क्या युद्ध का असर IPL 2026 पर पड़ेगा? BCCI ने दिया ये जवाब
IPL 2026: दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 28 मार्च से शुरू होने वाला है.
Published : March 12, 2026 at 4:00 PM IST
Iran Israel war affect IPL 2026: ईरान इजराइल युद्ध की वजह से कई देशों को तेल और एलपीजी सिलेंडर में किल्लत का सामना करना पड़ सकता है. इसका असर भारत के कई स्टेट में दिखने भी लगा है. इन सभी दिक्कतों के बीच IPL 2026 भीर इसी महीने के आखिर में 28 मार्च से शुरू होने जा रहा है. लेकिन सवाल यह है कि क्या देश में तेल और LPG की समस्या लीग के शेड्यूल के अनुसार जारी रहने में रुकावट बन सकती है या नहीं.
हालांकि इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के ऑर्गेनाइजर का मानना है कि हम हर संभावित समस्या पर करीब से नजर रख रहे हैं, और अभी तक शेड्यूल या इंतजामों में बदलाव करने का कोई तुरंत कारण नहीं दिख रहा है.
की मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया है कि अगर युद्ध ज्यादा लंबी चलती है तो फिर लॉजिस्टिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर में दिक्कतें पैदा होंगी. जिसमें फ्यूल सप्लाई से जुड़ी संभावित चुनौतियां शामिल हैं, जैसे कि कुकिंग गैस और स्टेडियम की फ्लडलाइट के लिए इस्तेमाल होने वाला तेल. इसके अलावा हवाई यात्रा में पाबंदी की वजह से विदेश से आने वाले खिलाड़ी और मैच अधिकारी को भी प्रभावित हो सकते हैं.
'हम स्थिति पर नजर रखे हुए हैं'
इंडिया टुडे ने आईपीएल के अधिकारी के हवाले से रिपोर्ट में दावा किया है कि लीग पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा और टूर्नामेंट अपने शेड्यूल के अनुसार ही जारी रहेगा. IPL के एक अधिकारी ने मीडिया आउटलेट को बताया, 'हम स्थिति का पहले से अंदाजा नहीं लगा सकते. हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा. हमने जिनसे भी बात की है, वे सभी कह रहे हैं कि चीजें कंट्रोल में हैं. होटल भी यही कह रहे हैं, इसलिए हमें अभी उसी के हिसाब से चलना होगा.'
उन्होंने आगे कहा, 'अभी तक, सब कुछ ठीक है. हम स्थिति पर नजर रखेंगे.' जब अधिकारी से पूछा गया कि क्या लीग ने स्थिति बिगड़ने पर कोई इमरजेंसी प्लान तैयार किया है, तो उन्होंने ने कहा कि ऑर्गनाइजर हालात के हिसाब से इसका जवाब देंगे. हालांकि वो ये कहने से पीछे नहीं हटे कि लीग के ऑर्गनाइजर निश्चित रूप से हालात के अनुसार काम करेंगे.'
IPL 2026 का पहला मैच कौन खेलेगा?
बता दें कि IPL 2026 का पहला मैच 28 मार्च को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के बीच बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा. इस स्टेट में युद्ध का असर सबसे पहले दिखा था. जहां कई होटलों को सिलेंडर न मिलने की वजह से बंद करना पड़ा है.
ये भी उल्लेखनीय है कि आईपीएल की गवर्निंग बॉडी ने 28 मार्च से 12 अप्रैल तक के आईपीएल मैचों के शेड्यूल का ऐलान किया है. आगे का शेड्यूल देश के कुछ स्टेट में होने वाले चुनाव की तारीख सामने आने के बाद जारी किए जाने की उम्मीद है.