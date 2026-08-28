WDPL 2026: रोमांचक मैच में सेंट्रल दिल्ली क्वींस ने नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स को तीन रन से हराया, जानें आज का मुकाबला
डीपीएल में एक रोमांचक मुकाबले में सेंट्रल दिल्ली क्वींस ने नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स के तीन रन से मात दी.
Published : August 28, 2026 at 2:32 PM IST
नई दिल्ली: विमेंस दिल्ली प्रीमियर लीग (डीपीएल) में सेंट्रल दिल्ली क्वींस ने नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स के खिलाफ एक रोमांचक मुकाबले में तीन रन से जीत हासिल की. मैच के आखिरी पलों में टीम ने दबाव के बावजूद संयम बनाए रखा. पहले बल्लेबाजी करते हुए सेंट्रल दिल्ली क्वींस ने 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 125 रन बनाए. दीक्षा शर्मा और निधि महतो ने टीम को अच्छी शुरुआत दी और पहले विकेट के लिए 27 रन जोड़े. हालांकि, दोनों ओपनर जल्दी-जल्दी आउट हो गईं, जिससे क्वींस का स्कोर 37 रन पर दो विकेट हो गया. इसके बाद आरुषि गोयल और मोनिका ने मिलकर 44 रन की साझेदारी की और पारी को संभाला. उनकी इस साझेदारी से सेंट्रल दिल्ली की स्थिति बेहतर हुई, लेकिन गोयल 26 गेंदों में 22 रन बनाकर रन आउट हो गईं.
वहीं, मोनिका ने एक छोर संभाले रखा और आउट होने से पहले 42 गेंदों में 47 महत्वपूर्ण रन बनाए. क्वींस को आखिरी ओवरों में तेजी से रन बनाने में संघर्ष करना पड़ा और वे 125/7 के स्कोर पर रुकीं. नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स के लिए अपेक्षा आनंद सबसे बेहतरीन गेंदबाज रहीं. उन्होंने चार ओवर में सिर्फ 17 रन देकर चार विकेट लिए.
126 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स की शुरुआत धीमी रही. 13वें ओवर तक उनका स्कोर 65/2 था, जिससे आखिरी सात ओवरों में उनके सामने काफी रन बाकी था. इसके बाद आयुष सोनी ने एक छोर संभाले रखा और लक्ष्य का पीछा जारी रखा. उन्होंने 40 गेंदों में 51 रन की संघर्षपूर्ण पारी खेली, लेकिन उनके आउट होने से नॉर्थ दिल्ली पर और दबाव बढ़ गया. जरूरी रन रेट बढ़ने के साथ नॉर्थ दिल्ली को आखिरी ओवरों में कुछ खास करने की जरूरत थी.
रेशिका बेनीवाल और अर्चना ने कुछ महत्वपूर्ण बाउंड्री लगाईं और अपनी टीम को मुकाबले में बनाए रखा. आखिरकार स्थिति यह बनी कि आखिरी तीन गेंदों पर छह रन की जरूरत थी. आखिरी ओवर फेंकने की जिम्मेदारी दीक्षा शर्मा को सौंपी गई. पहली ही गेंद पर बाउंड्री खाने के बावजूद उन्होंने अपना संयम बनाए रखा. उन्होंने ज़बरदस्त वापसी की और नॉर्थ दिल्ली को बाकी रन नहीं बनाने दिए. इस तरह सेंट्रल दिल्ली क्वींस ने तीन रन से जीत हासिल की.
साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स ने फाइनल में बना चुकी है जगह
अरुण जेटली स्टेडियम में आज शाम को सात बजे से क्वालीफायर 2 के मैच में पुरानी दिल्ली 6 और सेंट्रल दिल्ली किंग्स के बीच भिड़ंत होगी. दोनों टीमें फाइनल में अपनी अपनी जगह पक्की करने के लिए मैदान में उतरेंगी. एलिमिनेटर मैच में आउटर दिल्ली वॉरियर्स को सात विकेट से हराकर क्वालीफायर 2 में जगह बनाने के बाद पुरानी दिल्ली 6 की नज़रें अब पुरुष डीपीएल 2026 के फ़ाइनल पर टिकी हैं.
इस सीज़न में शानदार सुधार दिखाने वाली यह टीम आज के मैच में अगर जीत दर्ज करती है तो 30 अगस्त को फाइनल में साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स से खेलने का रास्ता साफ हो सकता है. फाइनल मैच शनिवार रात को आठ बजे से अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा. लेकिन, अंक तालिका में नंबर वन पर बनी हुई सेंट्रल दिल्ली किंग्स की टीम को हराना आसान नहीं होगा.
बता दें कि साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स सीजन एक और सीजन तीन डीपीएल के दोनों फाइनल जीतने में सफल रही है. अगर इस बार साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स सीजन तीन डीपीएल का फाइनल जीतने से चूकी तो इस बार एक नई टीम विजेता बनेगी. हालांकि, साउथ दिल्ली की टीम को हराना आसान नहीं होगा. साउथ दिल्ली की टीम भी फाइनल जीतने की हैट्रिक लगाने के लिए कमर कस चुकी है. उसने बुधवार को ही सेन्ट्रल दिल्ली किंग्स को 15 रन से हराकर अपना फाइनल का टिकट पक्का कर लिया था.
वहीं, विमेंस डीपीएल में आज दोपहर डेढ़ बजे साउथ दिल्ली सुपरस्टार्टज का मुकाबला ईस्ट दिल्ली राइडर्स से होगा. साउथ दिल्ली सुपरस्टार्टज तीन में से दो मैच जीतकर टेबल में दूसरे नंबर पर है तो वहीं ईस्ट दिल्ली राइडर्स तीन में से एक मैच जीतकर टेबल में तीसरे नंबर पर है.
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