IND vs PAK टी20 वर्ल्ड कप मैच पर बड़ा अपडेट, PCB ने अभी तक ICC को नहीं लिखा पत्र, जानें क्यों ?

PCB vs ICC on IND vs PAK Match: पाकिस्तान क्रिकेट टीम टी20 वर्ल्ड कप में भाग लेने के लिए श्रीलंका पहुंच गई है. जहां वो अपने अभियान की शुरुआत 7 फरवरी को नीदरलैंड के खिलाफ पहले मैच से करेगी. लेकिन उससे पहले पाकिस्तान की सरकार ने भारत के खिलाफ मैच न खेलने का ऐलान करके टी20 वर्ल्ड कप के रंग में भंग डाल दिया.

पाकिस्तान सरकार ने रविवार को सोशल मीडिया पर ऐलान किया कि क्रिकेट टीम को टी20 वर्ल्ड में भाग लेने की मंजूरी दे दी गई है, हालांकि टीम टी20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ मैच के लिए मैदान पर नहीं उतरेगी. इसके बाद एक नया विवाद शुरू हो गया.

ICC की चेतावनी

इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने भी प्रेस रिलीज जारी करके कहा कि ये आईसीसी के इवेंट में कुछ मैच खेलने और कुछ का बॉयकॉट करना खेल भावना के खिलाफ है. साथ में उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) को इस फैसले से उन पर और उनके देश पर पड़ने वाले गंभीर नतीजों के बारे में बताया और उन्हें चेतावनी दी कि चुनिंदा हिस्सेदारी स्वीकार नहीं की जाएगी. आईसीसी ने ये भी कहा कि पीसीबी की तरफ से उनको इस बॉयकॉट के बारे में आधिकारिक तौर पर लिखित में नहीं दिया गया है.

पीसीबी ने आधिकारिक पत्र लिखने से किया मना

इस पूरे मामले पर ताजा अपडेट ये है कि पीसीबी इस फैसले को आधिकारिक तौर पर ICC को बताने के लिए तैयार नहीं है. टेलीकॉम एशिया स्पोर्ट्स में इसका दावा किया गया है. रिपोर्ट में कहा गया है, 'चूंकि यह सरकार का फैसला है और इसे ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के जरिए बताया गया है, इसलिए ICC को लिखने की कोई जरूरत नहीं है.'