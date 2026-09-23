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विमेंन आंध्र प्रीमियर लीग: अमरावती ई-चैंपियंस और विजाग फायरबर्ड्स के बीच मैच झमाझम बारिश के कारण रद्द

अमरावती ई-चैंपियंस और विजाग फायरबर्ड्स के बीच आज का मैच बारिश के कारण रद्द हो गया है.

Amaravati Vizag Match Cancelled One Point Each For Both Teams
प्रतीकात्मक तस्वीर (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 23, 2026 at 7:28 PM IST

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मंगलागिरी: विमेंन आंध्र प्रीमियर लीग में पहली बार कोई मैच रद्द हुआ है. लीग के तहत बुधवार को अमरावती ई-चैंपियंस और विजाग फायरबर्ड्स के बीच खेला जाने वाला मैच बारिश के कारण बिना टॉस के ही रद्द कर दिया गया.

बारिश की वजह से मैच में बहुत ज्यादा रुकावट आने के बाद अंपायरों ने मैच कैंसिल कर दिया. ऐसे में अंक तालिका (Points Table) में दोनों टीमों को एक-एक अंक दिया गया. अमरावती ई-चैंपियंस को इस लीग स्टेज में अभी भी दो मैच खेलने हैं.

दो घंटे तक बारिश नहीं रुकी
मैच मंगलगिरी स्टेडियम में दोपहर 1.30 बजे खेला जाना था. हालांकि भारी बारिश के कारण खेल शुरू होने में देरी हुई. ऐसे में अंपायर ने ओवर कम करके भी मैच कराने की कोशिश की. हालांकि दो घंटे इंतजार करने के बाद भी जब बारिश नहीं रुकी. आखिरकार मैच को रद्द कर दिया गया.

इस मैच के रद्द होने के साथ ही अमरावती ई-चैंपियंस अंक तालिका में टॉप पर पहुंच गई है. अमरावती ई-चैंपियंस ने अब तक चार मैच खेले हैं. वह पांच अंकों के साथ शीर्ष पर है. टीम ने दो मैच जीते हैं और एक में हार का सामना किया है.

विजाग फायरबर्ड्स ने खाता खोला
विजाग फायरबर्ड्स पहले तीनों मैच हार चुका था. ऐसे में आज का मैच कैंसिल होने से उसे एक अंक मिला है. विमेंन आंध्र प्रीमियर लीग (WAPL) में आज गोदावरी गोल्डन ईगल्स और रायलसीमा जेन स्टार्स के बीच दूसरा मैच खेला जाएगा. हालांकि, इस मैच पर भी बारिश का ग्रहण लगा हुआ है. अगर बारिश जारी रही तो यह मैच भी रद्द हो जाएगा.

2026 WAPL अंक तालिका

  • अमरावती ई चैंपियंस - 5 अंक - रन रेट +0.383
  • रायलसीमा जेन स्टार्स - 4 अंक - रन रेट +0.643
  • गोदावरी गोल्डन ईगल्स - 4 अंक - रन रेट -0.164
  • विजाग फायर बर्ड्स - 1 अंक - रन रेट-0.817

बता दें कि अमरावती ई-चैंपियंस का अगला मैच 24 सितंबर को गोदावरी गोल्डन ईगल्स से होगा. टीम हार के बाद यह मैच जीतना चाहेगी. 25 सितंबर को उनका मैच रायलसीमा-जेन स्टार्स से होगा. दोनों मैच शाम 5.30 बजे शुरू होंगे.

ये भी पढ़ें: अमरावती ई-चैंपियंस ने WAPL में जीत के साथ शुरुआत की, Vizag फायरबर्ड्स को 17 रन से हराया

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