नॉकआउट मैचों में खूब गरजता है हरमनप्रीत का बल्ला, आज कप्तानी पारी दिलाएगी वर्ल्डकप

शिमला: आज भारत और साउथ अफ्रीका के बीच महिला विश्व कप का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा. दोनों ही टीमें अपना पहला वनडे विश्व कप खिताब जीतने के लिए मैदान पर उतरेंगी. भारत की नजर कप्तान हरमनप्रीत कौर पर रहेंगी. हरमनप्रीत कौर नॉकआउट मैचों की शानदार खिलाड़ी हैं और नॉकआउट मैचों में उनका प्रदर्शन शानदार रहता है.

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए सेमिफाइनल में भारतीय कप्तान ने एक बार फिर "बिग मैच हरमन" की अपनी प्रतिष्ठा को बरकरार रखा और पूर्व चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को पांच विकेट से हराकर भारत को फाइनल में पहुंचा दिया. हरमनप्रीत पर भारत की नजरें इसलिए हैं क्योंकि उनका सेमीफाइनल और फाइनल में रिकॉर्ड शानदार रहा है. नॉकआउट स्टेज में वो टीम के लिए संकटमोचक की भूमिका निभाती हैं. क्रिकेट फैन्स उन्हें महिला टीम का 'हिटमैन' कहते हैं.

शानदार रहा है फाइनल-सेमीफाइनल में रिकॉर्ड

हालांकि हरमनप्रीत का सेमीफाइनल और फाइनल में रिकॉर्ड शानदार रहता है, कई मौकों पर वो नॉकआउट मैचों में अकेली ही एक छोर पर अंत तक खड़ी रहीं, लेकिन टीम के दूसरे खिलाड़ी का साथ न मिलने के कारण हालिया सालों में भारत महिला क्रिकेट टीम ने कई मुकाबले हारे हैं.

ऑस्ट्रेलिया को धोया

अगर नॉकआउट मुकाबलों की बात करें तो हरमनप्रीत का रिकॉर्ड सोने की तरह चमक रहा है. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2025 महिला वनडे विश्व कप के सेमीफाइनल मुकाबले में हरमनप्रीत कौर ने शानदार स्ट्रोक प्ले का प्रदर्शन किया और जेमिमा के साथ मिलकर 167 रन की साझेदारी कर भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचाया. इसके बाद जेमिमा के साथ दीप्ति, रिचा ने आखिरी तक विपक्षी टीम पर दबाव बनाए रखा और भारत के लिए फाइनल का टिकट पक्का किया. हरमन प्रीत ने इस मुकाबले में 88 गेंदों में 89 रन की पारी में 10 चौके और 2 छक्के लगाए. इस बार उन्हें दूसरे बल्लेबाजों का भी सहयोग मिला और नतीजा भारत के पक्ष में रहा. इस बार सारी मेहनत हरमनप्रीत कौर को नहीं करनी पड़ी.

लगातार तीन नॉकआउट मुकाबलों में शानदार रिकॉर्ड

हरमनप्रीत ने महिला वनडे विश्व कप के लगातार नॉकआउट मैचों में तीन अर्धशतक बनाए हैं. सिर्फ बेलिंडा क्लार्क के नाम नॉकआउट मैचों में चार 50+ का स्कोर हैं. हरमनप्रीत ने इन तीन नॉकआउट मैचों में कुल 311 रन बनाए हैं, जो महिला वनडे विश्व कप नॉकआउट्स में दूसरा सबसे बड़ा आंकड़ा है. उन्होंने बेलिंडा क्लार्क (330 रन) को पीछे छोड़ा.

2017 में सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को धोया

हरमनप्रीत कौर ने 2017 विश्व कप के डर्बी सेमीफ़ाइनल में ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज़ों की धज्जियां उड़ाते हुए 115 गेंदों पर नाबाद 171 रन ठोके थे, तो उन्होंने सिर्फ भारत को एक मैच नहीं जिताया था. उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की अजेय होने के घमंड को भी तोड़ दिया था. ये पारी नॉकआउट मुकाबलों में खेले गए अब तक के सबसे बेहतरीन प्रदर्शनों में से एक मानी जाती है.