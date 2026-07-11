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विंबलडन 2026: सेमीफाइनल में सिनर ने जोकोविच को हराया, लगातार दूसरी बार फाइनल में बनाई जगह, इस खिलाड़ी से होगा खिताबी मुकाबला

जैनिक सिनर ( IANS )

लंदन: दुनिया के नंबर वन खिलाड़ी और मौजूदा चैंपियन जैनिक सिनर ने विंबलडन 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए लगातार दूसरी बार फाइनल में पहुंच गए हैं. उन्होंने शुक्रवार (10 जुलाई) को सेमीफाइनल में सात बार के विंबलडन विजेता नोवाक जोकोविच को तीन सीधे सेट में 6-4, 6-4, 6-4 से मात दी. इसके साथ जोकोविच के 25 वां ग्रैंड स्लैम टाइटल जीतने का सपना भी टूट गया. हार के बाद जोकोविच ने क्या कहा?

सीधे सेटों में करारी हार के बावजूद 39 वर्षीय नोवाक जोकोविच का विंबलडन छोड़ने का कोई इरादा नहीं है. मैच के बाद जब उनसे पूछा गया कि क्या वे अगले साल वापसी करेंगे, तो उन्होंने कहा, 'मैं कम से कम एक बार और खेलना चाहूंगा.' उन्होंने ये भी कहा कि बेशक मैं इस हार से निराश हूं, क्योंकि मैं विंबलडन जीतना चाहता था. यही कारण है कि मैं अभी भी खुद को इतना आगे बढ़ा रहा हूं. मेरा मतलब है, खेलने और जीतने का जज्बा अभी भी कायम है. जोकोविच ने माना कि सिनर के खिलाफ खेलते समय वह अपनी सबसे अच्छी फॉर्म में नहीं थे, लेकिन उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि इससे उनका जोश कम नहीं होगा. थोड़ी निराशा तो है क्योंकि आज मैं उस स्तर पर नहीं खेल पाया जैसा चाहता था. नोवाक जोकोविच (IANS)