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विंबलडन 2026: जैनिक सिनर ने लगातार दूसरी बार जीता खिताब, फाइनल में ज्वेरेव को हराया

जैनिक सिनर ने लगातार दूसरी बार जीता विंबलडन का खिताब ( AP )

Wimbledon 2026 फाइनल: मौजूदा चैंपियन जैनिक सिनर ने रविवार (12 जुलाई) को सेंटर कोर्ट पर हुए शानदार फाइनल में फ्रेंच ओपन चैंपियन अलेक्जेंडर ज्वेरेव को 6-7(7), 7-6, 6-3, 6-4 से हराकर अपना विंबलडन खिताब सफलतापूर्वक बरकरार रखा. यह सिनर का लगातार दूसरा खिताब है और उनके करियर की पांचवीं ग्रैंड स्लैम ट्रॉफी है. 24 वर्षीय खिलाड़ी ने जर्मन खिलाड़ी पर अपना शानदार दबदबा बनाए रखा और ज्वेरेव के खिलाफ लगातार 10वीं जीत हासिल की. ​​हालांकि, उनके खिलाफ लगातार 14 सेट जीतने का उनका सिलसिला तब टूटा जब वह पहला सेट टाई-ब्रेक में हार गए.