शुभमन गिल टी20 वर्ल्ड कप स्क्वाड से क्यों हुए बाहर? चीफ सिलेक्टर अगरकर ने दिया ये जवाब
टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारतीय स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है, जिसमें दो बड़े बदलाव ने सबको हैरान कर दिया.
Published : December 20, 2025 at 3:46 PM IST|
Updated : December 20, 2025 at 4:11 PM IST
हैदराबाद: भारतीय क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के 15 सदस्यीय स्क्वाड का ऐलान कर दिया है, जिसमें दो सबसे बड़े बदलाव देखने को मिले. पहला ये कि उपकप्तान शुभमन गिल को टीम से बाहर कर दिया गया और दूसरा ये कि विकेटकीपर जितेश शर्मा भी टीम में अपनी जगह नहीं बचा सके. उनकी जगह ईशान किशन और रिंकू सिंह को टीम में शामिल किया गया है.
गिल पर अगरकर ने क्या कहा?
गिल को टीम से ड्रॉप करने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर ने साफ किया कि ये फैसला गिल की काबिलियत को देखकर नहीं लिया गया है. अगरकर ने कहा, 'शुभमन की क्वालिटी पर कोई शक नहीं है. ये हो सकता है कि उन्होंने हाल ही में उतने रन न बनाए हों, लेकिन इससे उनकी क्षमता पर कोई शक नहीं हैं. पिछले वर्ल्ड कप में भी जब हमने एक अलग कॉम्बिनेशन चुना था, तब भी वह बदकिस्मती से टीम में जगह नहीं बना पाए थे.'
अगरकर ने आगे कहा कि एक बार फिर टीम चुनने के समय खिलाड़ी की व्यक्तिगत काबिलियत से ज्यादा टीम बैलेंस के बारे में ज्यादा विचार किया गया. खासकर हम ने टॉप ऑर्डर में दो विकेटकीपर रखने के बारे में ज्यादा जोर दिया है.
कप्तान ने गिल के बारे में क्या कहा?
वहीं टीम इंडिया के कप्तान सूर्याकुमार यादव ने भी इसी बात को दोहराया और कहा कि यह फैसला पूरी तरह से टीम कॉम्बिनेशन के कारण लिया गया है, न कि फॉर्म के कारण. उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 'यह उसके (गिल) फॉर्म के बारे में नहीं है. यह सिर्फ टीम कॉम्बिनेशन के बारे में है. हम टॉप ऑर्डर में एक कीपर चाहते थे. उसकी क्वालिटी के बारे में कोई बात नहीं हो रही है. वह एक शानदार खिलाड़ी है.'
सूर्यकुमार ने आगे कहा, 'हमें रिंकू सिंह की जरूरत थी. हमारे पास वॉशिंगटन सुंदर भी हैं. इसलिए, हमें कई कॉम्बिनेशन रखने के लिए फ्लेक्सिबल होने की जरूरत थी. इसलिए हमने यह टीम चुनी है. गिल की क्लास पर कोई सवाल नहीं है.'
गिल का निराशाजनक प्रदर्शन
शुभमन गिल को टीम से ड्रॉप करने पर चीफ सिलेक्टर और कप्तान चाहे जो भी कहे, लेकिन उनके टीम से बाहर होने का एक कारण उनका इस फॉर्मेट में लगातार खराब प्रदर्शन भी है. जब से गिल को टी20 में उपकप्तान बनाकर टीम में लाया गया है तबसे वो कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं. हाल ही में खेली गई दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज में गिल ने तीन मैच खेले और तीनों में फ्लॉप रहे. उन्होंने तीन मैच में सिर्फ 32 रन बनाए. सीरीज में उनका औसत 10.66 और स्ट्राइक रेट 103.22 ने इस फॉर्मेट में उनके फिट होने के विपरीत नजर आई. वहीं 2025 में गिल का कुल T20 प्रदर्शन सामान्य रहा है. उन्होंने 15 मैचों में 24.25 की औसत और 137.26 के स्ट्राइक रेट से 291 रन बनाए.
🚨India’s squad for ICC Men’s T20 World Cup 2026 announced 🚨— BCCI (@BCCI) December 20, 2025
Let's cheer for the defending champions 💪#TeamIndia | #MenInBlue | #T20WorldCup pic.twitter.com/7CpjGh60vk
अक्षर पटेल बने उपकप्तान
बता दें कि जब गिल को उपकप्तान बनाकर टीम में लाया गया था तो उस समय अक्षर पटेल टीम में उपकप्तान थे लेकिन अब जब गिल को टीम से ही बाहर कर दिया गया है तो अक्षर को दोबारा ये जिम्मेदारी सौंप दी गई है. इसके अलावा टीम में ईशान किशन की भी वापसी हुई है, जिनका चयन एक शानदार घरेलू प्रदर्शन के बाद हुआ है. इस विकेटकीपर-बल्लेबाज ने इस साल झारखंड को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब दिलाने में अहम भूमिका निभाई.
भारत की टी20 वर्ल्ड कप टीम
सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल (उप-कप्तान), रिंकू सिंह, जसप्रित बुमरा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, वाशिंगटन सुंदर, ईशान किशन