देहरादून में होने जा रहा महिला T20 का महामुकाबला, नेपाल से भिड़ेंगी 3 टीमें

आयुष क्रिकेट अकादमी देहरादून ( फोटो सोर्स- Cricket Association of Uttarakhand )

विदेशी टीम भी होगी शामिल: दरअसल, उत्तराखंड में महिला क्रिकेट का एक टी20 टूर्नामेंट होने जा रहा है. जिसमें विदेश से नेपाल की टीम भी शामिल होंगी. यह महिलाओं की प्रतियोगिता है, जिसमें हर टीम के खिलाड़ियों का जौहर देखने को मिलेगा. अगर प्रतियोगिता के शेड्यूल पर नजर दौड़ाएं तो कुछ इस प्रकार से है.

देहरादून (उत्तराखंड): आयुष क्रिकेट अकादमी देहरादून में महिला क्रिकेट T20 मुकाबला होने जा रहा है. यह मुकाबला 13 नवंबर से 19 नवंबर तक चलेगा. जिसमें उत्तराखंड, राजस्थान, बंगाल और नेपाल की टीमें शामिल होंगी. जो इस रोमांचक मैच में आमने-सामने होंगी. पहली बार विदेशी महिला टीम उत्तराखंड आ रही हैं.

खास है नेपाल की महिला क्रिकेट टीम: नेपाल की महिला क्रिकेट टीम इस टूर्नामेंट की खास आकर्षण है, क्योंकि यह एक विदेशी टीम के रूप में भारतीय महिला क्रिकेट के लिए चुनौती लेकर आई है. नेपाल की टीम महिलाओं के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए जानी जाती हैं.

उनकी सहभागिता इस टूर्नामेंट को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विशिष्ट बनाती हैं. नेपाल की उपस्थिति अन्य टीमों के खिलाड़ियों के लिए नई चुनौतियां और अनुभव लेकर आएंगी. वहीं, आयुष क्रिकेट अकादमी को तैयार कर लिया गया है. जहां दर्शक महिला खिलाड़ियों के कौशल का आनंद ले सकेंगे.

इस प्रतियोगिता में स्थानीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतिभा देखने को मिलेगा. जिससे उत्तराखंड के क्रिकेट प्रेमियों को खास अनुभव मिलेगा. यह महिला क्रिकेट टूर्नामेंट सिर्फ प्रतिस्पर्धा ही नहीं, बल्कि क्षेत्रीय एवं विदेशी प्रतिभाओं के मिलन का अनूठा समागम भी होगा.

"उत्तराखंड की धरती पर महिला T20 लीग का आयोजन सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं, बल्कि यहां की बेटियों के लिए एक नया इतिहास लिखने का अवसर है."- महिम वर्मा, पूर्व सचिव, क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड

पहाड़ की बेटियों को चमकने का देगी मौका: आगामी 13 से 19 नवंबर तक होने वाली इस लीग में उत्तराखंड, बंगाल, राजस्थान और नेपाल की टीमें हिस्सा ले रही हैं. यह पहल न केवल खेल को बढ़ावा देगी, बल्कि पहाड़ की बेटियों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मंच पर चमकने का मौका देगी.

