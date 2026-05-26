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रोहित शर्मा पद्म श्री अवॉर्ड सेरेमनी में क्यों नहीं हुए शामिल, जानें अब कब मिलेगा अवॉर्ड?

नई दिल्ली: 25 मई को राष्ट्रपति भवन में कई बड़ी हस्तियों को पद्म श्री अवॉर्ड से सम्मानित किया गया. इसमें भारतीय महिला टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर भी शामिल थीं. उन्होंने इंग्लैंड में भारत की महिला वनडे वर्ल्ड कप की तैयारियों को छोड़कर इस अवॉर्ड सेरेमनी में शामिल होने का फैसला किया और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों देश का चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान हासिल किया.

इस अवॉर्ड के लिए भारतीय पुरुष टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा का भी नाम था. लेकिन वो नई दिल्ली में पद्म श्री सेरेमनी में शामिल नहीं हो सके. जिसकी वजह से कई फैंस हैरान रह गए. उसके बाद सोशल मीडिया पर ये चर्चा भी तेज हो गई कि आखिर रोहित ये अवॉर्ड लेने राष्ट्रपति भवन में क्यों नहीं पहुंचे? हालांकि, इसकी वजह किसी विवाद से जुड़ी न होकर प्रक्रिया से जुड़ी है.

बता दें कि पद्म अवॉर्ड्स पारंपरिक तौर पर राष्ट्रपति भवन में कई हफ्तों तक चलने वाली अलग-अलग सेरेमनी में दिए जाते हैं, जिसमें अवॉर्ड पाने वालों को अलग-अलग ग्रुप में बांटा जाता है. हो सकता है कि रोहित अपने बीजी शेड्यूल की वजह से अवॉर्ड सेरेमनी में शामिल नहीं हो पाए. लेकिन उम्मीद है कि उन्हें इस साल के आखिर में होने वाली दूसरी सेरेमनी में यह प्रतिष्ठित सम्मान मिलेगा.