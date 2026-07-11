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विंबलडन 2026: सेमीफाइनल में सिनर ने जोकोविच को हराया, लगातार दूसरी बार फाइनल में बनाई जगह, इस खिलाड़ी से होगा खिताबी मुकाबला

विंबलडन 2026 के सेमीफाइनल में सिनर ने जोकोविच को तीन सीधे सेट में 6-4, 6-4, 6-4 से मात दी.

जैनिक सिनर
जैनिक सिनर (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 11, 2026 at 10:36 AM IST

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लंदन: दुनिया के नंबर वन खिलाड़ी और मौजूदा चैंपियन जैनिक सिनर ने विंबलडन 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए लगातार दूसरी बार फाइनल में पहुंच गए हैं. उन्होंने शुक्रवार (10 जुलाई) को सेमीफाइनल में सात बार के विंबलडन विजेता नोवाक जोकोविच को तीन सीधे सेट में 6-4, 6-4, 6-4 से मात दी. इसके साथ जोकोविच के 25 वां ग्रैंड स्लैम टाइटल जीतने का सपना भी टूट गया.

हार के बाद जोकोविच ने क्या कहा?
सीधे सेटों में करारी हार के बावजूद 39 वर्षीय नोवाक जोकोविच का विंबलडन छोड़ने का कोई इरादा नहीं है. मैच के बाद जब उनसे पूछा गया कि क्या वे अगले साल वापसी करेंगे, तो उन्होंने कहा, 'मैं कम से कम एक बार और खेलना चाहूंगा.' उन्होंने ये भी कहा कि बेशक मैं इस हार से निराश हूं, क्योंकि मैं विंबलडन जीतना चाहता था. यही कारण है कि मैं अभी भी खुद को इतना आगे बढ़ा रहा हूं. मेरा मतलब है, खेलने और जीतने का जज्बा अभी भी कायम है.

जोकोविच ने माना कि सिनर के खिलाफ खेलते समय वह अपनी सबसे अच्छी फॉर्म में नहीं थे, लेकिन उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि इससे उनका जोश कम नहीं होगा. थोड़ी निराशा तो है क्योंकि आज मैं उस स्तर पर नहीं खेल पाया जैसा चाहता था.

नोवाक जोकोविच
नोवाक जोकोविच (IANS)

सिनर का ज्वेरेव से होगा खिताबी मुकाबला
इस जीत के साथ सिनर लगातार दूसरी बार टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गए हैं. जहां अपना दूसरा विंबलडन खिताब जीतने की कोशिश करेंगे. फाइनल में सिनर का सामना अलेक्जेंडर ज्वेरेव से होगा, जिन्होंने पहले सेमीफाइनल में ब्रिटिश वाइल्डकार्ड आर्थर फेरी को 7-6, 6-2, 6-4 से मात देकर फाइनल में जगह बनाई.

ज्वेरेव पहली बार विंबलडन के फाइनल में पहुंचे हैं. वो अब रोलैंड गैरोस (फ्रेंच ओपन) में जीत के बाद लगातार दूसरे ग्रैंड स्लैम खिताब से बस एक जीत दूर हैं. इसके अलावा इस शानदार जीत के साथ ग्रैंड स्लैम में उनकी लगातार जीत का सिलसिला 13 मैचों तक पहुंच गया है.

अलेक्जेंडर ज्वेरेव
अलेक्जेंडर ज्वेरेव (IANS)

मैच के बाद कोर्ट पर इंटरव्यू के दौरान ज्वेरेव ने कहा, 'यह अद्भुत है. इस ग्रैंड स्लैम में मुझे हमेशा संघर्ष करना पड़ा है, और अब मैं विंबलडन के फाइनल में हूं. मैं बहुत खुश हूं. मुझे अपनी टीम और इसमें शामिल सभी लोगों पर गर्व है. रविवार को हमारा एक और मैच बाकी है.'

इस जीत के साथ ज्वेरेव विंबलडन फाइनल में पहुंचने वाले केवल तीसरे जर्मन पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं. उनसे पहले तीन बार के चैंपियन बोरिस बेकर और 1991 के विजेता माइकल स्टिच ऐसा कर चुके हैं.

29 साल के इस खिलाड़ी ने विंबलडन के सफर में सिर्फ दो सेट गंवाए हैं. सोमवार को जब रैंकिंग अपडेट होगी, तो वह दुनिया के टॉप दो खिलाड़ियों में शामिल हो जाएंगे. पिछले साल मई के बाद से यह पहली बार होगा जब वह इस पायदान पर होंगे.

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