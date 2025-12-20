ETV Bharat / sports

शुभमन गिल टी20 वर्ल्ड कप स्क्वाड से क्यों हुए बाहर? चीफ सिलेक्टर अगरकर ने दिया ये जवाब

शुभमन गिल टी20 वर्ल्ड कप स्क्वाड से क्यों हुए बाहर? ( IANS PHOTO )

हैदराबाद: भारतीय क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के 15 सदस्यीय स्क्वाड का ऐलान कर दिया है, जिसमें दो सबसे बड़े बदलाव देखने को मिले. पहला ये कि उपकप्तान शुभमन गिल को टीम से बाहर कर दिया गया और दूसरा ये कि विकेटकीपर जितेश शर्मा भी टीम में अपनी जगह नहीं बचा सके. उनकी जगह ईशान किशन और रिंकू सिंह को टीम में शामिल किया गया है. गिल पर अगरकर ने क्या कहा?

गिल को टीम से ड्रॉप करने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर ने साफ किया कि ये फैसला गिल की काबिलियत को देखकर नहीं लिया गया है. अगरकर ने कहा, 'शुभमन की क्वालिटी पर कोई शक नहीं है. ये हो सकता है कि उन्होंने हाल ही में उतने रन न बनाए हों, लेकिन इससे उनकी क्षमता पर कोई शक नहीं हैं. पिछले वर्ल्ड कप में भी जब हमने एक अलग कॉम्बिनेशन चुना था, तब भी वह बदकिस्मती से टीम में जगह नहीं बना पाए थे.' अगरकर ने आगे कहा कि एक बार फिर टीम चुनने के समय खिलाड़ी की व्यक्तिगत काबिलियत से ज्यादा टीम बैलेंस के बारे में ज्यादा विचार किया गया. खासकर हम ने टॉप ऑर्डर में दो विकेटकीपर रखने के बारे में ज्यादा जोर दिया है. कप्तान ने गिल के बारे में क्या कहा?

वहीं टीम इंडिया के कप्तान सूर्याकुमार यादव ने भी इसी बात को दोहराया और कहा कि यह फैसला पूरी तरह से टीम कॉम्बिनेशन के कारण लिया गया है, न कि फॉर्म के कारण. उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 'यह उसके (गिल) फॉर्म के बारे में नहीं है. यह सिर्फ टीम कॉम्बिनेशन के बारे में है. हम टॉप ऑर्डर में एक कीपर चाहते थे. उसकी क्वालिटी के बारे में कोई बात नहीं हो रही है. वह एक शानदार खिलाड़ी है.'