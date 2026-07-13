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विंबलडन 2026: जैनिक सिनर ने लगातार दूसरी बार जीता खिताब, फाइनल में ज्वेरेव को हराया

Wimbledon 2026 फाइनल: इटली के जैनिक सिनर ने विंबलडन 2026 के फानल में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव को चार सेट में मात दे दी.

जैनिक सिनर ने लगातार दूसरी बार जीता विंबलडन का खिताब
जैनिक सिनर ने लगातार दूसरी बार जीता विंबलडन का खिताब (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 13, 2026 at 9:43 AM IST

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Wimbledon 2026 फाइनल: मौजूदा चैंपियन जैनिक सिनर ने रविवार (12 जुलाई) को सेंटर कोर्ट पर हुए शानदार फाइनल में फ्रेंच ओपन चैंपियन अलेक्जेंडर ज्वेरेव को 6-7(7), 7-6, 6-3, 6-4 से हराकर अपना विंबलडन खिताब सफलतापूर्वक बरकरार रखा.

यह सिनर का लगातार दूसरा खिताब है और उनके करियर की पांचवीं ग्रैंड स्लैम ट्रॉफी है. 24 वर्षीय खिलाड़ी ने जर्मन खिलाड़ी पर अपना शानदार दबदबा बनाए रखा और ज्वेरेव के खिलाफ लगातार 10वीं जीत हासिल की. ​​हालांकि, उनके खिलाफ लगातार 14 सेट जीतने का उनका सिलसिला तब टूटा जब वह पहला सेट टाई-ब्रेक में हार गए.

29 वर्षीय ज्वेरेव लगातार दूसरा बड़ा खिताब जीतने की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी ने उन्हें एक बार फिर रोक दिया. कड़े मुकाबले वाले पहले सेट का टाई-ब्रेक मामूली अंतर से हारने के बाद, इतालवी खिलाड़ी ने जबरदस्त संयम दिखाते हुए दूसरे सेट का टाई-ब्रेक जीता और फिर मैच पर पूरी तरह से अपना नियंत्रण बना लिया.

इस जीत के साथ सिनर ने अपना दूसरा विंबलडन खिताब जीता और खेल के बड़े सितारों में अपनी जगह और पक्की कर ली. वहीं, टेनिस के सबसे बड़े मंचों में से एक पर ज्वेरेव की जबरदस्त कोशिश के बावजूद उनका पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने का इंतजार जारी है.

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JANNIK SINNER WIMBLEDON 2026
JANNIK SINNER VS ALEXANDER ZVEREV
WIMBLEDON 2026 FINAL

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