांकि, श्रीलंका मौजूदा एशिया कप का चैंपियन है. इसलिए, उम्मीद है कि फाइनल में भारत को कड़ी चुनौती मिलेगी.

IND W vs SL W: कहां देख सकेंगे मैच?

महिला टी20 एशिया कप का फाइनल मैच दुबई के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है. जो भारतीय समयानुसार रात 8 बजे शुरू होगा. क्रिकेट फैंस टीवी पर इस मैच का आनंद सोनी स्पोर्ट्स के चैनल पर देख सकते हैं, जबकि मैच की लाइव स्ट्रीमिंग सोनी लिव ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी. इसके अलावा इस मैच को दूरदर्शन के DD स्पोर्ट्स चैनल पर प्रसारित किया जाएगा.

IND W vs SL W: दोनों टीमों के स्क्वाड

भारत: हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना (उप-कप्तान), भारती फुलमाली, ऋचा घोष (विकेटकीपर), गुनालन कमलिनी (विकेटकीपर), प्रतिका रावल, शेफाली वर्मा, दीप्ति शर्मा, क्रांति गौड़, प्रेमा रावत, अरुंधति रेड्डी, रेणुका सिंह ठाकुर, नंदनी शर्मा, श्री चरणी, राधा यादव.

श्रीलंका : चामारी अटापट्टू (कप्तान), हर्षिता समरविक्रमा (उपकप्तान), इमेशा दुलानी, विष्मी गुणरत्ने, कौशिनी एन (विकेटकीपर), संजना कविंदी, हसिनी परेरा, निलाक्षिका सिल्वा, कविशा दिलहारी, मिताली अयोध्या, काव्या काविंदी, सुगंधिका कुमारी, निमाशा मीपागे, चामुदी प्रबोधा, चेतना विमुक्ति.