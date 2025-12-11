ETV Bharat / sports

फोटोग्राफर्स के लिए 1 लाख जीतने का सुनहरा मौका, जानें कैसे और कब करें अप्लाई?

Wisden Photograph of the Year: विस्डेन फोटोग्राफ ऑफ द ईयर के लिए फोटो सबमिट करने की आखिरी तारीख 4 जनवरी 2026 है.

By ETV Bharat Sports Team

Published : December 11, 2025 at 3:43 PM IST

हैदराबाद: दुनिया भर के शौकिया और पेशेवर फोटोग्राफरों को लिए विस्डेन फोटोग्राफ ऑफ द ईयर काफी अहम समझी जाती है. इस प्रतियोगिता में दुनिया भार से फोटोग्राफर वर्ष 2025 में क्रिकेट की भावना, ड्रामा या सुंदरता को कैप्चर करने वाली फोटो भेजते हैं. तो आइए जानते हैं कि ये विस्डन की ये प्रतियोगिता कब से शुरू हुई और इस में भाग लेने का पूरा प्रोसेस क्या है?

विस्डेन क्या है?
यूनाइटेड किंगडम (UK) में विस्डेन (Wisden) मुख्य रूप से 'विस्डेन क्रिकेटर्स अल्मनैक' (Wisden Cricketers' Almanack) नामक एक प्रसिद्ध क्रिकेट की पुस्तक है, जिसे 'क्रिकेट की बाइबिल' भी कहा जाता है. इस किताब को 1864 से हर साल प्रकाशित किया जाता है, जिसमें क्रिकेट के आंकड़े, मैच रिपोर्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण शामिल होते हैं.

इसके अलावा, यह विस्डेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर (Wisden Cricketer of the Year) जैसे प्रतिष्ठित वार्षिक पुरस्कार और विस्डन ट्रॉफी (Wisden Trophy) से भी खिलाड़ियों और दूसरे लोगों को सम्मानित करता है.

विस्डेन फोटोग्राफ ऑफ द ईयर
इसी में से एक विस्डेन फोटोग्राफ ऑफ द ईयर की भी प्रतियोगिता है. जो 2010 में शुरू हुई. ये प्रतियोगिता दुनिया भर के शौकिया और पेशेवर फोटोग्राफरों को एक या ज्यादा फोटो सबमिट करने के लिए आमंत्रित करती है.

इंग्लैंड बनाम ऑस्ट्रेलिया एशेज टेस्ट
इंग्लैंड बनाम ऑस्ट्रेलिया एशेज टेस्ट (AFP PHOTO)

इनामी रकम
विस्डेन फोटोग्राफ ऑफ द ईयर का अवॉर्ड जीतने वाले को 1,000 पाउंड इनाम मिलेगा जो की 1 लाख19 हजार 698 भारतीय रुपये बनता है. जबकि दो रनर-अप में से हर एक को 400 पाउंड जो 47 हजार 879 भारतीय रुपये है. इसके अलावा जीतने वाले की फोटो 2026 के विस्डेन क्रिकेटर्स अल्मनैक एडिशन में छापी जाएगी.

अपनी फोटो कैसे सबमिट करें?
विस्डेन फोटोग्राफ ऑफ द ईयर 2025 की प्रतियोगिता के लिए एंट्री 2025 कैलेंडर वर्ष के दौरान ली गई डिजिटल तस्वीरें होनी चाहिए जिसे ऑनलाइन फॉर्म के जरिए सबमिट की जानी चाहिए. हर प्रतिभागी ज्यादा से ज्यादा तीन अलग-अलग JPEG तस्वीरें (हर एक 30 MB तक) सबमिट कर सकता है और इसमें कैप्शन डिटेल (जगह, तारीख) के साथ-साथ टेक्निकल मेटाडेटा भी शामिल होना चाहिए. कोई भी एंट्री फीस नहीं है, सबमिट करने की आखिरी तारीख रविवार 4 जनवरी 2026 को 23:59 GMT है.

तीन कैटेगरी में फोटो भेज सकते हैं
आप नीचे दी गई हर श्रेणी में 3 तस्वीरें (कुल 9 फोटो समबिट कर सकते हैं:

1- पुरुषों का पेशेवर क्रिकेट

2- महिलाओं का पेशेवर क्रिकेट

3- मनोरंजन क्रिकेट (पुरुष, महिला और जूनियर) साथ ही क्रिकेट से जुड़ी कोई भी अन्य इमेज जो पहली दो श्रेणियों में फिट नहीं बैठती हो.

अपने सबसे अच्छे शॉट्स चुनें, जो 2025 के दौरान ली गई ओरिजिनल तस्वीरें हों, जिसमें गांव के मैदानों से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मैदानों तक, क्रिकेट के खेल को किसी भी रूप में कैप्चर करती हों.

एंट्री और फोटो अपलोड करने के लिए लिंक नीचे दिए गए हैं.

https://wpoty.wisden.com/2025

https://wpoty.wisden.com/2025/upload-entry

