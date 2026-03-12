ETV Bharat / sports

क्या युद्ध का असर IPL 2026 पर पड़ेगा? BCCI ने दिया ये जवाब

Iran Israel war affect IPL 2026: ईरान इजराइल युद्ध की वजह से कई देशों को तेल और एलपीजी सिलेंडर में किल्लत का सामना करना पड़ सकता है. इसका असर भारत के कई स्टेट में दिखने भी लगा है. इन सभी दिक्कतों के बीच IPL 2026 भीर इसी महीने के आखिर में 28 मार्च से शुरू होने जा रहा है. लेकिन सवाल यह है कि क्या देश में तेल और LPG की समस्या लीग के शेड्यूल के अनुसार जारी रहने में रुकावट बन सकती है या नहीं.

हालांकि इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के ऑर्गेनाइजर का मानना है कि हम हर संभावित समस्या पर करीब से नजर रख रहे हैं, और अभी तक शेड्यूल या इंतजामों में बदलाव करने का कोई तुरंत कारण नहीं दिख रहा है.

की मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया है कि अगर युद्ध ज्यादा लंबी चलती है तो फिर लॉजिस्टिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर में दिक्कतें पैदा होंगी. जिसमें फ्यूल सप्लाई से जुड़ी संभावित चुनौतियां शामिल हैं, जैसे कि कुकिंग गैस और स्टेडियम की फ्लडलाइट के लिए इस्तेमाल होने वाला तेल. इसके अलावा हवाई यात्रा में पाबंदी की वजह से विदेश से आने वाले खिलाड़ी और मैच अधिकारी को भी प्रभावित हो सकते हैं.

'हम स्थिति पर नजर रखे हुए हैं'

इंडिया टुडे ने आईपीएल के अधिकारी के हवाले से रिपोर्ट में दावा किया है कि लीग पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा और टूर्नामेंट अपने शेड्यूल के अनुसार ही जारी रहेगा. IPL के एक अधिकारी ने मीडिया आउटलेट को बताया, 'हम स्थिति का पहले से अंदाजा नहीं लगा सकते. हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा. हमने जिनसे भी बात की है, वे सभी कह रहे हैं कि चीजें कंट्रोल में हैं. होटल भी यही कह रहे हैं, इसलिए हमें अभी उसी के हिसाब से चलना होगा.'