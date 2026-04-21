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पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बड़ा एक्शन, एक और खिलाड़ी के PSL खेलने पर लगाई रोक

Players Banned From PSL: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने PSL छोड़कर IPL में जाने वाले एक और विदेशी खिलाड़ी पर बैन लगा दिया है.

श्रीलंका क्रिकेट टीम
श्रीलंका क्रिकेट टीम (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : April 21, 2026 at 1:04 PM IST

3 Min Read
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Players Banned From PSL: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने इंडियन प्रीमियर लीग की वजह से PSL छोड़ने वाले एक और खिलाड़ी पर बैन लगा दिया है. इस बार ये एक्शन श्रीलंका के तेज गेंदबाज ऑलराउंडर दासुन शनाका के खिलाफ लिया गया है. उनपर पीसीबी ने एक साल का बैन लगाया है. जबकि इससे पहले ऐसे ही जुर्म के लिए जिम्बाब्वे के तेज गेंदबाज ब्लेसिंग मुजरबानी पर दो साल का बैन लगया गया. अब फैंस के मन में ये सवाल उठ रहा है कि दोनों खिलाड़ियों को अलग अलग सजा क्यों दी गई.

शनाका पर PSL में एक साल का बैन क्यों लगा?
PCB ने अपने बयान में कहा कि श्रीलंका के क्रिकेटर का PSL से नाम वापस लेना खिलाड़ी रजिस्ट्रेशन की शर्तों और तीनों पक्षों के बीच हुए समझौते दोनों का साफ उल्लंघन था. बोर्ड ने अपने बयान में यह भी जोड़ा कि उनका नाम वापस लेना मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट के नियमों के तहत मान्य आधारों पर नहीं था. इसलिए, शनाका PSL 2027 का हिस्सा नहीं होंगे.

पीएसएल में लाहौर कलंदर्स ने शनाका को लगभग 27,000 USD में खरीदा था. हालांकि, IPL सीजन शुरू होने से पहले, राजस्थान ने उन्हें सैम करन के चोटिल होने पर उनकी जगह लेने के लिए लगभग 214,000 USD में अपनी टीम में शामिल कर लिया. इस कदम के साथ, शनाका तीन साल के गैप के बाद IPL में वापस लौटे, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई मैच खेलने का मौका नहीं मिल सका है.

खास बात यह है कि शनाका से पहले, जिम्बाब्वे के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज ब्लेसिंग मुजरबानी पर PSL के दो सीजन के लिए बैन लगाया गया था. उन्होंने IPL में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के साथ खेलने के लिए इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ हुए अपने कॉन्ट्रैक्ट से नाम वापस ले लिया था.

मुजरबानी पर दो साल का बैन क्यों लगा
इन दोनों मामलों में सजा के फर्क की वजह श्रीलंका के तेज गेंदबाज द्वारा मांगी गई माफा को बताया जा रहा है. PCB के बयान में शनाका के हवाले से कहा गया, 'मुझे PSL से हटने के अपने फैसले पर बहुत अफसोस है और मैं पाकिस्तान के लोगों, PSL के फैंस और पूरे क्रिकेट समुदाय से तहे दिल से माफी मांगता हूं. PSL एक बहुत ही प्रतिष्ठित टूर्नामेंट है, और मैं अपने इस कदम से हुई निराशा को पूरी तरह समझता हूं. लाहौर कलंदर्स के वफादार फैंस से, मैं आपको निराश करने के लिए सचमुच माफा मांगता हूं.'

शनाका ने आगे कहा, 'मैं यह साफ कर देना चाहता हूं कि जिस समय मैंने PSL से नाम वापस लिया था, उस समय मेरा किसी और टूर्नामेंट में शामिल होने का कोई इरादा नहीं था. मेरे मन में पाकिस्तानी फैंस के लिए बहुत इज्जत है और मुझे पाकिस्तान में बिताया गया समय हमेशा बहुत पसंद आया है. मुझे उम्मीद है कि भविष्य में मैं नए जोश और फैंस के भरोसे के साथ PSL में वापस आऊंगा.' रिपोर्ट के अनुसार, इस माफी ने 34 वर्षीय खिलाड़ी पर लगे प्रतिबंध को कम करने में अहम भूमिका निभाई.

PSL से IPL में जाने वाले खिलाड़ी
PSL से दूसरे टूर्नामेंट में जाने वाले खिलाड़ियों का चलन तेजी से बढ़ रहा है. पिछले सीजन में, कॉर्बिन बॉश ने पेशावर जल्मी को छोड़कर मुंबई इंडियंस का दामन थाम लिया था. इस साल, ब्लेसिंग मुजरबानी, स्पेंसर जॉनसन (क्वेटा ग्लैडिएटर्स से चेन्नई सुपर किंग्स) और दासुन शनाका ने PSL से IPL में जाने का फैसला किया है.

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