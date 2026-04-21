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पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बड़ा एक्शन, एक और खिलाड़ी के PSL खेलने पर लगाई रोक

श्रीलंका क्रिकेट टीम ( IANS )

Players Banned From PSL: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने इंडियन प्रीमियर लीग की वजह से PSL छोड़ने वाले एक और खिलाड़ी पर बैन लगा दिया है. इस बार ये एक्शन श्रीलंका के तेज गेंदबाज ऑलराउंडर दासुन शनाका के खिलाफ लिया गया है. उनपर पीसीबी ने एक साल का बैन लगाया है. जबकि इससे पहले ऐसे ही जुर्म के लिए जिम्बाब्वे के तेज गेंदबाज ब्लेसिंग मुजरबानी पर दो साल का बैन लगया गया. अब फैंस के मन में ये सवाल उठ रहा है कि दोनों खिलाड़ियों को अलग अलग सजा क्यों दी गई. शनाका पर PSL में एक साल का बैन क्यों लगा?

PCB ने अपने बयान में कहा कि श्रीलंका के क्रिकेटर का PSL से नाम वापस लेना खिलाड़ी रजिस्ट्रेशन की शर्तों और तीनों पक्षों के बीच हुए समझौते दोनों का साफ उल्लंघन था. बोर्ड ने अपने बयान में यह भी जोड़ा कि उनका नाम वापस लेना मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट के नियमों के तहत मान्य आधारों पर नहीं था. इसलिए, शनाका PSL 2027 का हिस्सा नहीं होंगे. पीएसएल में लाहौर कलंदर्स ने शनाका को लगभग 27,000 USD में खरीदा था. हालांकि, IPL सीजन शुरू होने से पहले, राजस्थान ने उन्हें सैम करन के चोटिल होने पर उनकी जगह लेने के लिए लगभग 214,000 USD में अपनी टीम में शामिल कर लिया. इस कदम के साथ, शनाका तीन साल के गैप के बाद IPL में वापस लौटे, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई मैच खेलने का मौका नहीं मिल सका है. खास बात यह है कि शनाका से पहले, जिम्बाब्वे के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज ब्लेसिंग मुजरबानी पर PSL के दो सीजन के लिए बैन लगाया गया था. उन्होंने IPL में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के साथ खेलने के लिए इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ हुए अपने कॉन्ट्रैक्ट से नाम वापस ले लिया था.