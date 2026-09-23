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विमेंन आंध्र प्रीमियर लीग: अमरावती ई-चैंपियंस और विजाग फायरबर्ड्स के बीच मैच झमाझम बारिश के कारण रद्द

मंगलागिरी: विमेंन आंध्र प्रीमियर लीग में पहली बार कोई मैच रद्द हुआ है. लीग के तहत बुधवार को अमरावती ई-चैंपियंस और विजाग फायरबर्ड्स के बीच खेला जाने वाला मैच बारिश के कारण बिना टॉस के ही रद्द कर दिया गया.

बारिश की वजह से मैच में बहुत ज्यादा रुकावट आने के बाद अंपायरों ने मैच कैंसिल कर दिया. ऐसे में अंक तालिका (Points Table) में दोनों टीमों को एक-एक अंक दिया गया. अमरावती ई-चैंपियंस को इस लीग स्टेज में अभी भी दो मैच खेलने हैं.

दो घंटे तक बारिश नहीं रुकी

मैच मंगलगिरी स्टेडियम में दोपहर 1.30 बजे खेला जाना था. हालांकि भारी बारिश के कारण खेल शुरू होने में देरी हुई. ऐसे में अंपायर ने ओवर कम करके भी मैच कराने की कोशिश की. हालांकि दो घंटे इंतजार करने के बाद भी जब बारिश नहीं रुकी. आखिरकार मैच को रद्द कर दिया गया.

इस मैच के रद्द होने के साथ ही अमरावती ई-चैंपियंस अंक तालिका में टॉप पर पहुंच गई है. अमरावती ई-चैंपियंस ने अब तक चार मैच खेले हैं. वह पांच अंकों के साथ शीर्ष पर है. टीम ने दो मैच जीते हैं और एक में हार का सामना किया है.