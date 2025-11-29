ETV Bharat / sports

कुल्लू फेस्टिवल ऑफ स्पीड में महिला प्रतिभागियों ने उड़ा दिया 'गर्दा', ढालपुर मैदान में रफ्तार का रोमांच

देश के विभिन्न राज्यों से हिमाचल के कुल्लू में आयोजित फेस्टिवल ऑफ स्पीड देश के विभिन्न राज्यों से 130 खिलाड़ी पहुंचे हैं.

Kullu Festival of Speed
कुल्लू में फेस्टिवल ऑफ स्पीड (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : November 29, 2025 at 7:58 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

कुल्लू: हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला मुख्यालय ढालपुर मैदान में शुक्रवार (28 नवंबर) से तीन दिवसीय सेकंड कुल्लू फेस्टिवल ऑफ स्पीड प्रतियोगिता शुरू हो गई है. इस प्रतियोगिता में देश के विभिन्न राज्यों से 130 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं. प्रतियोगिता के दूसरे दिन यानी शनिवार, 29 नवंबर को ट्रैक पर महिला सशक्तिकरण देखने को मिला. दूसरे दिन फेस्टिवल ऑफ स्पीड में 8 महिलाओं ने ट्रैक पर 'गर्दा' उड़ा दिया.

ढालपुर मैदान में देखने को मिल रहा रफ्तार का रोमांच

कुल्लू जिले के ऐतिहासिक ढालपुर खेल मैदान में 3 दिवसीय कुल्लू फेस्टिवल ऑफ स्पीड राष्ट्रीय मोटर स्पोर्ट्स प्रतियोगिता में देशभर के मोटर स्पोर्ट्स राइडर और बाइक राइडर ड्राइविंग में प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं. ऐसे में इस प्रतियोगिता में देशभर से 8 महिला प्रतिभागी भी मोटर स्पोर्ट्स में ड्राइविंग का प्रदर्शन कर रही हैं. देश भर से आए प्रतिभागी एक दूसरे को मोटर स्पोर्ट्स और बाइक राइडर चैंपियनशिप में कड़ी टक्कर दे रहे हैं.

कुल्लू फेस्टिवल ऑफ स्पीड के दूसरे दिन महिला प्रतिभागियों का जलवा (ETV Bharat)

कुल्लू फेस्टिवल ऑफ स्पीड में दिख रहा महिला सशक्तिकरण

प्रतियोगिता के दूसरे दिन क्वालीफाई राउंड में महिला प्रतिभागियों ने फोर व्हीलर कैटेगरी में और टू व्हीलर कैटेगरी में एक दूसरे को कड़ी टक्कर दी. ऐसे में कुल्लू फेस्टिवल ऑफ स्पीड में महिला सशक्तिकरण दिख रहा है तो वही विजेता प्रतिभागियों को लाखों रुपए के इनाम भी दिए जाएंगे. फोर व्हीलर और टू व्हीलर श्रेणी में क्वालीफाई करने वाले प्रतिभागियों ने रेस के लिए बनाए ट्रैक पर जौहर दिखाया. प्रतियोगिता में देशभर के 120 से अधिक प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं.

Kullu Festival of Speed
कुल्लू में फेस्टिवल ऑफ स्पीड (ETV Bharat)

महिलाओं से स्पीड की दुनिया में आगे आने की अपील

फेस्टिवल ऑफ स्पीड में भाग लेने पहुंचीं महिला प्रतिभागी अदिति नेगी ने कहा कि, अब समय आ गया है कि युवतियों को अपनी पसंद की फील्ड में आगे आना चाहिए. पहली बार रैली में हिस्सा लिया है और इसमें भाग लेकर हमें बेहद खुशी हो रही है.

Kullu Festival of Speed
फेस्टिवल ऑफ स्पीड में महिला प्रतिभागी (ETV Bharat)

स्पीड की दुनिया में भारत की महिलाओं का दिखेगा जलवा!

फेस्टिवल ऑफ स्पीड में भाग लेने पहुंचीं रीमा परमार ने कहा कि, "मैं प्रतियोगिता में पहली बार पार्टिसिपेट कर रही हूं. पूरे देश भर से 8 महिलाएं इसमें भाग ले रही हैं. मोटर स्पोर्ट्स प्रतियोगिता में महिलाएं भी आगे बढ़कर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रही हैं और आने वाले समय में और भी महिलाएं इस तरह की मोटर स्पोर्ट्स प्रतियोगिता में भाग लेंगी. आने वाले समय में इस प्रतियोगिता में महिला सशक्तिकरण होगा."

सड़क पर नहीं ट्रैक पर होती है स्पीड!

"तीन दिवसीय (28 नवंबर से 30 नवंबर) इस प्रतियोगिता में 4-व्हीलर श्रेणी में 20 कैटेगरी और 2-व्हीलर श्रेणी में 12 कैटेगरी रखी गई है. 4W कैटेगरी में 70 प्रतिभागी और 2W कैटेगरी में 60 प्रतिभागी शामिल है, जिसमें इस साल 10 महिला प्रतिभागी भी भाग ले रही हैं जो समावेशिता और समान अवसर को बढ़ावा देती है. इस प्रतियोगिता के माध्यम से देशभर के विभिन्न राज्यों से प्रतिभागी सड़क सुरक्षा का संदेश दे रहे हैं. क्योंकि कुल्लू फेस्टिवल ऑफ स्पीड केवल एक प्रतियोगिता नहीं है, बल्कि यह सड़क सुरक्षा जागरूकता को बढ़ावा देने का एक मंच है. इस कार्यक्रम के माध्यम से एक स्पष्ट संदेश दिया जाता है कि स्पीड सड़क पर नहीं, ट्रैक पर होती है." - सुरेश राणा , आयोजक , फेस्टिवल ऑफ स्पीड

युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए होनी चाहिए ऐसी प्रतियोगिता

वहीं, कार्यक्रम में बतौर मुख्यातिथि पहुंचे कुल्लू जिला क्रिकेट संघ के अध्यक्ष दानवेन्द्र सिंह ने कहा कि, इस प्रतियोगिता में युवाओं को नशे से दूर रहने की शपथ दिलाई गयी. युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए इस तरह की प्रतियोगिता का होना बहुत जरूरी है.

Kullu Festival of Speed
हिमाचल के कुल्लू में तीन दिवसीय फेस्टिवल ऑफ स्पीड (ETV Bharat)

ये भी पढ़ें: तीन साल में हिमाचल में डॉग बाइट के 3.26 लाख मामले, 11 लोगों की रेबीज से संदिग्ध मौत

ये भी पढ़ें: हिमाचल में पेपर लीक अब गैर जमानती अपराध, पांच साल तक की सजा, राजभवन से बिल मंजूर

TAGGED:

KULLU FESTIVAL OF SPEED
SPORTS IN KULLU HIMACHAL PRADESH
WOMEN PARTICIPANT FESTIVAL OF SPEED
कुल्लू फेस्टिवल ऑफ स्पीड
FESTIVAL OF SPEED ​​IN HIMACHAL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.