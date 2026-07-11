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विंबलडन में शुभमन गिल की बड़ी उपलब्धि, सचिन-अंजलि के साथ रॉयल बॉक्स से देखा सेमीफाइनल मैच

विंबलडन में शुभमन गिल की बड़ी उपलब्धि इसके साथ गिल ने एक बड़ी उपलब्धि भी हासिल कर ली. वो तेंदुलकर, विराट कोहली और रोहित शर्मा के बाद विंबलडन को रॉयल बॉक्स से देखने का निमंत्रण पाने वाले चौथे भारतीय कप्तान बन गए हैं.

शुभमन गिल ने एक्स पर रॉयल बॉक्स में अंजलि और सचिन तेंदुलकर के साथ गिल की एक तस्वीर पोस्ट की, जो वायरल हो गई. इससे इंटरनेट यूजर्स के बीच काफी उत्साह देखा गया क्योंकि ऐसी खबरें हैं कि गिल तेंदुलकर की बेटी सारा को डेट कर रहे हैं.

लंदन: आम तौर पर दो अलग-अलग खेलों का आपस में कोई लेना-देना नहीं होता, लेकिन शुक्रवार (10 जुलाई) को विंबलडन में क्रिकेट का रंग देखने को मिला. भारत के महान खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर और वनडे व टेस्ट के मौजूदा कप्तान शुभमन गिल ने मशहूर रॉयल बॉक्स से टूर्नामेंट का सेमीफाइनल मैच देखा. तेंदुलकर के साथ उनकी पत्नी अंजलि भी थीं.

वेस्टइंडीज के पूर्व क्रिकेट स्टार ब्रायन लारा भी रॉयल बॉक्स में मौजूद थे, जो ऑल इंग्लैंड क्लब द्वारा आमंत्रित खास मेहमानों के लिए आरक्षित जगह है. रॉयल बॉक्स में अपने समय के दौरान गिल और तेंदुलकर दोनों कई मशहूर हस्तियों से मिले.

विंबलडन में दो स्पोर्ट्स दिग्गजों के मिलने के बाद भारत के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने रोजर फेडरर के लिए एक दिल को छू लेने वाला मैसेज लिखा. तेंदुलकर ने एक्स पर लिखा, 'कुछ रैलियां कभी खत्म नहीं होतीं. हमारी दोस्ती भी उनमें से एक है. रोजर, आपके साथ समय बिताना हमेशा अच्छा लगता है.'

विंबलडन में सचिन तेंदुलकर का स्वागत

इससे पहले, विंबलडन के आधिकारिक एक्स हैंडल ने शुक्रवार को रॉयल बॉक्स से मैच देखते हुए तेंदुलकर की एक तस्वीर पोस्ट की और खुशी जताई कि बॉक्स में मशहूर हस्तियों के बीच क्रिकेट के दिग्गज को देखा गया. विंबलडन के आधिकारिक हैंडल ने एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा, 'क्रिकेट के दिग्गज रॉयल बॉक्स में लौटे हैं. विंबलडन में आपका फिर से स्वागत है, सचिन तेंदुलकर.'

बता दें कि विंबलडन 2026 का फाइनल मैच रविवार, 12 जुलाई को इटली के जैनिक सिनर और जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव के बीच खेला जाएगा. सिनर ने सेमीफाइनल में नोवाक जोकोविच को मात दी थी जबकि ज्वेरेव ने ब्रिटिश वाइल्डकार्ड आर्थर फेरी पर शानदार जीत दर्ज की थी.