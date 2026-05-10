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कौन होगा भारतीय टी20 टीम का अगला कप्तान? नाम आया सामने

खबरों के मुताबिक, इस बैठक में श्रेयस अय्यर या संजू सैमसन को आधिकारिक तौर पर नया कप्तान घोषित किए जाने की संभावना है. चयनकर्ता सैमसन की तरफ ज्यादा झुके हुए हैं, जिसकी वजह T20 वर्ल्ड कप में उनकी अहम पारियां, IPL में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए उनका मौजूदा शानदार प्रदर्शन और राजस्थान फ्रेंचाइजी की कप्तानी का उनका पिछला अनुभव है.

बता दें कि इस साल की शुरुआत में T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद से टीम इंडिया ने कोई टी20 इंटरनेशनल मैच नहीं खेला है. नया सीजन जून के आखिर में आयरलैंड के खिलाफ दो मैचों की T20 सीरीज के साथ शुरू होगा. IPL खत्म होने के बाद बीसीसीआई की चयन समिति की बैठक होगी, जिसमें टीम इंडिया के स्क्वाड और नए कप्तान पर फैसला लिया जाएगा.

हैदराबाद: सूर्यकुमार यादव की अपने देश को T20 वर्ल्ड कप जिताने की खुशी शायद ज्यादा दिनों तक न रहे. जिस तरह के हालात बन रहे हैं, उसे देखते हुए लगता है कि वर्ल्ड कप जिताने वाले कप्तान सूर्यकुमार IPL 2026 खत्म होते ही भारत की T20 कप्तानी गंवा देंगे. भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) उनकी जगह श्रेयस अय्यर या फिर संजू सैमसन में से किसी एक को नया कप्तान बनाने की तैयारी में हैं.

इस IPL सीजन में अब तक सैमसन ने 10 मैच खेले हैं और 402 रन बनाए हैं, जिसमें दो शतक और एक अर्धशतक शामिल है. इसके अलावा श्रेयस अय्यर, IPL में सफल कप्तान रहने के बावजूद, T20 टीम से लंबे समय से बाहर चल रहे हैं. लेकिन उन्होंने भी अपने शानदार खेल से सभी को प्रभावित किया है.

श्रेयस अय्यर और अक्षर पटेल (IANS)

अय्यर ने आखिरी बार दिसंबर 2023 में भारत के लिए T20 इंटरनेशनल मैच खेला था. नतीजतन, ऐसा माना जा रहा है कि चयनकर्ताओं को इस मोड़ पर उन्हें टीम में वापस लाना और तुरंत कप्तानी की जिम्मेदारी सौंपना बहुत मुश्किल लग रहा है. इसलिए वो कप्तानी के लिए सेकंड ऑप्शन हैं.

ये भी रिपोर्ट किया जा रहा है कि आयरलैंड और इंग्लैंड के दौरे के लिए टीम की कमान सूर्यकुमार यादव के हाथों में ही रहने की संभावना है. अगर वे उन सीरीज में भी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं, तो चयनकर्ता उन्हें टीम से बाहर करने पर विचार कर सकते हैं.

कुल मिलाकर, BCCI का लक्ष्य IPL खत्म होने के कुछ ही दिनों के अंदर भारतीय T20 टीम के लिए एक नया कप्तान नियुक्त करना है. यह देखना बाकी है कि कप्तानी किसे सौंपी जाएगी.

सूर्यकुमार यादव (IANS)

कप्तान के तौर पर सूर्य का प्रदर्शन

सूर्यकुमार के बल्लेबाजी के आंकड़े पहले से ही काफी चिंताजनक हैं. भारत के वर्ल्ड कप का खिताब बरकरार रखने के बावजूद, मुंबई के इस खिलाड़ी ने वर्ल्ड कप के दौरान दबाव में आकर कई बार निराश किया है. उन्होंने इस टूर्नामेंट के नौ मैचों में कुल 242 रन बनाए हैं. इनमें से, भारतीय कप्तान ने अपने पहले ही मैच में, जो कि एक अपेक्षाकृत कमजोर टीम, अमेरिका, के खिलाफ था, 84 रन बनाए थे. कप्तान के तौर पर 'स्काई' ने अब तक 45 टी20 मैचों में कुल 932 रन ही बनाए हैं.