महिला विश्व कप: फाइनल मुकाबले में इस खिलाड़ी पर भारत की नजरें, 'क्वीन ऑफ स्विंग' को दिखाना होगा जलवा

भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया है. अब टीम को फाइनल में गेंदबाजों से भी अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है. खासकर रेणुका ठाकुर से भारत को बहुत उम्मीदें हैं. विश्व कप फाइनल में रेणुका ठाकुर की भूमिका बेहद अहम रहने वाली है. रेणुका ठाकुर को अगर प्लेइंग इलेवन में जगह मिलती है तो वो भारतीय गेंदबाजी आक्रमण की अगुवाई करेंगी, खासकर नई गेंद से. उनके पास नई गेंद को दोनों दिशाओं में स्विंग कराने की क्षमता है, जिससे विरोधी टीमों के टॉप ऑर्डर को झकझोरने का जिम्मा उन्हीं पर रहेगा. टीम मैनेजमेंट को उम्मीद है कि वो शुरुआती ओवरों में ब्रेकथ्रू दिला के मैच का रुख भारत के पक्ष में मोड़ सकती हैं.

शिमला: रविवार को भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच महिला विश्व कप का मुकाबला खेला जाएगा. ये मुकाबला नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेला जाएगा. भारतीय महिला टीम तीसरी बार फाइनल मुकाबला खेलने उतरेगी. मुकाबला तीन बजे शुरू होगा. इससे पहले भारत 2005, 2017 में उप विजेता रही है. सेमीफाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बड़ा रन चेज कर भारत ने अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं. भारतीय महिला टीम अगर मैच जीतती है तो ये उसका पहला आईसीसी खिताब होगा.

उनकी स्विंग और सटीक लाइन-लेंथ बल्लेबाजों को परेशान करती है. लोग उन्हें क्वीन ऑफ स्विंग भी कहते हैं, अपनी स्विंग के लिए पहचानी जाने वाली रेणुका हालांकि अब तक इस टूर्नामेंट में कुछ खास नहीं कर पाई हैं. उन्होंने चोट से उबरने के बाद वर्ल्ड कप में मैदान पर वापसी की थी, लेकिन अभी तक वो लय नहीं दिखाई है. टूर्नामेंट से पहले खेले गए प्रैक्टिस मैचों में रेणुका का प्रदर्शन शानदार रहा था. पावरप्ले में रन रोकने की क्षमता भी दिखाई थी. उनकी गेंदबाजी के साथ-साथ उनकी फिटनेस और अनुशासन भी उन्हें टीम की भरोसेमंद खिलाड़ी बनाते हैं, लेकिन टूर्नामेंट में उनके खाते में अभी तक सिर्फ 3 विकेट ही आए हैं.

ऐसा रहा टूर्नामेंट

न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने दो और बांग्लादेश के खिलाफ एक विकेट चटकाया था, लेकिन रेणुका ठाकुर एकदम किफायती गेंदबाज रही हैं. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल में उन्हें कोई विकेट नहीं मिला था, लेकिन उन्होंने बहुत टाइट गेंदबाजी की थी. हाई स्कोरिंग मैच में उन्होंने 8 ओवर में सिर्फ 4.9 की इकॉनमी रेट से सिर्फ 39 रन ही खर्च किए थे. लीग मैचों में पाकिस्तान के खिलाफ भी 10 ओवर में सिर्फ 29 रन दिए थे, लेकिन विकेट का कॉलम खाली रहा था. ऐसे ही इंग्लैंड के खिलाफ 8 ओवर में 37 रन दिए थे. लीग मुकाबले में रेणुका ने न्यूजीलैंड टीम की कप्तान को बोल्ड कर भारतीय टीम की जीत का रास्ता पक्का कर दिया था. रेणुका ठाकुर ने गेंदबाजी तो ठीक ठाक की है, लेकिन नाम के मुताबिक विकेट नहीं झटक पाई हैं.

अब तक खेले सिर्फ पांच मैच

उन्होंने अभी तक टूर्नामेंट में सिर्फ पांच मैच ही खेले हैं. पूरे टूर्नामेंट में प्लेइंग इलेवन से अंदर बाहर हुई हैं, लेकिन सबसे कम खर्चीली भारतीय गेंदबाज हैं. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल में फील्डिंग में रेणुका ने अच्छा प्रदर्शन किया था. ड्रेसिंग रूम में उनके कोच ने उनकी तारीफ भी की थी. इसका एक वीडियो भी बीसीसीआई ने पोस्ट किया था. अगर रेणुका ठाकुर कम रन देने के साथ विकेट भी निकालती हैं तो टीम की स्थिति मजबूत होगी. अब फाइनल में देखना है कि वो कैसा प्रदर्शन करती हैं. अगर भारत को इस बार विश्व कप जीतना है, तो रेणुका ठाकुर की गेंदबाज़ी में निर्णायक भूमिका निभानी होगी.

2021 में भारत के लिए किया था डेब्यू

रेणुका दाएं हाथ की मीडियम फास्ट गेंदबाज हैं. 2021 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत के लिए अपना अंतरराष्ट्रीय डेब्यू किया था. रेणुका ने अब तक भारत के लिए 26 वनडे और 54 टी-20 मैच खेले हैं. वनडे में उन्होंने 41 विकेट झटके हैं और उनका इकॉनमी रेट 4.88 है. टी -टवेंटी में उन्होंने 58 विकेट लिए हैं. जबति तीन टेस्ट में उन्हें सिर्फ दो विकेट मिले हैं. अब तक उनका भारत के लिए प्रदर्शन लाजवाब रहा है. कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में उनका प्रदर्शन बेहतरीन रहा था. फाइनल में उनसे अब एक बार फिर ऐसे ही प्रदर्शन की उम्मीद है.

हिमाचल के शिमला की रहने वाली हैं रेणुका ठाकुर

रेणुका शिमला के रोहड़ू क्षेत्र की रहने वाली हैं. वो विश्व कप फाइनल और भारत के लिए टेस्ट खेलने वाली पहली महिला क्रिकेट खिलाड़ी हैं. रेणुका छोटी उम्र में अपने भाईयों के साथ क्रिकेट खेलती थी, धीरे धीरे रेणुका की गेंदबाजी में सुधार आया. रेणुका को भी ये अंदाजा नहीं था कि वो एक दिन भारत के लिए खेलेंगी. रेणुका की खेल प्रतिभा को पहचानने में उनके तायाजी भूपेंद्र ठाकुर का भी योगदान है वो खेलों की दुनिया से जुड़े हैं. एक बार वो गांव में आए तो रेणुका को लड़कों को साथ खेलते देखा. फिर उन्होंने बैट हाथ में लिया और रेणुका को बॉलिंग करने के लिए कहा. रेणुका की गेंद फेंकने की कला से वे प्रभावित हुए. फिर रेणुका धर्मशाला गई और वहां से अमृतसर में कॉलेज की पढ़ाई की. उसके बाद के क्रिकेट के सफर से सभी परिचित हैं.

