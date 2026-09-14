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एशिया कप 2026: ट्रॉफी देने का इंतजार करते रहे मोहसिन नकवी, भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने किया इंकार

पिछले साल 2025 में भी ऐसा ही हुआ था, जब पुरुष टीम ने मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से मना कर दिया था.

Indian players during Sunday's final.
भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इंकार किया. (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 14, 2026 at 8:32 AM IST

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दुबई: भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने रविवार को महिला एशिया कप के फाइनल में श्रीलंका को 72 रनों से हराकर ट्रॉफी पर कब्जा कर लिया है. वहीं, मैच खत्म होने के बाद भारतीय महिला टीम ने एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष और पाकिस्तान के मंत्री मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इंकार कर दिया.

स्मृति मंधाना और शैफाली वर्मा की अर्धशतकीय पारियों और श्री चरणी के चार विकेट लेने के शानदार प्रदर्शन की बदौलत, भारतीय महिला टीम ने रविवार को दुबई में खेले गए एकतरफा फ़ाइनल मुकाबले में श्रीलंका को 72 रनों से हराकर अपना कुल आठवां महिला एशिया कप खिताब (और T20I फॉर्मेट में चौथा खिताब) जीता. वहीं, प्राइज सेरेमनी के दौरान मोहसिन नकवी ने सीरीज की उपविजेता श्रीलंका को चेक दिया और वहां से निकल लिए. इसी के साथ ही प्रेजेंटेशन समारोह समाप्त हो गया.

फाइनल के बाद, जब श्रीलंकाई खिलाड़ी रनर-अप मेडल लेने के लिए स्टेज पर पहुंचे, तो उनकी कप्तान चमारी अथापथु को नकवी ने एक चेक दिया. हालांकि, श्रीलंका के लिए अवॉर्ड सेरेमनी खत्म होने के बाद, ब्रॉडकास्ट वापस स्टूडियो में पोस्ट-मैच शो पर चला गया. बता दें, जब श्रीलंकाई खिलाड़ियों को सम्मान मिल रहा था, तब भारतीय टीम स्टेज के पास मौजूद नहीं थी.

टीम इंडिया की कप्तान हरमनप्रीत कौर पोस्ट-मैच प्रेजेंटेशन के लिए अथापथु के साथ नहीं गईं. भारत के ट्रॉफी उठाने का कोई फुटेज नहीं दिखा, जबकि आमतौर पर हर टूर्नामेंट जीतने के बाद रंग-बिरंगे कागज़ के टुकड़े (कॉन्फेटी) उड़ाए जाते हैं या आतिशबाजी होती है. हालांकि, प्रेजेंटेशन सेरेमनी शुरू होने से पहले, टीम इंडिया आपस में चर्चा कर रही थी. हेड कोच अमोल मजूमदार टीम को संबोधित कर रहे थे. भारतीय टीम के कोच अमोल मजूमदार ने इस पर कहा कि बीसीसीआई (BCCI) ने जो फैसला किया है, हम उसका सम्मान करते हैं. उन्होंने कहा कि यह सीरीज समाप्त हो चुकी है, हमारे लिए यही काफी है.

वहीं, BCCI के सेक्रेटरी देवाजीत सैकिया और वाइस-प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला ने तेज गेंदबाज नंदनी शर्मा को 'फील्डर ऑफ द मैच' मेडल दिया, जिन्होंने मैच में दो कैच लिए थे. सैकिया ने खिलाड़ियों से बात की और जीत के लिए टीम को बधाई दी.

दरअसल, पिछले साल 2025 में भी भारतीय खिलाडियों ने पुरुष एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तान को बुरी तरह हराने के बाद नकवी से ट्रॉफी लेने से इंकार किया था. उसके बाद बहुत विवाद हुआ. भारत ने अमीरात क्रिकेट बोर्ड से ट्रॉफी दिलाने की बात कही थी, लेकिन नकवी से इससे इंकार कर दिया था.

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