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एशियन गेम्स 2026: 44 साल बाद महिला हॉकी ने जीता गोल्ड, कुरुक्षेत्र की खिलाड़ी नवनीत कौर के पिता बोले- 'जीत के लिए की थी अरदास'

Hockey Player Navneet Kaur ( ETV Bharat )

कुरुक्षेत्र: एशियाई खेलों में भारतीय महिला हॉकी टीम ने इतिहास रचते हुए 44 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया है. फाइनल मुकाबले में भारत ने चीन को हराकर यह ऐतिहासिक जीत दर्ज की. इस जीत के साथ ही भारतीय महिला हॉकी टीम ने आगामी ओलंपिक खेलों के लिए सीधे क्वालीफाई (टिकट हासिल) भी कर लिया है. ​भारत की इस गौरवमयी सफलता में कुरुक्षेत्र जिले के शाहाबाद की होनहार खिलाड़ी नवनीत कौर ने मुख्य भूमिका निभाई.