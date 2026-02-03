ETV Bharat / sports

IND vs PAK टी20 वर्ल्ड कप मैच पर बड़ा अपडेट, PCB ने अभी तक ICC को नहीं लिखा पत्र, जानें क्यों ?

PCB vs ICC: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अभी तक भारत के खिलाफ मैच बॉयकॉट करने पर ICC को आधिकारिक पत्र नहीं लिखा है.

IND vs PAK मैच
IND vs PAK मैच (IANS PHOTO)
By ETV Bharat Sports Team

Published : February 3, 2026 at 11:16 AM IST

PCB vs ICC on IND vs PAK Match: पाकिस्तान क्रिकेट टीम टी20 वर्ल्ड कप में भाग लेने के लिए श्रीलंका पहुंच गई है. जहां वो अपने अभियान की शुरुआत 7 फरवरी को नीदरलैंड के खिलाफ पहले मैच से करेगी. लेकिन उससे पहले पाकिस्तान की सरकार ने भारत के खिलाफ मैच न खेलने का ऐलान करके टी20 वर्ल्ड कप के रंग में भंग डाल दिया.

पाकिस्तान सरकार ने रविवार को सोशल मीडिया पर ऐलान किया कि क्रिकेट टीम को टी20 वर्ल्ड में भाग लेने की मंजूरी दे दी गई है, हालांकि टीम टी20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ मैच के लिए मैदान पर नहीं उतरेगी. इसके बाद एक नया विवाद शुरू हो गया.

ICC की चेतावनी
इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने भी प्रेस रिलीज जारी करके कहा कि ये आईसीसी के इवेंट में कुछ मैच खेलने और कुछ का बॉयकॉट करना खेल भावना के खिलाफ है. साथ में उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) को इस फैसले से उन पर और उनके देश पर पड़ने वाले गंभीर नतीजों के बारे में बताया और उन्हें चेतावनी दी कि चुनिंदा हिस्सेदारी स्वीकार नहीं की जाएगी. आईसीसी ने ये भी कहा कि पीसीबी की तरफ से उनको इस बॉयकॉट के बारे में आधिकारिक तौर पर लिखित में नहीं दिया गया है.

पीसीबी ने आधिकारिक पत्र लिखने से किया मना
इस पूरे मामले पर ताजा अपडेट ये है कि पीसीबी इस फैसले को आधिकारिक तौर पर ICC को बताने के लिए तैयार नहीं है. टेलीकॉम एशिया स्पोर्ट्स में इसका दावा किया गया है. रिपोर्ट में कहा गया है, 'चूंकि यह सरकार का फैसला है और इसे ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के जरिए बताया गया है, इसलिए ICC को लिखने की कोई जरूरत नहीं है.'

रिपोर्ट में PCB के सोर्स के हवाले से कहा गया कि क्या इंडिया ने कभी ICC को बताया कि वे पाकिस्तान नहीं जाएंगे और जब एक बार इंडिया से सरकार का लेटर दिखाने की मांग की गई तो उन्होंने कभी नहीं दिखाया. तो क्या लिखकर कुछ देने की जरूरत है.

पीसीबी की प्रतिबंध से बचने की कोशिश
इससे साफ जाहिर हो रहा है कि पीसीबी इस विवाद को 15 फरवरी तक बनाए रखना चाहता है और आईसीसी पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है. लेकिन यह भी साफ है कि PCB मैच के बॉयकॉट से बचने की भी कोशिश कर रहा है, ताकि वो भविष्य में किसी प्रतिबंध से बच सके, इसी वजह से उनका कहना है कि ये बोर्ड का फैसला नहीं बल्कि हमारी सरकार का फैसला है, जिससे हम बंधे हुए हैं.

इस फैसले ने क्रिकेट की दुनिया को हिलाकर रख दिया है क्योंकि अगर भारत-पाक मैच नहीं खेला जाता है तो ICC के ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर को भारी फाइनेंशियल नुकसान होगा और पूरी उम्मीद है कि वह इस मामले को कोर्ट में ले जाएगा. PCB ने भी इशारा किया कि वह इस मामले को हर प्लेटफॉर्म पर लड़ने के लिए तैयार है.

