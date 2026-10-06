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44 साल बाद महिला हॉकी टीम ने जीता गोल्ड, हिसार में सविता पूनिया और दीपिका सहरावत का जोरदार स्वागत

हिसार: भारतीय महिला हॉकी टीम की ऐतिहासिक जीत में अहम भूमिका निभाने वाली हिसार की स्टार खिलाड़ी सविता पूनिया और दीपिका का मंगलवार को हिसार के हॉकी ग्राउंड में जोरदार स्वागत किया गया. दोनों खिलाड़ी इसी मैदान पर लंबे समय तक अभ्यास करती रही हैं. उनकी शानदार उपलब्धि के बाद जब वे मैदान पर पहुंचीं तो साथी खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों और खेल प्रेमियों ने फूल-मालाओं से उनका स्वागत कर बधाई दी.

जीप पर बैठाकर किया सम्मानितः इस अवसर पर पूर्व राज्यसभा सदस्य लेफ्टिनेंट जनरल डॉ. डीपी वत्स सहित बड़ी संख्या में हॉकी खिलाड़ी और खेल प्रेमी मौजूद रहे. खिलाड़ियों ने दोनों विजेता खिलाड़ियों को जीप पर बैठाकर सम्मानित किया और उनके सम्मान में मैदान तक जुलूस निकाला. इस दौरान पूरा माहौल भारत माता की जय और खिलाड़ियों के उत्साहवर्धन के नारों से गूंज उठा.

‘डू एंड डाई’ के इरादे के साथ उतर थे मैदानः गोलकीपर सविता पूनिया ने कहा कि "चीन के खिलाफ मुकाबले से पहले पूरी टीम ने ‘डू एंड डाई’ के इरादे के साथ मैदान में उतरने का फैसला किया था. टीम को पता था कि चीन की टीम मजबूत है, लेकिन सभी खिलाड़ियों ने पूरी मेहनत और आत्मविश्वास के साथ मुकाबला खेला और जीत हासिल की." उन्होंने कहा कि गोलकीपर के तौर पर पेनल्टी स्टोक रोकना उनके लिए महत्वपूर्ण क्षण था. सविता ने कहा कि एशियन गेम्स में भारत पहले भी पदक जीत चुका है, लेकिन महिला हॉकी टीम ने लंबे अंतराल के बाद गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचा है. सविता ने कहा कि सरकार की ओर से खिलाड़ियों को सुविधाएं दी जा रही हैं. उन्होंने अभिभावकों से बच्चों को खेलों से जोड़ने का आह्वान किया.

दीपिका ने अपने सफलता का श्रेय कोच को दियाः दीपिका ने अपनी सफलता का श्रेय अपने कोच आजाद मलिक को दिया. उन्होंने कहा कि "हिसार के खिलाड़ियों ने जिस तरह उनका स्वागत किया, उससे उनका हौसला और बढ़ा है." कोच आजाद मलिक ने कहा कि "दोनों खिलाड़ियों की जीत से खिलाड़ियों और उनके परिवारों में खुशी का माहौल है. दोनों ने इसी मैदान पर कड़ी मेहनत की है. उन्होंने उम्मीद जताई कि दोनों खिलाड़ी आगामी ओलंपिक में भी देश का नाम रोशन करेंगी.

सविता को मिल चुका है अर्जुन पुरस्कारः पूर्व राज्यसभा सदस्य डॉ. डीपी वत्स ने कहा कि दोनों खिलाड़ियों ने देश को गौरवान्वित किया है. हरिकृष्ण शर्मा ने बताया कि "सविता ने हिसार के ब्लूमिंग डेल्स स्कूल में शिक्षा हासिल की और कड़ी मेहनत के दम पर हरियाणा व भारतीय टीम में जगह बनाई. सविता को अर्जुन पुरस्कार भी मिल चुका है.