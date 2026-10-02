एशियन गेम्स 2026: 44 साल बाद महिला हॉकी ने जीता गोल्ड, कुरुक्षेत्र की खिलाड़ी नवनीत कौर के पिता बोले- 'जीत के लिए की थी अरदास'
एशियन गेम्स में भारतीय महिला टीम ने गोल्ड मेडल जीता है. कुरुक्षेत्र जिले की होनहार खिलाड़ी नवनीत कौर ने भी इसमें मुख्य भूमिका निभाई.
Published : October 2, 2026 at 9:57 PM IST
कुरुक्षेत्र: एशियाई खेलों में भारतीय महिला हॉकी टीम ने इतिहास रचते हुए 44 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया है. फाइनल मुकाबले में भारत ने चीन को हराकर यह ऐतिहासिक जीत दर्ज की. इस जीत के साथ ही भारतीय महिला हॉकी टीम ने आगामी ओलंपिक खेलों के लिए सीधे क्वालीफाई (टिकट हासिल) भी कर लिया है. भारत की इस गौरवमयी सफलता में कुरुक्षेत्र जिले के शाहाबाद की होनहार खिलाड़ी नवनीत कौर ने मुख्य भूमिका निभाई.
टूर्नामेंट में नवनीत कौर का शानदार प्रदर्शन: पूरे टूर्नामेंट के दौरान नवनीत कौर का प्रदर्शन बेहद सराहनीय रहा. उन्होंने पूरे एशियाई खेलों में कुल 10 गोल दागे. फाइनल मैच में उन्होंने अग्रिम पंक्ति में टीम को लीड करने के साथ-साथ पेनल्टी कॉर्नर को रोककर मैच का रुख भारत के पक्ष में मोड़ने में महत्वपूर्ण योगदान दिया.
'पूरी टीम ने मैदान में 100 प्रतिशत दिया': मैच खत्म होने के बाद हॉकी खिलाड़ी नवनीत कौर ने अपने पिता से वीडियो कॉल के जरिए बातचीत की और बताया कि उन्होंने कैसे अपनी टीम को ये सफलता दिलाने में अहम भूमिका निभाई.
यह हमारे लिए एक बेहद ऐतिहासिक पल है, जिसे मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकती. पूरी टीम ने मैदान पर अपना 100 प्रतिशत दिया. चीन की फॉरवर्ड लाइन थोड़ी कमजोर नजर आ रही थी, जिसका हमने भरपूर फायदा उठाया. स्वर्ण पदक के साथ सीधे ओलंपिक का टिकट मिलना इस जीत को और भी खास बनाता है. -नवनीत कौर, हॉकी खिलाड़ी
पिता ने बताया- मैच शुरू होने से पहले की थी अरदास: कुरुक्षेत्र जिले से इस पूरी भारतीय टीम में नवनीत कौर एकमात्र खिलाड़ी थीं. जैसे ही फाइनल मैच का परिणाम आया, शाहाबाद में नवनीत के घर और पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ गई.
मैच शुरू होने से पहले पूरे परिवार, नवनीत की माता बलविंदर कौर और भाई युवराज सिंह ने गुरुद्वारे जाकर भारतीय टीम की जीत के लिए अरदास की थी. घर लौटने पर नवनीत का जोरदार स्वागत किया जाएगा. ये सब नवीनत की मेहनत, लग्न और अनुशासन का नतीजा है.- नवनीत के पिता बूटा सिंह
वीडियो कॉल पर बांटी खुशी: बूटा सिंह ने बताया स्वर्ण पदक जीतने के तुरंत बाद नवनीत कौर ने वीडियो कॉल पर बात की और अपनी खुशी साझा की. भावुक पिता बूटा सिंह ने बेटी के प्रदर्शन और देश का नाम रोशन करने पर गर्व जताया. भारतीय महिला हॉकी टीम की इस स्वर्णिम सफलता और कुरुक्षेत्र की बेटी नवनीत कौर के असाधारण प्रदर्शन ने पूरे देश का मस्तक गर्व से ऊंचा कर दिया है.
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