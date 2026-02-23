WI vs ZIM: हेटमायर के तूफान में उड़ा जिम्बाब्वे, वेस्टइंडीज ने 107 रनों से दी मात
हेटमायर के शानदार 85 रन और मोटी के 4 विकेट की मदद से वेस्टइंडीज ने सुपर 8 में जिम्बाब्वे को 107 रन से हरा दिया.
Published : February 23, 2026 at 11:56 PM IST
WI vs ZIM in Super 8: शिमरोन हेटमायर ने पावर-हिटिंग में मास्टरक्लास प्रदर्शन किया, 34 गेंदों में सात छक्के और इतने ही चौके लगाकर शानदार 85 रन बनाए. उनकी तूफानी बल्लेबाजी की मदद से वेस्टइंडीज ने सोमवार को मुंबई में T20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 स्टेज के ग्रुप 1 मैच में जिम्बाब्वे को 107 रन से हरा दिया.
हेटमायर ने वानखेड़े स्टेडियम में धमाकेदार बल्लेबाजी की जिससे वेस्टइंडीज ने 20 ओवर में 254/6 का बड़ा स्कोर बनाया, जो T20 वर्ल्ड कप 2026 में किसी भी टीम का सबसे बड़ा टीम स्कोर और T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में अब तक का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर है. इस इवेंट में उनकी 107 रन की जीत का अंतर सबसे बड़ा रहा.
हेटमेयर के अलावा रोवमैन पॉवेल ने 35 गेंदों में 59 रन की पारी खेली और तीसरे विकेट के लिए 122 रन की शानदार पार्टनरशिप की.
जिम्बाब्वे के लिए यह टारगेट बहुत बड़ा साबित हुआ, और तीसरे ओवर में जब उनका स्कोर 20/3 हो गया तो उनकी लड़ाई लगभग वहीं पर खत्म ही हो गई थी. कप्तान सिकंदर रजा ने 20 गेंदों में 27 रन की पारी के दौरान कुछ शॉट मारे, जबकि डियोन मायर ने 15 गेंदों में 28 रन बनाए.
ब्रैड इवांस ने डेथ ओवर्स में कुछ बड़े शॉट लगाए, जेसन होल्डर और शमर जोसेफ की गेंदों पर लगातार छक्के मारकर 21 गेंदों पर 43 रन बनाए. इस तरह जिम्बाब्वे 17.4 ओवर में 147 रन पर आउट हो गया और उसे बड़ी हार का सामना करना पड़ा. जिम्बाब्वे के लिए स्कोरबोर्ड का दबाव बहुत ज्यादा था, जो ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका पर जीत के साथ लीग फेज में बड़ी टीम थी.
वेस्टइंडीज की तरफ से गुडेकेश मोटी और अकिला हुसैन ने शानदार बॉलिंग की. मोटी ने 4 ओवर में 28 रन देकर 4 विकेट झटके जबकि अकिला ने 4 ओवर में उतने ही रन खर्च करके 3 विकेट हासिल किए.
इस बड़ी जीत से वेस्टइंडीज का नेट रन रेट 5 से ज्यादा हो गया, जिससे भारत का सेमीफाइनल में पहुंचना और भी मुश्किल हो गया. वहीं जिम्बाब्वे का रन रेट भारत से भी खराब होकर निगेटिव में चला गया.