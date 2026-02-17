ETV Bharat / sports

विंटर ओलंपिक्स 2026: कश्मीर के आरिफ खान रचा इतिहास, लगातार दो विंटर गेम्स में हिस्सा लेने वाले बने पहले भारतीय एथलीट

आरिफ खान रचा इतिहास हालांकि, भारत के लिए नतीजा सिर्फ पोजीशन या टाइमिंग से कहीं ज्यादा था. क्योंकि गुलमर्ग के 35 साल के स्कीयर आरिफ खान ने लगातार दो विंटर ओलंपिक्स में हिस्सा लेने वाले पहले भारतीय बनकर इतिहास रच दिया, उन्होंने बीजिंग 2022 विंटर ओलंपिक्स में भी देश को रिप्रेजेंट किया था. इस बार उन्होंने इटली में ओपनिंग सेरेमनी में भारतीय झंडा भी उठाया, जिससे भारतीय विंटर स्पोर्ट्स के चेहरे के तौर पर उनका स्टेटस दिखा. आरिफ ने अपने ओलंपिक सफर के दौरान एक इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा था , 'अगर आप एक एथलीट हैं, तो यह आपका सपना होना चाहिए.'

आरिफ खान लगातार दो विंटर गेम्स में हिस्सा लेने वाले बने पहले भारतीय (Etv Bharat)

इस प्रतियोगिता में कुल 96 स्कीयर ने हिस्सा लिया, जिसमें स्विट्जरलैंड के लोइक मीलार्ड ने 1:53.61 सेकंड के साथ गोल्ड जीता, उनके बाद ऑस्ट्रिया के फैबियो गस्ट्रेन और नॉर्वे के हेनरिक क्रिस्टोफरसन ने क्रमशः सिल्वर और ब्रॉन्ज जीता.

श्रीनगर (जम्मू कश्मीर): आरिफ मोहम्मद खान मिलानो कॉर्टिना 2026 विंटर ओलंपिक्स में पुरुषों के स्लैलम प्रतियोगिता में 39वें स्थान पर रहे. जिससे दुनिया के सबसे बड़े विंटर स्पोर्ट्स स्टेज पर भारत की एक और ऐतिहासिक मौजूदगी दर्ज हुई.

आरिफ खान 2026 विंटर ओलंपिक्स में पुरुषों के स्लैलम इवेंट में 39वें स्थान पर रहे. (Etv Bharat)

विंटर ओलंपिक्स में डेब्यू

इस साल के विंटर ओलंपिक्स ने भारत के लिए एक और मील का पत्थर भी साबित किया, जब लद्दाख के स्टैनजिन लुंडुप ने क्रॉस-कंट्री स्कीइंग में अपना ओलंपिक डेब्यू किया. पुरुषों के 10 कीलो मीटर फ्रीस्टाइल इवेंट में हिस्सा लेते हुए, लुंडुप 111 एथलीटों में से 104वें स्थान पर रहे, उन्होंने 28:26.7 सेकंड का समय निकाला.

आरिफ का ओलंपिक सफर

आरिफ का ओलंपिक सफर चोट, पैसे की तंगी और घर से दूर सालों की ट्रेनिंग के बावजूद लगन से बना है. क्वालिफिकेशन हासिल करने के बाद उन्होंने कहा था, 'आखिरकार, मिलानो कॉर्टिना का रास्ता मिल गया. हर सिचुएशन अलग होती है. पिछली बार, मुझे फाइनेंशियल दिक्कतों से जूझना पड़ा था, और इस साल, मुझे एक चोट से उबरना पड़ा.'

विंटर गेम्स में भाग लेने वाले पहले भारतीय (Etv Bharat)

अपने एम्बिशन के बारे में सोचते हुए उन्होंने कहा, 'पिछली बार, मेरा एकमात्र मकसद दोनों रन पूरे करना, इवेंट खत्म करना और अपने देश को गर्व महसूस कराना था. इस बार, मैं बेहतर परफॉर्म करना चाहता हूं, ऊंचे लेवल पर मुकाबला करना चाहता हूं और एक और माइलस्टोन हासिल करना चाहता हूं.'

कश्मीर के आरिफ खान रचा इतिहास (Etv Bharat)

आरिफ के लिए, ओलंपिक स्टेज सिर्फ पर्सनल अचीवमेंट से कहीं ज्यादा है. उन्होंने कहा था, 'मेरा सफर सिर्फ मेरे बारे में नहीं है. यह युवा एथलीट को यह दिखाने के बारे में है कि आप कहीं से भी आएं, अगर आप बड़े सपने देखते हैं और कड़ी मेहनत करते हैं, तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं.'

कश्मीर के आरिफ खान (Etv Bharat)

विंटर गेम्स में भाग लेने वाले पहले भारतीय

हालांकि भारत की विंटर ओलंपिक मेडल टैली अभी भी खाली है, लेकिन आरिफ और लुंडुप जैसे एथलीट का पक्का इरादा उम्मीद जगाता है कि बर्फ और स्नो पर देश का ब्रेकथ्रू मोमेंट बस कुछ ही समय की बात हो सकती है. आरिफ के आगे बढ़ने से बहुत पहले, गुल मुस्तफा देव ने ही विंटर गेम्स में भारत का रास्ता बनाया था. देव भारत के पहले विंटर ओलंपियन बने, जब उन्होंने 1988 के कैलगरी विंटर ओलंपिक्स में हिस्सा लिया, और भारत के भविष्य के स्कीयर के लिए नींव रखी.