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Wimbledon Final: 17 साल बाद एक ही देश के बीच खेला जाएगा खिताबी मुकाबला!

विंबलडन 2026 के विमेंस सिंगल्स के फाइनल मुकाबले में चेक रिपब्लिक के खिलाड़ी आमने सामने होंगे.

एक ही देश के बीच खेला जाएगा विंबलडन का खिताबी मुकाबला
एक ही देश के बीच खेला जाएगा विंबलडन का खिताबी मुकाबला (AFP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 11, 2026 at 1:34 PM IST

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Wimbledon 2026 Final: विंबलडन 2026 अपने आखिरी पड़ाव में दाखिल हो चुका है. टूर्नामेंट के सिंगल्स कैटेगरी के फाइनलिस्ट के नाम सामने आ चुके हैं. महिला सिंगल्स के फाइनल मुकाबले में चेक रिपब्लिक की लिंडा नोस्कोवा और कैरोलिना मुचोवा आमने सामने होंगी. ऐसा पहली बार होगा जब टूर्नामेंट के इतिहास में महिला सिंगल्स में दोनों खिलाड़ी चेकिया (चेक रिपब्लिक) से होंगी.

17 साल में पहली बार
यह विंबलडन का पहला ऐसा महिला सिंगल्स फाइनल है जिसमें दोनों खिलाड़ी चेक रिपब्लिक की हैं. साथ ही, 2009 के बाद यह पहला मौका है जब एक ही देश की दो खिलाड़ी महिला सिंगल्स के फाइनल में आमने-सामने हैं. ऐसा पहली बार 1971 में हुआ था, जब ऑस्ट्रेलिया की इवोन गुलागोंग और उस समय की मौजूदा चैंपियन मार्गरेट कोर्ट फाइनल में भिड़ी थी और गुलागोंग ने जीत हासिल की थी.

लिंडा नोस्कोवा और कैरोलिना मुचोवा
लिंडा नोस्कोवा और कैरोलिना मुचोवा (AP)

मुचोवा ने गॉफ को हराया
कैरोलिना मुचोवा ने सेमीफाइनल में अमेरिकी खिलाड़ी कोको गॉफ को 6-2, 6-1 और 7-6 से मात दी. पहला सेट मुचोवा ने जीता, जबकि दूसरे सेट में गॉफ ने जबरदस्त वापसी की और 6-1 से जीत दर्ज की. तीसरे सेट में दोनों खिलाड़ियों ने कड़ी टक्कर दी और मैच टाई-ब्रेक में चला गया. जहां मुचोवा ने टाई-ब्रेक (12-10) से जीत हासिल की. इस जीत के साथ मुचोवा ने पहली बार फाइनल में जगह बनाई.

नोस्कोवा ने मार्टा को हराया
महिला सिंगल के दूसरे सेमीफाइनल में, चेक गणराज्य की उभरती हुई स्टार लिंडा नोस्कोवा और यूक्रेन की मार्टा कोस्त्युक का आमना-सामना हुआ. मैच की शुरुआत से ही दबदबा बनाए रखने वाली नोस्कोवा ने यूक्रेन की मार्टा कोस्त्युक को सीधे सेटों में 6-4, 6-4 से हराकर शानदार जीत दर्ज की. इस जीत के साथ ही, नोस्कोवा अपने टेनिस करियर में पहली बार ग्रैंड स्लैम के फाइनल में पहुंची हैं. फाइनल मुकाबाल आज रात 8:30 बजे से शुरू होगा.

जैनिक सिनर और एलेक्जेंडर ज्वेरेव
जैनिक सिनर और एलेक्जेंडर ज्वेरेव (AP)

मेंस सिंगल्स का फाइनल
विंबलडन 2026 के मेंस सिंगल्स फाइनल में इटली के जैनिक सिनर और जर्मनी के एलेक्जेंडर ज्वेरेव आमने सामने होंगे. ये महा मुकाबला रविवार, 12 जुलाई को खेला जाएगा. सेमीफाइनल में सिनर ने जोकोविच को तीन सीधे सेट में 6-4, 6-4, 6-4 से मात दी. जबकि एलेक्जेंडर ज्वेरेव ने सेमीफाइनल में ब्रिटिश वाइल्डकार्ड आर्थर फेरी को 7-6, 6-2, 6-4 से मात दी.

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